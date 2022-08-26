ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Ağustos 2022

Şampiyon atların yer aldığı Süvari Birliği resmi törenlerin vazgeçilmeziAta sporu biniciliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayıp süvari kültürünü yaşatan Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, devlet törenlerinde de görev alıyorSpor ve tören amaçlı olmak...

6 Nisan 1920

1- Şampiyon atların yer aldığı Süvari Birliği resmi törenlerin vazgeçilmezi

Ata sporu biniciliğin gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayıp süvari kültürünü yaşatan Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, devlet törenlerinde de görev alıyor

Spor ve tören amaçlı olmak üzere 130 atın yer aldığı birlik, 2014'ten bugüne kadar Türkiye'ye ziyarete gelen yabancı devlet başkanlarının karşılandığı 60 töreni başarıyla gerçekleştirdi

(Orhan Onur Gemici/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Büyük Taarruz'un harekat emrini Anadolu Ajansı duyurdu

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Mustafa Kemal Paşa tarafından verilen harekat emrinin yurda duyurulması için Anadolu Ajansına gönderilen tarihi belge, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde muhafaza ediliyor

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Yerli cep telefonu imalatı 7 kat arttı

Türkiye'de imalat yoluyla kayıt altına alınan cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630 oldu

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı ise yüzde 52,25 oranında artarak 110 bin 253 olarak gerçekleşti

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

4- Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürünleri denetimlerini yoğunlaştırdı

Güvensiz ürünlerin tespit edilmesi için defter, kalem, silgi, kalemlik, okul çantası, çocuk ayakkabıları, okul formaları ve öğrenci kıyafetlerine yönelik denetimler artırıldı

Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerin imalatçısı, ithalatçısı ya da dağıtıcısına, bu yıl için 9 bin 534 lira ile 681 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacak ve güvensiz bulunan bazı ürünler piyasadan toplatılacak

Veliler, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgilere "www.guvensizurun.gov.tr" internet sitesinden erişebiliyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- Makineler siber saldırılardan yeni düzenleme ile korunacak

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır:

"Önümüzdeki aylarda regülasyon niteliğinde yayımlanacak düzenlemenin zorunlu hale gelmesi için 30 aylık bir geçiş süresi öngörülüyor. Yeni düzenleme, makinelerde kullanılan yazılımların doğrulanmasını ve bunların siber saldırılara karşı korunması gibi radikal hususları gerekli kılıyor"

(Tolga Yanık/İstanbul)

6- Avrupa enerji krizini hafifletmek için önlemler alıyor

Fransa düşük gelirlilere bir kereye mahsus 100 avro ödeme yaparken, Almanya vergi mükellefi her çalışana 300 avroluk destek sağladı ve akaryakıttaki vergileri indirdi

İspanya, enerji faturalarındaki KDV'yi düşürdü, İngiltere, 400 sterlinlik enerji indirimi sağladı, İtalya ise çalışanlara 200 avro destek verdi

(Bahattin Gönültaş/Ata Ufuk Şeker/Dilara Zengin Okay/Berlin/Brüksel/Washington)

7- Afgan kadınlar eğitimden mahrum hemcinslerine umut olmak için kütüphane kurdu

Kütüphane bünyesinde okuma günleri, kitap sergileri ve çeşitli konularda eğitim programları gibi bir dizi faaliyet de eğitimden mahrum kadınların hizmetine sunulacak

Afgan kadın aktivistler, ülkedeki kadınların hakları resmen tanınmadan Taliban'ın meşru bir hükümet olarak tanınmasını istemiyor

(Bilal Güler/Sayed Khodaiberdi Sadat/Kabil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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