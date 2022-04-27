ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Petrol ve gaz ticaretinin trafiği değişiyor

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrasında, Hindistan ve Çin'in Rusya'dan, Avrupa ve ABD'nin ise Orta Doğu ile Batı Afrika'dan petrol ihracatı artış gösterdi

Alternatif yol arayışındaki Avrupa, ABD'den LNG ithalatını artırırken, Rusya'nın LNG ihracatında da yönünü Asya'ya çevireceği öngörülüyor

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

2- Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor

Ukrayna, güvenlik güçlerinin koruma seviyesini artırmak amacıyla ihtiyaç duyduğu balistik koruyucu yelek ve plakaları Türkiye'den temin ediyor

Dünyada ham maddeden son ürüne kadar kendi reçetesiyle tüm prosesleri aynı çatı altında gerçekleştiren tek şirket olan Nurol Teknoloji, yaptığı teslimatlarla ihracatta rekor seviyeye ulaştı

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Türkiye, NATO Siber Güvenlik Tatbikatı'ndan başarıyla çıktı

NATO tarafından düzenlenen Kilitli Kalkan Tatbikatı'nda son yıllarda performansını artıran Türkiye, 31 ülke arasında 9'uncu oldu

HAVELSAN, "zararlı yazılım" kategorisinde Türkiye'yi en başarılı 3 ülke arasına soktu

(Göksel Yıldırım/Ankara)

4- Rekabet Kurumu, 2021'de en fazla cezayı gıda endüstrisine kesti

Kurumun "2021 Yıllık Raporu"na göre, bu sektöre kesilen cezaların tutarı geçen yıl 3 milyar 188 milyon lirayı buldu

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Patara Deniz Feneri'nin ışığı Cumhuriyetin 100. yılında yanacak

Antalya'nın Kaş ilçesindeki antik kentteki restorasyon çalışmaları kapsamında yeniden inşa edilen deniz fenerine, İmparator Neron'un ifadelerinin yer aldığı yazıt ile Yunus kabartması yerleştirildi

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık:

"Fenerin ışığı Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden yanacak. Yazıtında olduğu gibi bu feneri, ülkemizin, dünyanın selametli günleri için insanlığa teslim etmiş olacağız"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Geliştirdikleri ürünle tarımda verimi artırıp su tüketimini azaltmayı hedefliyorlar

Üniversitede aynı araştırma grubunda yer alan üç arkadaş tarafından geliştirilen Soyl-Gel adlı ürün, sulak bölgelerde tarımda kullanılan suyu yüzde 50'ye kadar azaltıp kuru tarım yapılan bölgelerde verimliliği artıracak

Ürün, 2021'de AB destekli Climate Launchpad isimli yarışmada iklim değişikliğiyle mücadele eden en iyi 16 girişim arasında yer aldı

(Ayşe Erkeç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Vergi kaçakçılığı suçlarında verilen cezalara yeni düzenleme yürürlükte

Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, işlendiği her dönem için ayrı ayrı hesaplanan ve onlarca yılı bulan vergi kaçakçılığı suçu cezalarında, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan zincirleme suç hükmü uygulanacak

Düzenlemede ayrıca, soruşturma veya davaya konu vergi cezasının ödenmesi halinde, cezada ödenen miktara göre indirim yapılmasına yönelik yeni karar da yer alıyor

(Murat Kaya/İstanbul)

8- Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi

TOFED Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır:

"İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz, yeni seferleri açacağız. Ramazan Bayramı'nda otobüs sefer sayımızın günlük 1100 olmasını bekliyoruz"

Otobüs firması yöneticisi Alaattin Şenlik:

"Vatandaşlar satışta olan biletleri tüketti. Ek seferler için hazırlıklarımız tamam"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel