ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- 23 yılda 13 binden fazla kültürel miras anavatanına döndü

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 13 bin 283 eser, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen girişimler sonucu 2002-2025 yılları arasında yurda kazandırıldı

Manisa'daki Apollon Aksyros Tapınağı'na ait Lidya yazıtından Roma dönemine ait Kybele Heykeli'ne kadar çok sayıda eserin iadesi özellikle son 5 yıldaki çalışmalarla sağlandı

Son olarak, Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan ve Cleveland Sanat Müzesi'nde bulunduğu tespit edilen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait bronz heykel 10 Şubat'ta yurda döndü

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Grafikli)

2- Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor

Kentsel dönüşümde riskli yapılarla ilgili süreç, yapı sahiplerinin lisanslı kurum ve kuruluşlara "tespit başvurusu"yla başlıyor, "risk tespiti" ve "riskli yapının yıktırılması"nın ardından "yıkım sonrası uygulama" ile sona eriyor

Riskli yapısı yıkılan vatandaşlara yeni yapılacak konutlar için faiz desteği, kira yardımı, harç muafiyeti gibi kolaylıklar tanınıyor

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara) (Grafikli)

3- İstanbul'daki depremlerin ardından fırsatçılık yapanlara karşı tüketicilere uyarı

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük:

"Şu ana kadar bize en fazla konut ve kısa süreliğine şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar için otobüs biletlerinde fahiş fiyat olduğu bilgisi ulaştı. Konutta yüzde 100'ü aşan, otobüs biletlerinde yaklaşık üç kata varan artışlar yapan fırsatçılar var"

"Hepimiz bir panik ve korku yaşıyoruz. Hepimiz sağlam zeminin olduğu sağlam binalarda oturmak istiyoruz ama bu panik havasıyla o kötü niyetli satıcıların ağına düşmeyelim"

(Eda Topcu/İstanbul)

4- "Dron barınağı" göreve inşaat ve enerjiyle başlıyor

Dronların personel desteği olmadan uzun süre görev yapabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen "dron barınağı" ilk görevinde inşaat ve enerji sektöründeki ihtiyaçları karşılayacak

AIROBOS Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Kolcu: "Özellikle savunma tarafından geri dönüşler oldu, bunlarla ilgili geliştirmeler yaptık. Dron barınağını endüstriyel hale getirdik ve dış ortamlara tamamıyla uyumlu şeklide çalışmasını sağlamış durumdayız. Yurt dışına yönelik bazı temaslarımız oldu, onlarla görüşmeler yapıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AP milletvekili Botenga, Gazze'ye yardımların girebilmesi için AB'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı:

"İsrail ile işleri her zamanki gibi sürdürmek tam bir rezalet çünkü bu, Avrupa ülkelerinin olup bitenlere ortak olmasına yol açıyor"

"Sesimizi yükseltmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sesimizi yükseltmezsek liderlerimizin suç ortaklığını kabul etmiş oluruz. Von der Leyen'i gördüğümde, Kallas'ı gördüğümde, temelde İsrail'in yaptıklarını kabul ettiklerinde, çok öfkeleniyorum. Sadece utanmıyorum. Çok öfkeliyim çünkü bu tam olarak iddia ettiklerinin tam tersi"

(Selen Valente/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- DOSYA HABER - Akıllı telefon sektöründe teknolojik üstünlük ABD'de, üretim gücü Çin'de

Çin'in akıllı telefon sektöründe öne çıkan şirketleri olsa da ABD pazar payı, çip ve yazılımdaki teknolojik üstünlüğüyle sektörde güçlü bir konumda

Yüksek üretim kapasitesi ve çiplerin yapımında kullanılan ham maddelerin lider üreticisi olması Çin'e sektörde avantaj sağlıyor

(Tolga Yanık/İstanbul)

7- Dedelerinin evlerine çelik konstrüksiyondan yaptığı deprem sığınağı sayesinde güvende hissediyorlar

Furkan Turan: "(1999 Depremi) Dedem o dönem depremden çok etkilenmiş. Ailesini korumak için evin içine bu alanı yaptı. 'Depremde buraya girin.' diye hep tembihlerdi. Vefatından sonra da bu oda ailemiz için bir güven sembolü oldu"

Emine Turan: "Her yeri el emeğiyle yapmıştı. Şimdi deprem olunca hepimiz oraya koşuyoruz. İçine erzakımızı da koyduk. Allah yaşatmasın ama dedemiz sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz"

(Cüneyt Sevindik/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Depremde Fatih Camisi'ndeki cemaati sakinleştiren vaiz, yaşadıklarını anlattı

İstanbul'da meydana gelen depreme camide vaaz kürsüsünde yakalanan ve o sırada cemaati teskin eden vaiz Hamdi Arslan'ın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan: "Fatih Camisi sallanmaya başladı. Ondan sonra biz de tekbire başladık. 'Allah-u Teala her şeyden uludur, sabah akşam O'nu tesbih ederiz, yüceltiriz. Noksan sıfatlardan uzaktır, kemal sıfatlarıyla nitelenmiştir.' manasında dualar okuduk"

"Herkes korkar, biz de korkuyoruz. O esnada cami, gidiyor, geliyor. Sebat etmek lazım. Benim bir panik yapmamam lazım. Çünkü cemaat de bana bakıyor. Orada herkese sükunet vermek lazım. Onu herhalde sağlamış olduk"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu, Danca iletişim kurmaya başladı

Konya'da pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir: "Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo. Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor"

20 yıl yaşadığı Danimarka'dan 10 yıl önce Türkiye'ye dönen Rahmi Karademir, kızının tercümanlığında: "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum, inşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları yavru ve zararsız

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Gençler ve yavrular beslenmek amacıyla kıyıya giriyorlar. Akdeniz'de denize girme açısından herhangi bir risk yok. Antalya plajlarında insanlar rahatlıkla denize girebilir. Sosyal medyada bu tür görüntüler paylaşıldığı zaman köpek balıklarının popülasyonunda artış varmış gibi algı oluşuyor, tam tersi"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz: "Gördüğümüz kadarıyla kıyıya gelen hep yavru köpek balıkları. Küçük boylular. Bir insana zarar verecek durumları da yok. Bundan korkmamız yerine esasında köpek balıklarının hala denizlerimizde görülüyor ve yaşıyor olmasına sevinmemiz gerekir çünkü bu bize denizlerimizin temiz ve sağlıklı olduğunu gösteriyor"

(Süleyman Elçin-Durmuş Genç/Antalya-Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Tarık Biberovic'in hayali Fenerbahçe'yle THY Avrupa Ligi'ni kazanıp, NBA'e gitmek

Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu:

"Vicdanen rahat olmamın tek bir yolu var. Bu da Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni kazanıp, NBA'e gitmek. Bu benim hayalim"

"İnşallah play-off'u geçerek Dörtlü Final'e gideceğiz. Dörtlü Final'de Türk derbisi olma ihtimali var. Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçerse hiç şaşırmam"

"Jasikevicius, çok hata yaptığım zamanlarda geleceğimi düşünerek beni sahada tuttu. Ben de bu sayede geliştim"

(Emre Doğan-Süha Gür/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Trabzonspor ile Galatasaray, 29 yıl sonra kupa finalinde karşılaşacak

Göztepe'yi 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile 4. kez finalde kupa mücadelesi verecek

Trabzonspor, bu sezon kupada oynadığı 5 maçta 15 gol atarken kalesinde 6 gol gördü

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

13- Türk okçuluğunun yeni hedefi Los Angeles Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılmak

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin:

"Los Angeles'a 6 sporcuyla katılma hedefini, makaralı yay mix takımın da olimpiyat programına alınmasıyla 8 sporcuya çıkardık. Olimpiyatlara 8 sporcu ile katılarak ülkemize madalyalar getirmek istiyoruz"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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