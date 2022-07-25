ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları

SAT komandoları yarım asırdır, kara ve kıyı birlikleri ile su üstü unsurlarına, kendilerine özgü teknik ve taktiklerle havadan, karadan ve su altından ya da üstünden intikal ederek, hedeflerini iz bırakmadan etkisiz hale getiriyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden istekli ve gönüllü subay ile astsubaylar arasından seçilen SAT kursiyerleri, 52 hafta süren çok yoğun, ağır psikolojik ve fiziksel eğitimlerden geçiyor

SAT Özel İhtisas Kursu süresince, adaylar her şartta görev yapabilmeleri amacıyla dalış, atış, tahrip, paraşüt, özel keşif ve istihbarat toplama gibi farklı alanlarda tüm eğitimleri alıyor

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- GRAFİKLİ - Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle 20 Haziran'da yolcu uçağı kalkmazken, Alman Lufthansa Havayolları ağustos sonuna kadar Frankfurt ve Münih kalkışlı ya da varışlı 2 bin uçuşunu iptal ettiğini bildirdi

Zürih Havalimanı'nda günde ortalama 250 bagaj personel yetersizliğinden ötürü sahiplerine teslim edilemiyor, 1700'ün üzerinde bagaj havalimanında bekliyor

(Ömer Faruk Yıldız/Cenevre)

3- Kıyılardaki çöplerin yolculuğunu akıntı yönleri belirliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe:

"Tuna, Dinyester ve Dinyeper nehirlerini dikkate alırsanız potansiyel olarak Avrupa'nın çöpünün Karadeniz'e gelme ihtimali var. Almanya'dan bir çöpü attığınızda barajlarda tutulmuyorsa Karadeniz'e gelip kıyılarımızda karaya vurabilir"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu:

"Kıyılarımızda Mısır'dan, Libya'dan, Suriye'den, Güney Kıbrıs'tan çöpleri görebiliyoruz. Kuzeydoğu Akdeniz kıyılarımıza kilometreye günde 30 kilogramdan fazla plastik vuruyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

4- Erhan öğretmen köydeki öğrencilerini tatilde de yalnız bırakmadı

Bingöl'ün Çukurca köyünde öğretmenlik yapan Erhan Köçer, yaz aylarında da öğrencilerine eğitim veriyor, okulun bakımını gerçekleştiriyor

Erhan Köçer:

"Okul kapanınca öğrencilerden daha çok üzülüyorum. Öğrencilerdeki o ışığı görmek, gülümseyerek okula gelmeleri beni memnun ediyor ve bu faaliyetlere de devam etmemi sağlıyor"

(Rıdvan Korkulutaş/Yusuf Eyyüp Sarı/Bingöl) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel