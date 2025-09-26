ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,32'ye kadar düştü

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerde bugün itibarıyla 266,53 milyon metreküplük su kaldı

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay:

"Geçen yıla göre barajlarda yüzde 9 daha az suyumuz var. Barajlardaki su miktarı bizim artık alarm seviyesine geldiğimizi yavaş yavaş gösteriyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yenilikçi KOBİ'lerin uluslararası ortaklarıyla yürütecekleri projeler için 60 bin avro hibe

Türkiye'den TÜBİTAK'ın koordine ettiği "Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı Pogramı" kapsamında 4. çağrı açıldı

Çağrı kapsamında uluslararası pazarlarda araştırma veya ticari hedeflerin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla oluşturulacak fizibilite proje önerileri 25 Kasım'a kadar sunulabilecek

Başarılı bulunan proje önerilerinin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanacak, bu finansmandan Afrika, ABD, Asya veya Pasifik'teki bir paydaşla proje ortaklığı kuran KOBİ'ler yararlanabilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Mikro ve hafif sınıf İHA'lar sürü görevi için hazır

DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen Otonom Dron Sürü Sistemi'nin mikro ve hafif sınıf İHA'larda entegrasyonu tamamlandı ve uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi

Farklı tip ve sınıftaki hava araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılmasına olanak tanıyan sistem mimarisi, modüler yapısı sayesinde küçük ölçekli sürülerden yüzlerce araca kadar genişleyebiliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğrafl-Görüntülü)

4- BM raportörüne göre Filistin Devletini tanıma kararları, ABD ve İsrail'in izole olduğunu gösteriyor

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal:

"Filistin Devletini tanıma kararları, İsrail ve başlıca destekçisi ABD'nin ne kadar izole edildiğini gösteriyor"

"Ancak bu adım sadece sembolik kalmamalı. Aynı zamanda İsrail'e karşı yaptırım ve ambargolar, BM Genel Kurulu aracılığıyla bir koruma gücünün yetkilendirilmesi ve Gazze halkına yardımların zorunlu bir şekilde ulaştırılmasıyla sonuçlanmalı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

5- Sumud Filosu'ndaki İskoç aktivist Hickey filoyu, sade vatandaşların insani hareketi olarak değerlendiriyor:

"Normalde bizim burada olmamamız lazım. Hükümetlerimizin bunları yapması gerekiyordu. Bu bizim işimiz değil ancak (hükümetler) siyonist oluşumla işbirliğine ve soykırımda ortaklığa devam ediyor. Bize çocuklarımız, torunlarımız ve halklarımız için harekete geçmekten başka çare bırakmadılar"

"Birçok etkili ve güçlü insan sessizken ya da işbirliği içindeyken soykırım, etnik temizlik, apartheid ve insan yapımı kıtlıkla karşı karşıya olan onurlu ve güzel Filistin halkına destek için filoya katıldım"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç:

"Yeşilay, şu anda 65 ülkede aktif olarak var, bunu çoğaltmak istiyoruz. Bu 65 ülke, uluslararası kuruluşlara üyelik ve danışmanlık statüsü alarak dünyadaki bağımlılık politikalarının sağlıklı bir şekilde gelişmesine de çok katkıda bulunuyor"

"Bağımlılık sadece yerel bir mesele değil, küresel bir mesele. Tek başına bir ülkede yaptığımız çalışma hiç şüphesiz yeterli olmayacak. O yüzden mücadeleyi küresel bir şekilde götürmeyi çok önemsiyoruz"

(Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Depozito iade işlemlerinde günlük 50 bin ambalaj toplanıyor

İade makineleriyle bugüne kadar 5,8 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı toplanarak geri kazanımları sağlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün:

"Tüm ülkeye gelecek yılın ilk çeyreğinde yaygınlaştırılması planlanan bu sistem sayesinde denizlerimizin, nehirlerimizin, ormanlarımızın, kentlerimizin kirlilikten korunmasını sağlayacağız"

"Orman yangınlarının nedenlerinden biri olan cam ambalajların toplanması sayesinde yangın riski azalacak"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

8- İklim Zirvesi 2025, NDC süreçlerini hızlandırsa da çabalar yeterli bulunmuyor

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen zirvenin olduğu hafta 13, eylül ayı içinde ise 21 ülke, iklim hedeflerini içeren Ulusal Katkı Beyanlarını BM'ye sunarken yaklaşık 150 ülkenin yıl sonuna kadar raporlarını tamamlaması gerekiyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"Gelişmiş ülkelerin 2035-2040 aralığında net karbon salmayan ekonomiler haline gelmesi gerekiyor oysa gelişmiş ülkeler, kendilerini diğer ülkelerle bir tutarak 2050 hedefi koyuyorlar. Bu, son derece yetersiz ve bunun da getireceği doğal sonuç bir iklim felaketi olacaktır"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

9- TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş'tan "tersine göçe teşvik" tavsiyeleri:

"Kırsalda butik otel, organik tarım, el sanatları gibi iş kurmak isteyenlere vergi indirimi, eğitim ve pazarlama desteği verilmeli. Kırsal bölgelerin özgün ürünlerine coğrafi işaret ve tanıtım desteği sağlanmalı"

"Her bölgenin özelliklerine göre sürdürülebilir kalkınma planları hazırlanmalı. Ekolojik evler, güneş enerjili sistemler ve yağmur suyu toplama gibi uygulamalar desteklenmeli"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

10- Nükleer güvenlik ve radyasyon izleme alanında yerli ve yenilikçi çözüm İ-RİS

TENMAK bünyesinde geliştirilen İnsansız Radyasyon İzleme Sistemi, nükleer ve radyolojik acil durumlarda hızlı ve etkin tespit yaparak halkın ve çevrenin güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor

Yaklaşık 12,5 kilogram ağırlığındaki cihaz, saniyede 15 metre yatay uçuş hızına ulaşabilirken, 30-40 dakika havada kalabiliyor

(Firdevs Yüksel/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yerli koltuk ve sandalyeler üç kıtada boy gösteriyor

Türkiye'nin, sandalye, koltuk, kanepe, tabure, yatak haline gelebilen çekyat gibi ürünleri içeren "oturmaya mahsus mobilyalar" ihracatı 2020-2024 döneminde 6,4 milyar dolar oldu

Aynı dönemde mobilyalara en fazla talep 780,2 milyon dolarla Irak'tan gelirken bu ülkeyi 555,2 milyon dolarla Almanya, 476,5 milyon dolarla ABD takip etti

(Seda Tolmaç/Ankara)

12- ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı

Trump yönetimi, 1 Ekim itibarıyla ABD'de üretim tesisi inşaatına başlamamış şirketlerin markalı ve patentli ilaçlarına yüzde 100 gümrük tarifesi uygulama kararı alırken ilaçlara yönelik tarifelerin fiyat artışları ve tedarik zinciri aksamalarına yol açabileceğinden endişe ediliyor

ABD'nin ilaç ürünleri ithalatı geçen yıl 200 milyar doları aşarken İrlanda, İsviçre, Almanya, Singapur ve Hindistan başlıca tedarikçiler arasında yer alıyor

(Dilara Zengin/Washington)

13- Antalya'nın "Herkül Dede"si spor tutkusuyla gençlere örnek oluyor

Konyaaltı Sahili'nde her sabah ısınma hareketleri ve koşu yaptıktan sonra yaklaşık 1 saat kulaç atan 76 yaşındaki Erkan Yılmazer, fitness antrenmanıyla günü tamamlıyor

Kaslı vücudu ve spordaki performansı dolayısıyla çevresindekilerin "Herkül Dede" dediği Erkan Yılmazer:

"Salon sporunu çok seviyorum. Yaşıtlarıma göre oldukça dinç duruyorum. İnsanlar, beni durdurup yaşımı soruyor. 'Nasıl besleniyorsun?' diye soruyorlar. Şaşırıyorlar"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İki kuşak tek tutku: Basketbol

TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve babası Kemal Erdenay, büyük hizmet verdikleri basketbol hayatlarını anlattı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay:

"Ben, babamı çok az seyredebildim ama eski oyuncular, babamın çok hızlı oynadığını, (Türkiye'nin 'Magic Johnson'ı) olduğunu söylüyorlardı"

Eski milli basketbolcu ve antrenör Kemal Erdenay:

"Harun Erdenay, Türk basketbolunda 'Pegasus' lakabını alan bir evlat olarak gönlümüzde taht kurdu"

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Türk Telekom, sezonu Beşiktaş GAİN deplasmanında açıyor

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak

Kadrosuna 11 yeni oyuncu katan başkent ekibi, 8 oyuncuyla ise yollarını ayırdı

Mavi-beyazlılar, Avrupa'daki ilk maçına da Ratiopharm Ulm karşısında çıkacak

(Salih Ulaş Şahan/Ankara)

16- Trabzonspor Basketbol Takımı, Süper Lig'e hazır

Basketbol Süper Ligi'ne 7 yıl sonra geri dönen Trabzonspor, güçlendirdiği kadrosuyla ligi üst sıralarda tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmak istiyor

Trabzonspor Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak:

"Taraftarımızın gurur duyacağı ve seyretmekten zevk alacağı bir basketbol oynamaya çalışacağız"

(Enes Sansar/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

