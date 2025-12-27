ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı

Rapordan:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde daimi bir 'Çocuk Hakları Komisyonu' kurulmalıdır"

"Çocukların korunması ve istismarın önlenmesi amacıyla, ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak, yasal düzenlemelerle desteklenmiş, izleme ve değerlendirme süreçlerini yürütebilecek yeni ve yetkin bir kurumsal yapı, bir bakanlık ya da cumhurbaşkanlığına bağlı bir birim, oluşturulmalıdır"

"Çocuğun cinsel istismarı gibi suçların tekrarlanmaması için cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara uygulanacak tedavilerin, infaz ve denetim süreleri bittikten sonra da uygulanması ve takip edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır"

(Meriç Ürer/TBMM)

2- Yargısal süreçler, yeni "tebligat" düzenlemesiyle hızlandırılacak

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle, yargısal süreçlerin "tebligat" nedeniyle uzamasını engellemek amacıyla yasal düzenlemeler yapılacak

Elektronik ortamda tebligat yapılması zorunlu olanlar arasına, kamu çalışanları, mavi kart sahibi yabancılar ve uzlaştırmacılar da eklenecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- Turizmin küresel ekonomideki payının 2035'e kadar yüzde 11,5'e yükselmesi bekleniyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Turizm gelirimizde 2026 yılı itibarıyla hem dünyadaki genel seyahat sayılarındaki yükseliş hem de enflasyon dolayısıyla fiyat artışının da etkisi ile genel bir artış bekliyoruz"

"Dünya ekonomisindeki genel durum, özellikle de küresel anlamdaki enflasyonist ortamın devamı ve maliyet artışlarının, turizmdeki büyümeyi etkileyecek unsurlar olacağını düşünüyoruz. Ürün çeşitliliğinin artırılması noktasında MICE, sağlık, spor, gastronomi gibi daha yüksek gelir grubuna hitap eden turizm segmentlerinin önemi 2026'da da artarak devam edecektir"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Kredi Garanti Fonu, 2026'da yeni paketlerle kadın ve genç girişimcilere odaklanacak

Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen:

"Milli Eğitim Bakanlığıyla planladığımız dış kaynaklı projemizle, özellikle mesleki eğitimini tamamlamış gençlerimizin hem istihdam hem de girişimlerine kefalet vereceğiz. Hem paydaş bankalarla hem dışarıdaki paydaş fonlarla özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik programlar planlıyoruz"

"2025'te 3 dilim TOBB Nefes kredisi uyguladık, şu ana kadar bunu kullanan firma sayısı 56 bine ulaşırken, bankalarımızda işlemleri devam eden firmaları da dikkate aldığımız zaman 60 bini aşıyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Tarım makineleri sektörü yönünü 2026'da da ihracata çevirecek

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Başkanı Gökhan Bayramoğlu:

"Tarım makineleri sektöründe bu yılın ocak-eylül döneminde serbest bölgeler hariç 913 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi, en önemli pazarlarımız sırasıyla İtalya, ABD, Azerbaycan, Irak, Rusya, Özbekistan, Fransa, Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan oldu"

"İç pazardaki dinamikleri de dikkate aldığımızda, sektörün önemli sigortası 2026'da yine ihracat olacaktır. Avustralya ve Yeni Zelanda ardından Batı Avrupa ve Afrika, 2026'da büyüme potansiyeli en yüksek bölgeler olarak öne çıkıyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Seslerin klonlandığı "yapay zeka destekli telefon terörü" can yakıyor

Bilişim Uzmanı Emre Özcan:

"Ses klonlama, sahte görüntü ve videolar, telefon ya da kısa mesaj servisi (SMS) üzerinden gönderilen linkler ve oltalama tuzakları günümüzde adeta telefon terörü haline geldi. Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla vatandaşların dikkat etmesi gereken birçok yeni risk ortaya çıktı"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün: "Artık herkesle ilgili her türlü içeriği teknik anlamda üretmek mümkün. Gerçeğiyle ayırt edilmesi çok zor. Bu nedenle vatandaşlar bu tür şantajlara kesinlikle boyun eğmemeli"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye otomotiv pazarı gelecek yıllarda da rekorlara devam edecek

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç: "(Türkiye otomotiv pazarı) Her yıl yeni rekorların kırılacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2026 yılı için de öngörümüz bu çerçevede pozitif ve 1,3 milyon ile 1,4 milyon arasında bir beklentimiz bulunuyor"

Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran: "Türkiye'nin genç demografik yapısı elektrikli araçlara geçişte önemli bir avantaj sunuyor"

(Emirhan Yılmaz-Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

8- Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle girecek

ABD tarafında gelecek hafta yatırımcıları yılbaşı tatilinin etkisiyle sakin bir veri akışı beklerken, Fed'in son toplantısına yönelik toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti

Yurt içinde gelecek hafta salı işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi, çarşamba dış ticaret dengesi, cuma imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi takip edilecek

(Mahmut Çil/ Burhan Sansarlıoğlu/ İstanbul)

9- SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Sapanca Gölü'ndeki su çekilmesi domino etkisiyle biyoçeşitliliği baskı altına alıyor

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül:

"Gölde 50'nin üzerinde fitoplankton, 12 sucul bitki türü, 26 balık, 60'ın üzerinde kuş, 50'nin üzerinde omurgasız taksonu kaydettik. Ancak özellikle hassas türlerde bir azalma, dirençli türlerde ise artış söz konusu"

"Kıyı alanlarının doğal yapısını bozacak müdahalelerden kaçınılmalı ve evsel ile endüstriyel kirlilik kaynaklarında sıkı denetim uygulanmalı"

(Gülseli Kenarlı-Mehmet Can Toptaş/İstanbul) (Grafikli)

10- Türkiye'de çevre alanında 2025 böyle geçti

Türkiye, 2025'te COP31 ev sahipliği, sıfır atık diplomasi girişimleri, İklim Kanunu, plastikle mücadele yol haritası ve kutup araştırmalarındaki ilerlemelerle çevre alanında yoğun bir ajanda yürüttü

(Gülseli Kenarlı-Biriz Özbakır/İstanbul)

11- Dünyada çevre alanında 2025 böyle geçti

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci görev döneminin başlamasıyla birlikte ülkesini bir kez daha Paris İklim Anlaşması'ndan çekti

Karayipler'in çeşitli bölgelerini en şiddetli seviye olan 5. kategoride vuran Melissa Kasırgası Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili oldu, 49 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da düzenlenen BM İklim Zirvesi COP30'dan fosil yakıtlardan çıkışı amaçlayan bir yol haritası beklense de final metninde bu konuya ilişkin net bir ifade yer almadı

(Yeşim Yüksel-Yeter Ada Şeko/İstanbul) (Grafikli)

12- DOSYA HABER - Yılın en çok kazanan futbolcuları listesinde zirve Ronaldo'nun oldu

Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 280 milyon dolarlık geliriyle 2025 yılının en çok kazanan futbolcuları sıralamasında zirveye yerleşti

Messi 130, Benzema 104, Mbappe 95 ve Haaland 80 milyon dolar kazancıyla ilk 5'te yer aldı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

13- Voleybolda 2025 böyle geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce çeyrek finalden ötesini göremediği dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktığı dünya şampiyonasını 6'ncı tamamlayarak organizasyondaki en iyi derecesini elde etti

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı

Türk kulüpleri art arda 2'nci, son 15 turnuvada 3'üncü defa CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde final oynayamadı

Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.