ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Haziran 2023

Arabulucular, ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında yargının yükünü alacakKonut kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak bir yıl daha uzatılacağının açıklanmasının ardından ev sahipleri ile kiracılar arasındaki olası uyuşmazlıklar yeniden gündeme gelirken, 1 Eylül'de...

6 Nisan 1920

1- Arabulucular, ev sahibi- Kiracı anlaşmazlığında yargının yükünü alacak

Konut kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak bir yıl daha uzatılacağının açıklanmasının ardından ev sahipleri ile kiracılar arasındaki olası uyuşmazlıklar yeniden gündeme gelirken, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk sistemi tarafları hızlı, pratik ve ekonomik çözüme ulaştıracak

Avukat Mehmet Baykurt:

"Arabuluculuk sistemi yargı yükünü hafifleten, daha da hızlandıran bir müessesedir. Bununla da şu hedefleniyor; yargıda, mahkemelerde oluşan dosya yoğunluğu azalsın, anlaşmazlıklar adaletli ve hızlı sonuçlansın. Bu şekilde vatandaşın yargıya güveni daha artmış olur"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)(Fotoğraflı)

2- Marmara'da nesli tükenmekte olan "dev midye" pina çoğalıyor

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Benal Gül:

"Son 10 yıldır yaşanan bir hastalık sebebiyle pinalarda büyük bir ölüm oldu. Neredeyse Akdeniz ve Ege sularında tek bir canlı birey kalmadı"

"Yeni pina bireylerinin stoka katılıyor olması, pina popülasyonunun kendisini üremeye açtığını ve sayılarının gitgide artabileceğini gösteriyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Konut yatırımında Ruslar liderliğini, Suudi Arabistanlılar yükselişini sürdürdü

İlk 5 ayda Rusların Türkiye'de aldığı konut sayısı yüzde 44,4 artarak 5 bin 723'e ulaşırken, uzun zaman sonra tekrar listeye giren Suudi Arabistan vatandaşları ocak-mayıs döneminde 296 konutla 11'inci sıraya yükseldi

Yabancılara en çok konut satılan il 6 bin 446 adetle Antalya olurken, geçen yıl ilk 10'da bulunmayan Muğla ocak-mayıs döneminde 8'inci sırada yer aldı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4 - Ekoturizm kapsamındaki 89 rotayı 4 milyon doğasever ziyaret etti

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bireylerin tabiattan daha fazla istifade etmesi için hayata geçirilen ekoturizm alanlarının Türkiye'nin turizm destinasyonlarına yıllık 1 milyar lira katkıda bulunması bekleniyor

(Enes Duran/Ankara)

5 - Vatandaşlar geçen yıl 791 bin 679 ticari elektronik iletiyi şikayet etti

Ticaret Bakanlığının Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden gelen şikayetlerin yüzde 79'unu SMS, yüzde 19'unu sesli arama, yüzde 2'sini e-posta başvuruları oluşturdu

Şikayetler kapsamında, geçen yıl 371 milyon 30 bin 842 lira idari para cezası uygulandı

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Konut aidatlarına asgari ücret oranında artış hazırlığına "fahiş zam" tepkisi

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır:

"Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük artış, apartman ve site aidatlarında da aynı oranda artışın olacağı anlamına gelmiyor"

"Her ne kadar site ve apartman bütçelerinin büyük kısmını personel giderleri oluştursa da enerji, bakım-onarım ve diğer giderler de bütçenin genelindeki artış oranını belirliyor"

"Biz bir haftadır bu konuda çalışma yapıyoruz. 1000 lira olan aidata ortalama yüzde 20-25, 4 bin lira olan aidata bile yüzde 20 zam ortaya çıkıyor. Aidata direkt yüzde 34 zam yansıtanlar fahiş artış yapmış olur"

(Deniz Çiçek/Ankara)

7- Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi

Depremlerin merkez üssü kentte afetzedeler 43 noktada kurulan 26 bin 71 konteynerde yaşamlarını sürdürüyor

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur:

"Merkezde 15 bin 391, kırsalda 11 bin 40 konteyner dağıtımı gerçekleştirildi. Toplamda 26 bin 71 konteynerimiz vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda"

(Tunahan Akgün-Ömer Faruk Salman/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Hatay'ın tescilli künefesi, prefabrik çarşıda bayram için hazırlanıyor

Depremde iş yerinin yıkılması nedeniyle müşterilerine prefabrik dükkanda hizmet sunan künefeci Hasan Tufan:

"Siparişlerimiz çok, Allah'ın izniyle acıyı tatlıya dönüştüreceğiz"

(Recep Bilek-Ergün Haktanıyan/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Tekerlekli sandalyesiyle engelleri aşan Bangladeşli öğrenci mezun oldu

Eğitim için geldiği İstanbul'da omurgasında yaşadığı sorun nedeniyle felç kalıp tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Bangladeşli Shakil Reja Efti, İÜ İletişim Fakültesinden diplomasını aldı

Shakil Reja Efti:

"Üç ameliyat geçirdim, 14 platin takıldı omurgama. Belden aşağım felç oldu. Ama Türkiye'de doktorlar bana çok iyi baktı. Hocalarımın desteği sayesinde de mezun oldum"

(Şükrü Gündüz/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

10- Türk spor tarihine geçen pentatlet Özyüksel, başarısını olimpiyatlarda taçlandırmak istiyor:

"Türkiye tarihinde çoklu branşlarda hem ilk madalyaları alıyor hem ilkleri başarıyor hem de olimpiyat tarihimizde ilk madalyamızı almak istiyoruz"

"Zorlukları var ama bu seviyeye gelmişken ülkeye olan borcumuzu da ödeyip, olimpiyat madalyası ile bunu taçlandırmamız gerekiyor"

(Yunus Hocaoğlu / Erzurum) (Görüntülü / Fotoğraflı)

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