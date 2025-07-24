ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

Türkiye İstatistik Kurumunun Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiği sayım kapsamında, tarımsal işletmelerin tasarrufundaki parsel, hayvancılık, tarımsal alet ve makine verileri derleniyor

Veri derleme sürecinin 31 Aralık'ta sona ermesi ve temel sonuçların 2026 yılının ikinci yarısında yayımlanması planlanıyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- 15 Temmuz'u anlatan "En Uzun Gece" destanı farklı şehirlerde sahnelenecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve ilk temsili 15 Temmuz'da yapılan "En Uzun Gece" destanı, yeni sezonda İstanbul'dan başlayarak çeşitli illerde gösterime girecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin: "Önümüzdeki dönem yeni opera-bale sezonu açıldığında, eylülden itibaren inşallah Atatürk Kültür Merkezi'nde ya da diğer sahnelerimizde, diğer şehirlerimizde izleyiciyle buluşmasını hedefliyoruz"

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi başlıyor

MEB, taşımalı eğitim hizmetinde daha güvenli ve şeffaf bir yapı oluşturulması amacıyla "Öğrenci Servisi Planlama, Takip, Kontrol, Bilgilendirme ve Yönetim Sistemi" yönergesi hazırladı

Taşımalı eğitimden faydalanan veliler, yönergeyle hayata geçirilecek dijital takip sistemi sayesinde servis araçlarındaki çocuklarını anlık olarak takip edebilecek

(Şeyma Güven/Ankara)

4- Konut fiyatlarındaki reel düşüş 17 aydır sürüyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener: "Son dönemde başta deprem bölgesi olmak üzere TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla hızlı bir konut inşa sürecine girildi. Arzın artması ve dezenflasyon süreci konut fiyatlarında reel anlamda gevşemeye neden oldu"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman: "Enflasyondaki gerilemenin de etkisiyle artık konut fiyatlarındaki artışın reel olarak da pozitife dönmesini bekliyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Türkiye mısır tohumunda 5 yıldır dış ticaret fazlası veriyor

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler:

"Yerli mısır tohumculuğu, Türkiye'nin tarımsal bağımsızlık ve sürdürülebilir üretim hedeflerinde stratejik rol üstleniyor. Artan yerli üretim, ihracat ve çeşit geliştirmedeki başarılar, bu alandaki ilerlemeyi somutlaştırıyor"

"Son 5 yıl toplamında mısır tohumunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 169,2 olarak gerçekleşti. 2020-2024 döneminde toplam ihracat 330,9 milyon dolara, ithalat ise 195,4 milyon dolara ulaştı"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

6- Berlin'de polis tarafından eylemlerde gözaltına alınan Filistin destekçileri AA'ya konuştu:

"Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudi Sesi" Derneğinden Thomas: "Eğer bu şekilde gözümü korkutabileceklerini sanıyorlarsa hayır tam tersi. Filistinli kardeşlerimle birlikte daha da kararlı şekilde mücadele edeceğim, sokaklara çıkacağım"

Metro istasyonunda gözaltına alınan Hanna: "Bunu hiç beklemiyordum. Çünkü bu çılgınlık için polis 2-3 saat çalıştırılıyor. Yapılan şey tamamen saçmalık"

(Erbil Başay/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Trump'ın isteği sonrası Coca-Cola yerli şeker kamışlı alternatif ürüne yöneldi

Trump'ın, Coca-Cola ile ABD'de yerli şeker kamışı kullanılması konusunda konuştuğunu ve bunun kabul edildiğini açıklaması sonrasında Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, şeker kamışı içeren ürün yelpazelerini genişletmeyi planladıklarını duyurdu

Quincey, yeni kola çeşidinin Coca-Cola'nın mevcut portföyüne bir alternatif olarak ekleneceğini ve klasik ürünün yerini almayacağını bildirdi

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

8- Meslek lisesi öğrencileri okullarda kullanılacak boyaları kendi markalarıyla üretiyor

Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gürsel Ergün: "Öncelikle Çatalca olmak üzere İstanbul genelinde okullarımızın iç ve dış cephe boya ihtiyacını karşılamasını hedefleyerek işe koyulduk. Çatalca'nın simgesi erguvanın 'ergu'su ile Arif Nihat Asya'nın da baş harfleriyle oluşan 'ANA' kelimesiyle 'Erguana' ismi ortaya çıktı"

İTO Meclis Üyesi Akif Çolak: "Meslek lisesi mezunlarının direkt üretime ve ülkesine katkısı olması için iş hayatına bir an önce atılmaları gerekiyor. Biz de bunu burada meslek liseleriyle birlikte inşallah ikame edeceğiz"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- TVF Başkanı Üstündağ, Milletler Ligi çeyrek finalinde zafere inanıyor:

"Umut ediyorum ki çeyrek finalde kazanan taraf Türkiye olacaktır"

"Bu ülke, zaferi ve güzelliği hak ediyor"

(Ceren Aydınonat/Lodz) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Kadınlar lig şampiyonu ABB FOMGET'te hedef Avrupa'da başarı

ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol:

"Hedefimiz öncelikle bir üst tura yükselmek, ardından grup aşamasına kalarak kalıcı bir başarıya imza atmak"

"Ankara'da oynanacak maçlar İsrail takımı FC Kiryat Gat'ın itirazı üzerine Arnavutluk'a alındı"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı)

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