ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- TEKNOFEST Mavi Vatan yarın başlıyor

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 31 Ağustos'a kadar sürecek

İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarının yapılacağı etkinlikte, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek

(Firdevs Buluk Kartal/Ankara)

2- Türkiye'nin bulut altı İHA'ları Afrika pazarı için kanatlandı

HAVELSAN, Mısır'ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Arap Sanayileşme Otoritesi ile otonom İHA'ların ortak üretimine yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzaladı

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar:

"Bu ortaklık, otonom İHA teknolojilerini bölgeye kazandırırken, yerli üretim kapasitesini artıracak ve Afrika pazarına güçlü bir şekilde giriş yapmamızı sağlayacak"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - Türkiye'de 5G devrimi gelecek yıl hayatı dönüştürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ihalesini bu yıl yapıp, gelecek yıl yurt genelinde sunmaya hazırlandığı 5G teknolojisi, 500 kilometre ve üzeri hızlarda hareket halindeyken bile kesintisiz iletişim imkanı sağlayacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun raporuna göre, 5G'nin getireceği ultra hız ve kapasite, minimum gecikme süreleriyle birleşince kullanılan servislerin yetenekleri tamamen kişiselleştirilebilecek, veri indirme hızı 1-10 milisaniyeye kadar düşecek, verimli pil kullanımıyla enerjide de yüzde 90'lara varan tasarruf mümkün olacak

(Mertkan Oruç/Ankara)

4 - Girişimler "dijital şirket" ve "mega fon" uygulamalarıyla basamak atlayacak

Teknogirişimlere yönelik "dijital şirket" uygulaması yıl sonuna kadar devreye alınarak, şirket kuruluş süreçlerinin tek pencere altında tümüyle dijital ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor

"Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik" çıkarılarak kurulacak "mega fon" ile ileri yatırımlar için kaynak oluşturulması ve şirketlerin daha hızlı yol alması sağlanacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Trump, yönetim kurulu üyesini hedef alarak Fed üzerindeki baskıyı artırıyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın merkez bankası ve faiz kararları üzerinde kontrol sağlama çabasında attığı en dikkat çekici adım olarak öne çıkıyor

ABD Başkanının bir Fed Yönetim Kurulu üyesini görevden alma yetkisine ilişkin tartışmalar alevlenirken, Trump'ın yedi üyeli Fed Yönetim Kurulu'nda kendine yakın isimlerin sayısını artırarak kararlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor

American Enterprise Institute kıdemli uzmanı Steven Kamin:

"Bu durum, Fed'in bağımsızlığına yönelik bir başka darbe anlamına geliyor. Cook görevinde kalsa bile Fed üzerindeki siyasi baskı artar"

(Dilara Zengin/Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington/New York)

6- Siyasi kriz Fransa'yı ekonomik çıkmaza sürüklüyor

8 Eylül'deki güven oylamasına kadar olumlu müzakerelerin olmaması finansal bir türbülans dönemini başlatma riskini taşıyor

Başbakan François Bayrou'nun sürpriz güven oylaması açıklaması sonrası Paris borsasında CAC 40 endeksi sert düşüş yaşarken, Fransız tahvil faizleri de yükseldi

(Kaan Ulu/Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7 - Avrupa Birliği ülkelerinde bu yıl orman yangınlarında kayıp bir milyon hektarı aştı

AB ülkelerinde yılın başından beri orman yangınlarında tahrip olan alan miktarı, neredeyse İstanbul'un iki katı büyüklüğünde yüzölçümüne karşılık geliyor

Orman yangınları nedeniyle bu yıl en büyük kayıpların görüldüğü ülke 413 bin 992 hektarla İspanya olurken, bunu 270 bin 450 hektarla Portekiz takip etti

(Ata Ufuk Şeker/Nuran Erkul/Brüksel)

8 - İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri için "kısır döngü" benzetmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe:

"Sistemin işleyişi kısır döngüye girmiş durumda. Dışarıdan hiç kirlilik yükü vermeseniz de tabandaki organik madde bakteriler tarafından parçalanıyor, tekrar inorganik hale gelip yeni kirlilik yaratıyor"

"Körfez'in tabanında biriken organik yük tabakasının temizlenmesi gerekiyor, aksi takdirde süreç kendi kendini beslemeye devam edecek"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

9- Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay:

"Aşırı renkli, aşırı kokulu veya silgi gruplarında aşırı esnek olanları tercih etmeyin. Genellikle daha bilinen markaları tercih etmelerini öneriyoruz. Çünkü genelde bilinen markalar güvenilir oluyorlar ve etiketlerin üzerinde de CE işareti veya TS EN71 onayı, standarda uygunluk olduğunu bildiren işaretler oluyor. Bunlara bakılması gerekiyor"

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder:

"Kurşun gibi ağır metaller uzun süre vücutta kalırsa çocukların öğrenme ve dikkat sorunları yaşamasına yol açabilir. Plastik ürünlerde bulunan kimyasallar çocukların büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyebilir. Formaldehit gibi maddelere uzun süre maruz kalmak kanser riskini artırabilir"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- 15 Temmuz'da ilk selanın okunduğu Kocatepe Camisi, ibadete açılalı 38 yıl oldu

İnşası için çalışmalarına 1940'ta başlanan ve temeli 1967'de atılan caminin resmi açılışı, 28 Ağustos 1987'de dönemin Başbakanı Turgut Özal ve Diyanet İşleri Başkanı Said Yazıcıoğlu tarafından yapıldı

Kocatepe Camisi imam hatibi Mehmet Atıcı:

"15 Temmuz gecesinde selalar okunurken sivil dört kişi tarafından minare ele geçirilmeye çalışıldı, anahtarı istendi. Ancak biz direndik, 'Siz görevli değilsiniz, neden size anahtarı veriyoruz.' dedik"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

11- Meme kanseri teşhisi 30 yıldır içtiği sigarayı bıraktırdı

Sigarayı bırakan Hatice Yalçın:

"Kanser teşhisi aldığımda çok yıprandım ve sigarayı bırakma kararı aldım. 30 yıldır sigara kullanıyordum ve günde 1,5 paket içiyordum, artık içmiyorum. Ben bıraktıysam herkes sigarayı bırakabilir"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli:

"Kanser hastalarında sigaranın hem ilaçlar üzerinde olumsuz etkisi olabilir hem de hastalığı olumsuz yönde etkileyebilir. Sigaraya devam etmesi ikinci bir kansere de neden olabilirdi"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

12- Adana'da 4 yıl önce yanan ormanlık alanlar dikilen fidanlarla yeniden yeşeriyor

Aladağ ilçesinde 29 Temmuz 2021'de çıkan ve 4 günde söndürülen yangında zarar gören 1725 hektarlık alana 1 milyon 175 bin fidan dikildi

Doğal örtü kızılçam cinsinin yanı sıra meyveli ve yangına dirençli türlerin de kullanıldığı çalışmada dikilen fidanların boyu yer yer 1 metreyi aştı

(Ömer Fansa/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Erzurum'un doğasıyla bütünleşen atlı safari turları nefes aldırıyor

Farklı meslek gruplarından çalışanlar, yoğun iş temposuyla gelen stresi boş zamanlarında kent merkezinden uzakta doğal güzellikler arasında at binerek atıyor

Başkomiser İsmail Taşdemir:

"Atlarla kurduğumuz bu özel bağ, fiziksel ve ruhsal bir arınma sağlıyor. Özellikle Palandöken'in eteklerinde at sırtında gezerken doğayla tamamen bütünleşiyor ve stresimizi atıyoruz. Atlı etkinlikler Erzurum'un turizm potansiyelini artırabilir"

(Talha Koca/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. randevusunda

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Lausanne ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 257 müsabakada 97 galibiyet, 110 yenilgi yaşadı

Siyah-beyazlılar, Lausanne karşısında UEFA Konferans Ligi'ndeki 16. maçına çıkacak

(Metin Arslancan / İstanbul) (Grafikli)

15- Başakşehir, Avrupa kupalarında 68. kez sahne alacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Universitatea Craiova'ya konuk olacak turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkacak

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı

(Can Öcal / Krayova) (Grafikli)

16- Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa'daki dördüncü şampiyonluğu hedefliyor

Golbol Kadın Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Atmaca:

"Hedefimiz net, Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinletmek. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz"

Golbol Kadın Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk:

"Biz 3 defa Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Şimdi sıra dördüncüsünde"

(Yavuz Emrah Sever / Eskişehir) (Fotoğraflı / Görüntülü)

***

