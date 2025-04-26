ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı

DEGÜDER Başkan Yardımcısı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Özlem İmren:

"Güçlendirme, yama yapmak değildir. Güçlendirme, gerçekten binanın sıfır bina performansına ulaşması için yapılan müdahalelerdir. Sıfır yapının geçtiği yoldan aynı şekilde geçtiğini özellikle belirtmek istiyorum"

"Konutta güçlendirmeyi seferberliğin içinde yaymak, insanımızı bilgilendirmek, bunun bir bilim olduğunu ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok alanda uygulandığını çok iyi anlatmamız gerekiyor. Kamu binalarında, okullarda, hastanelerde yapıldı. Konutta da bunu arttırmak zorundayız yoksa bahse konu bu 1,2-1,5 milyonluk konutu, binayı hep yıkıp yaparak ve çok hızlı bir şekilde depreme dayanıklı hale getirmemiz mümkün değil"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kentsel dönüşümde hızlı ve başarılı sonuç almanın yolu doğru sözleşmeden geçiyor

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören:

"İnşaat ruhsatının kaç ayda alınacağı, inşaatın kaç ayda bitirileceği yazılmadan sözleşme yapılması halinde arsa sahiplerinin müteahhidi inşaatı bir an önce bitirme konusunda zorlama olanağı ortadan kalkmaktadır. Halbuki bunlar yapılmış ve ek olarak inşaat belirtilen sürede bitirilemezse müteahhidin aylık rayiç kiranın iki katı oranında ceza ödeyeceği yazılmışsa bu inşaatın baştan konuşulan sürede bitmesi kolaylaşır"

Avukat Oğuz Yavuz:

"İnşaat yapım sürecinde karşılaşılabilecek sayısız sorun var. Bu sorunlara önlem alacak şekilde sözleşme hazırlanması, yalnızca avukat değil mimar ve mühendislerden de destek alınmasıyla mümkün. Arsa sahiplerinin organize olarak uzmanlardan destek alması, sürecin çok daha güvenli ilerlemesine yardımcı olur"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- İstanbul'daki depremlerin ardından deprem çantası, çadır, powerbank ve yağmurluk satışları katlandı

Hepsiburada'da 23-24 Nisan'da deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kritik öneme sahip ürünler, en çok arananlar arasında yer aldı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"İstanbul depreminin ardından çadır, batarya, yağmurluk, konserve gibi ürünlerin satışında ciddi artışlar var"

(Eda Topcu/İstanbul)

4- Elektrik dağıtım şirketleri yeni yatırım dönemine hazırlanıyor

Elektrik dağıtım sektöründe 2026-2030 yıllarını kapsayacak 5 yıllık tarife dönemi hazırlıkları hız kazanırken şirketler, reel yatırım teklifiyle sürece girmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı

Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz:

"Yeni dönem için hazırlıklarımızı yaptık, EPDK ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımı en az yüzde 50 daha yukarılara taşıyacak şekilde hazırlık gerçekleştirdik"

(Hülya Ömür Uylaş/Sakarya) (Görüntülü)

5- Polonya, Türkiye ile savunma sanayisindeki işbirliğini ilerletmek istiyor

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang:

"Birkaç Türk savunma şirketini ziyaret ettim ve çok etkilendim, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesi inanılmaz. Gelecekte işbirliğimizi geliştirmek için savunma sanayisinin sağlam bir zemin olacağına inanıyorum"

"(Türkiye'nin Gümrük Birliği sürecinin güncellenmesi) Türkiye'yi Avrupa perspektifleri konusunda her açıdan çok destekleyiciyiz ve bu konuda çok hevesliyiz"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yeni ürün üretenler, başka birinin patent engeliyle karşılaşabilir

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Suluk:

"Türkiye'de sadece tescilli 1,5 milyon marka var ve bunlar bir sınıfta değil. Bazı firmalar, bütün sınıfları kapatıyor. Öyle olunca arkadan gelenler marka bulmakta zorlanıyor"

"Siz bir marka seçtiğinizde başvuru yapıyorsunuz, hemen itirazlarla karşılaşıyorsunuz. ya da bir ürün üreteceksiniz birinin patentine, faydalı modeline, tasarımına takılıyorsunuz"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TOKKDER Başkanı Kağan Yaşa, araç kiralamalarında yaşanan mağduriyetler konusunda tüketicileri uyardı:

"Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi, gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacaktır"

"Ticaret Bakanlığımız ile sektörümüze özel bir yönetmelik oluşturulması, kiralama şirketlerine yetki belgesi/ruhsat alınmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

8- Türk öğrenci, kurduğu şirketle firmaları ihracata hazırlıyor

Bu kapsamda verilen dijital kimlik oluşturma, pazarlama ve reklam desteğiyle, özellikle organize sanayi bölgelerindeki firmalar, uluslararası pazarda küresel oyuncu olmaya hazırlanıyor

Dış ticaret danışmanlık şirketinin kurucusu öğrenci Buğrahan Arıcı:

"Firmalarımızın ihracatını artırıp ülkemize destek olmayı amaçlıyor, bunu da firmalara en güncel ve yenilikçi olanı sunarak yapmaya çalışıyoruz"

(Seda Tolmaç-Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Pilot baba ve 2 oğlu aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor

Türk Hava Yollarında tutkulu olduğu mesleğini oğulları Kaan ve Bartu ile sürdüren kaptan pilot Yavuz Yılmaz:

"Aynı havayı kokluyorsunuz, aynı üniformayı giyiyorsunuz, aynı şirkette uçuyorsunuz. Bir baba olarak gerçekten gurur verici bir duygu"

Kaptan ve eğitmen pilot Kaan Yılmaz:

"Çok şanslıyım. Böyle bir rol modelle aynı evi paylaşmak, onun tecrübelerinden faydalanabilmek, takıldığım yerlerde ondan destek alabilmek, onun vermiş olduğu mirası kardeşimle birlikte taşıyabilmek çok büyük gurur, çok büyük onur"

(Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Mühendislikten vazgeçip adını Türk sivil havacılık tarihine yazdırdı

Kaptan pilot Gökçe Kübra Turan Yıldırım:

"Havacılığa olan tutkum beni en sonunda mühendislik diplomamı geride bırakarak bir pilotaj eğitim programına katılmaya yöneltti"

"Gökyüzündeki kariyerimde dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 uçuracağımı hiç hayal etmemiştim ancak sıkı çalışma ve kararlılıkla bu hedefime ulaştım ve bu, benim için büyük bir gurur kaynağı"

(Gökhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'nin enerji faturasını hafifleteceği öngörülüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'dan bu yana Brent petrol yüzde 10,5 düşerek yaklaşık 7,8 dolar, WTI ham petrol ise yüzde 10,7 azalarak yaklaşık 7,6 dolar değer kaybetti

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli:

-"Petrol fiyatlarındaki gerileme Türkiye'nin enerji faturasını hafifletebilir. Ancak Trump'ın getirdiği tarifeler sebebiyle yaşanabilecek küresel ekonomik yavaşlama ülkenin büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebilir"

"Bu süreçte Avrasya'da yeni serbest ticaret bölgelerinin kurulması, dolardan uzaklaşma eğilimleri ve bölgesel para mekanizmalarının gelişimi gibi konular gündeme gelebilir"

(Duygu Alhan/Ankara)

12- Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme ve istihdam verilerine odaklandı

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekiyor

Analistler, gelecek hafta Visa, Coca-Cola, Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm, Apple, Amazon, Eli Lilly, Mastercard, McDonald's, Exxon Mobil ve Chevron gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğini belirterek, yoğunlaşan bilanço sezonu dolayısıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini ifade etti

(Mahmut Çil/İstanbul)

13- Pasifik Holding, bünyesindeki şirketlerle faaliyet gösterdiği alanlarda yatırımını sürdürüyor

Pasifik Holding Genel Müdürü A.Cemail Batuk:

"Veri güvenliği, siber güvenlik son zamanlarda bir takım yönetmelikler ve kanuni düzenlemelerle ortaya konmuş ve altı çizilmiş çok önemli bir unsur. Diğer taraftan evrak güvenliği, pasaport, kimlik, ehliyet gibi bireysel güvenliğe kadar uzanan noktada çok geniş bir faaliyet alanında çalışıyoruz"

"Süveyş Kanalı ya da Güney Denizi'ndeki faaliyetlerden kaynaklı, her zaman lojistik alternatifler üretilmesini zorunda bırakıyor. Pasifik Eurasia olarak faaliyet gösterdiğimiz Çin'den Avrupa'ya kadar orta koridoru kapsayan demir yolu hattında önemli bir oyuncuyuz ve çok önemli birtakım faaliyetlerimiz var"

(Emirhan Yılmaz/Sakarya)

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