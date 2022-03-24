ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Avrupalılar kapılarını Ukraynalılar için açık tutuyor

BM verilerine göre, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya yaklaşık 2 milyon, Romanya'ya 555 bin, Moldova'ya 371 bin, Macaristan'a 324 bin, Slovakya'ya 256 bin kişi sığındı

Ukrayna'dan Estonya'ya 25 bin, Fransa'ya 17 bin, Almanya'ya 147 bin, İtalya'ya 65 bin, Letonya'ya 6 bin 300, Litvanya'ya 27 bin, İsviçre'ye 11 bin ve İngiltere'ye 21 bin kişi sığınırken Türkiye 58 bin mülteci kabul etti

(Ömer Faruk Yıldız/Cenevre)

2- "EKO İKLİM Zirvesi" yeşil dönüşümün yol haritasına ışık tutacak

ATO Başkanı Gürsel Baran:

"Göreceksiniz, Türkiye bu konuyla ilgili tüm ülkelerden daha fazla yol alan ülke olacak"

"Bu etkinlik sadece 2 günde bitmeyecek, zirvenin sona ermesinin ardından önümüzdeki yıllar boyunca çeşitli etkinliklerle, çalıştaylarla süreç yürütülecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

3- SGK geçen yıl kanser tedavisine 10 milyar lira harcadı

Kanser tedavisinde SUT'un eki listelerde sayılan işlemlerde ilave ücreti kaldıran Kurum, geri ödeme listesindeki 822 kanser ilacının bedelini karşılıyor

Kanser hastalarına getirilen ücretsiz sağlık hizmetleri arasında aşılama, ilaçla koruma, erken tanı, iyi beslenme ve sağlık eğitimi gibi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de bulunuyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)

4- Şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay kesilemeyecek

EPDK'nin Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında planladığı düzenlemelere göre, doğal gazda abone bağlantı bedeli talep halinde vade farksız en az 3, güvence bedeli ise en az 6 taksite bölünebilecek

Müşterilerin ödenmemiş faturalara esas tüketim miktarının hesaplanan karşılığının sayaç açma-kapama bedelinin 3 katını geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamayacak

(Nuran Erkul Kaya/ İstanbul)

5- PORTRE - Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleri ve ilkeli duruşuyla Türk siyasinde iz bıraktı

(Tunahan Akgün/Kahramanmaraş)

6- Down sendromlu minik "doktor" Melek, şifa niyetine neşe dağıtıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle Türkiye'nin tanıdığı 6 yaşındaki down sendromlu "doktor" Melek, sık sık ziyaret ettiği sağlık merkezindeki sempatik tavırlarıyla hem hastalara hem de çalışanlara yaşam enerjisi aşılıyor

Melek'in annesi Rukiye Özgür:

"Melek, doğduğundan beri doktorlarla iç içe. Evde de bizi sürekli muayene eder. Oyuncak doktor çantalarından belki 10 tane eskittik bugüne kadar"

(Burcu Çalık/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul'u sahura 3 bin 300 davulcu kaldıracak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut:

"İstanbul'da davulcularımız hazırlıklarını tamamladı. Bizler her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da davulcularımızı hazırlıyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel