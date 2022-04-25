ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat göreve hazır

ASELSAN ve MKE AŞ tarafından geliştirilen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, farklı silah sistemlerinde keskin nişancılardan insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit grubuna karşılık verecek, Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden biri olacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

2- Gümrüklerde üç ayda 3,1 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yılın ilk çeyreğinde el koyduğu eşyalar arasında 169 milyon liralık kaçak araç ve 49,5 milyon liralık çeşitli malzemeler de yer aldı

Ocak-mart dönemindeki yakalama listesinde 8,5 milyon liralık tıbbi eşya, 5,6 milyon liralık makine aksamı, 5,3 milyon liralık tekstil ürünü, 4,6 milyon liralık akaryakıtla birlikte yüklü miktardaki uyuşturucu dikkati çekti

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Zeytin çekirdeğini çevre dostu plastiğe dönüştürüyor

Gıda mühendisi Duygu Yılmaz'ın geliştirdiği teknolojiyle, zeytin çekirdeği atıklarından üretilen bitkisel plastik, doğada bir yıl içinde yüzde yüz oranında çözünebiliyor

Yılmaz:

"Bitkisel plastik kullanımı ile firmalar Yeşil Mutabakat doğrultusunda vergilendirme sisteminden arınmış olmanın yanında maliyetten kar elde etmiş oluyor ve sosyal bilinçlerini gösteriyorlar"

(Dilan Pamuk/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Yünsa, 2022'de net karını 4 kat artırmayı hedefliyor

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz:

"Bu sene 4 milyon avroluk bir yatırım planlıyoruz. Bütçemizin büyük çoğunluğunu boyahaneye, boya işletmemize ayırdık"

"Olmadığımız her pazara girmeyi hedefliyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Emtia piyasası, Fed'in "şahin" baskısı altında kaldı

-Geçen hafta altın yüzde 2,1, gümüş yüzde 5,8 ve platin yüzde 6,3 değer kaybetti

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ile varlık fiyatları genelinde satışlar gördük. Özellikle faizlerin artması ile beraber ekonomik büyümeye yönelik endişeler etkili oluyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Azerbaycan'ın siber güvenlik adımına yerli teknoloji üreticisinden destek

Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen:

"Azerbaycan Siber Güvenlik Teşkilatları Birliği ile beraber Azerbaycan'ımız, bu sahada ihtiyaç duyacağı önemli bir altyapıya kavuşmuştur. Sahip olduğumuz bilgi ve birikimimizi sonuna kadar paylaşacağız"

(Tolga Yanık/İstanbul)

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AA / Güncel