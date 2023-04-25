ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Akkuyu Nükleer Güç Santrali, nükleer yakıt için gün sayıyor

Reaktörde kullanılacak yakıt çubuklarıyla 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek

(Firdevs Yüksel-Serkan Kaya/Mersin)

2- Altın fiyatlarını mercek altına alan kuyumcular, mobil uygulama geliştirdi

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık:

"Müşteri, çoğunlukla ekonomi, haber kanalları ve sitelerdeki altın fiyatlarına bakarak kuyumcusuna gidiyor. Söz konusu fiyat, kuyumcuda olmayınca da sorun çıkıyor. Televizyon ekranlarının alt tarafında ve sitelerin en çok okunan kısımlarında yer alan gram fiyatları, altının işlenmemiş, ham madde fiyatıdır. Kuyumcunun verdiği fiyat ise işlenmiş, emek harcanmış doğal olarak işçiliği de eklenmiş fiyattır"

"Artık vatandaşlarımız, cep telefonlarının App Store ve Google Play'den 'İKO Fiyat' uygulamasını ücretsiz indirerek kullanabilir ve anlık olarak fiyatları takip edebilir"

(Eda Topcu/İstanbul)

3- Pazarcı esnafının vergilendirmede basit usule geçmesinin ürün fiyatlarını düşürmesi bekleniyor

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan:

"Pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesiyle masrafları azalacak, yıllık en az 6 bin lira daha pazarcıların cebinde kalacak. Pazarcı esnafımızın maliyeti düşünce bu durum satılan ürünlerin fiyatına da yansır ve fiyatlar bir miktar düşer"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Futbolda İtalyan, basketbolda İspanyol rüzgarı

Avrupa kupalarında bu sezon futbola İtalya, basketbola ise İspanya takımları damga vurdu

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 İtalya ekibi, yarı final aşamasına geldi

Basketbolda THY Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve 7Days Avrupa Kupası'nda 6 İspanya temsilcisi, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

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