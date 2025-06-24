ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye-İtalya ilişkileri ihracat rakamlarına yansıdı

Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracat bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 5 milyar 337,4 milyon dolara yükseldi

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski: "Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyüyor. 2023 yılında 28 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 40 milyar doları aşması hedeflenmektedir"

(Ali Canberk Özbuğutu-Bahar Yakar/İstanbul)

2- Türkiye'de mantar üretimi artmaya devam ediyor

2015'te 39 bin 495 ton, 2020'de 55 bin 455 tona yükselen mantar üretimi, geçen yıl 75 bin 340 ton olarak kayıtlara geçti

Geçen yıl 22 bin tonla en çok Antalya'da kültür mantarı üretilirken, bu ili 14 bin ton ile Ankara ve 10 bin ton ile Isparta takip etti

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- RÖPORTAJ - NATO düzleminde ABD-Avrupa ilişkileri ve Türkiye'ye yansımaları

Almanya Savunma Bakanlığı Yönetim Ekibi Eski Başkanı Nico Lange AA Stratejik Analiz'e anlattı.

"24-25 Haziran'da Lahey'de gerçekleşecek toplantı yalnızca Avrupalılar ile transatlantik kesim arasındaki bir ortaklık sinyali olmamalı. Aynı zamanda NATO'nun Avrupa'daki ortaklarının, Türkiye ile birlikte, Avrupa güvenliği konusunda yakın işbirliği içinde olduklarını da göstermeliyiz."

(Muhammed Utku Asker/Ankara)

4- Türk dünyasının manevi başkentlerinden Türkistan'a ziyaretçilerin ilgisi artarak devam ediyor

Türk müteahhit firmalarının havalimanı, kervansaray, otel gibi büyük projeleri üstlendiği Türkistan şehir merkezi, manevi, kültürel ve gastronomi turizmi alanlarında öne çıkıyor

Türkistan Vali Yardımcısı Zülfikar Joldasov: "Kazakistan'da yaşayan insanların büyük kısmı hayatlarında bir kere Türkiye'ye gitmişlerdir. Türk kardeşlerimizin de buraya ilgisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Türkiye'de yaşayan herkesin Hoca Ahmet Yesevi'nin şehrini görmesini arzu ediyoruz"

(Furkan Gençoğlu/Türkistan) (Fotoğraflı)

5- İŞKUR'dan otizmli bireylere iş koçlu istihdam desteği

Otizm, Down sendromu ve serebral palsi gibi nörogelişimsel farklılıkları bulunan bireylerin kalıcı olarak iş bulmasını hedefleyen projeye 27 Haziran'a kadar başvurulabilecek

İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün: "Engelli bireyin asgari ücret düzeyindeki maaşı 26 bin liraya kadar İŞKUR tarafından karşılanıyor. İş koçu desteği içinse 35 bin 900 liraya kadar ödeme sağlanıyor. Ayrıca iş yerindeki fiziksel ya da yapısal düzenlemeler için ücret desteği, engelli ücret desteğinin yüzde 25'i kadar projelendirilebiliyor"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yapay zeka destekli iklimlendirme sistemleri enerji verimliliğini artırıyor

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, binaların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması, dünya genelindeki toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 18'ini oluşturuyor

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Zeki Kalaycılar: "Gelecekte yapay zekanın akıllı enerji şebekeleriyle entegre çalışması, iklim değişikliğine uyum ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanımı gibi alanlarda büyük dönüşümler yaratabilir"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Yaz tatilinde ebeveynlere "dijital bağımlılık" uyarısı

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arzu Yükselen: "Burada önemli olan şey ebeveynlerin mutlaka sınır koymaları. Asla yasak koymayı önermiyoruz. Zaten teknoloji kaçınılmaz gerçeklik ama sınır getirmeyi, yaş gruplarına bağlı olarak süreyi uzatmayı uygun buluyoruz"

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Başak Gezmen: "Çocuklarla vakit geçirmek özellikle yaz dönemlerinde çok önemli. Sadece sosyal medyaya bağımlı kalan çocuk yerine ebeveynlerle vakit geçiren, oyunlar oynayan, birlikte çocuğun dünyasına kapı açan bir yaklaşım, her zaman bu konuda çok daha bize doğru yol kat ettirecektir"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Antalya Körfezi'ndeki Kızıldeniz göçmeni balıklar su altından görüntülendi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Antalya Körfezi'nde Kızıldeniz orijinli tür sayısı 71'e yükseldi. Dalışımızda istilacı balıkların yanı sıra deniz kestaneleri, istiridye, midyeleri de görüntüledik. Bunlar da Kızıldeniz göçmeni türler. Balon, aslan, üçgen ve naylon balıklarının da aşırı derecede kıyılarda çoğaldığını gördük"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Ampute futbolun gol kralı Ömer Güleryüz'ün hedefi kaptan olarak da başarılarını sürdürmek

Katıldığı birçok turnuvada gol krallığı sevinci yaşayan ve "en değerli oyuncu" seçilen Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Ömer Güleryüz:

"Önümüzdeki sene Kosta Rika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda 10 gol barajını geçmek istiyorum"

"2014'ten beri Ampute Milli Futbol Takımı'ndayım, bu sene de kaptanı oldum. Hedeflerimden birisi buydu zaten, burada kaptan olarak da uzun bir süre hizmet edip başarılar kazandırmak istiyorum"

(Serkan Güner/Kırşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Tekirdağ'da sporcular mavi sularda milli takıma yelken açıyor

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanı Osman Serez: "Milli takıma senelerdir, çok ciddi sayıda yelken sporcusu kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da amacımız 2028 yılında Amerika'da yapılacak olan olimpiyat yarışlarında ilk defa Tekirdağ Yelken Kulübü olarak bir sporcu yetiştirmek"

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel: "Kulübümüz hem milli sporcular çıkartarak hem çıkardığı milli sporcularla Avrupa ve dünya başarılarını ülkemize kazandırarak ülkemize büyük hizmetler vermekte"

(Mesut Karaduman/Tekirdağ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.