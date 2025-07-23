ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 68 milyona yaklaştı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bu kullanıcıların 32 milyon 862 bin 204'ü kadınlardan ve 34 milyon 960 bin 983'ü erkeklerden oluşuyor"

" Türkiye'nin dijital yüzü olarak bu platformda yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi ve toplumun her kademesinden vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına ve özel sektöre yönelik 7 gün 24 saat hizmet sunulması için çalışmalar yürütülüyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Sağlık Bakanlığından "Dumansız Türkiye" için yeni yol haritası

"Dumansız Türkiye" temalı yeni bir kampanya başlatan Bakanlık, tütünle mücadelenin yeni döneminde denetimleri sıklaştıracak, sigara bırakma polikliniklerinin sayısını artıracak ve yerinde sigara polikliniklerini hizmete sunacak

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol:

"Tüm sağlıklı hayat merkezlerinde, hastanelerimizde, ilçelerimizde sigara bırakma polikliniği planlıyoruz. Online sigara bırakma danışmanlık hizmetimizi de yerinde devam ettireceğiz. Kişi kendi işinde, evinde bu sigara bırakma polikliniği hizmetinin devamını online olarak, doktorumuz uygun görürse, almaya devam edecek"

"Üç büyük ilimiz başta olmak üzere tüm illerimizde çevre illerden destekli bir şekilde yoğun bir denetim başlatıyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MEB'in bağımlılıkla mücadele eğitimlerinden 6 milyonu aşkın kişi faydalandı

Bakanlık ve Yeşilay işbirliğiyle başlatılan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında, ülke genelinde açılan 166 bin 840 kurstan son 10 yılda 6 milyon 39 bin 306 kişi yararlandı

Program ile ana sınıfından itibaren her yaştan vatandaşa bağımlılıkların önlenmesine yönelik eğitimler verilerek zararlı alışkanlıklara karşı farkındalığın artırılması amaçlanıyor

(Şeyma Güven/Ankara)

4- İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 3. turunda barışın şartları ele alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların doğrudan bir araya gelebildiği platform olmaya devam ediyor

(Ali Cura/Moskova)

5- Ayasofya ibadete açıldığı günden bu yana yaklaşık 40 milyon ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 24 Temmuz 2020'de açılmasından itibaren gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden ziyaret ve ibadet etmek amaçlı bugüne kadar yaklaşık olarak 40 milyon ziyaretçi ağırlandı"

"Camiyi ziyarete gelip Müslüman olmak isteyenler İstanbul Müftülüğüne yönlendiriliyor ve resmi ihtida töreni gerçekleştiriliyor"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Ayasofya-i Kebir Camii yapay zekayla korunuyor

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin:

"Camimizde mevcut güvenlik sistemimizi revize ederek yapay zeka destekli bir güvenlik sistemine geçtik. Bu sistem bize birçok alanda uyarılar verebilen, kişileri tanıyabilen ve burada görev yapan personel arkadaşlarımıza işlerini kolaylaştırıp destek veren bir sistem"

"Ziyaretçi yönetim planıyla, burada öncelikle ziyaret ve ibadet için gelen misafirlerimizin giriş ve çıkışlarını ayırmış olduk. Artık Ayasofya Camisi'nin girişinde uzun kuyruklar görmüyorsunuz"

(Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- BMC, askerin yükünü alacak yeni araçlarını IDEF 2025'te tanıttı

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:

"Kara araçları savunma sanayinde hemen hemen birçok ilki bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da BMC olarak ortaya koyuyoruz. Nitekim bu fuarda da 3 yeni aracımızın ilk defa örtülerini kaldırdık"

-? ?"BMC'nin en önemli projesi Altay Tankı projesi. Altay'da artık sona geldik. Çok yakın bir zamanda, artık aylar demiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın anons edeceği bir programla Altay Tankı'nı kendi fabrikasında ve yerinde ilk defa artık ordumuzla ve kuvvetlerimizle buluşturacağız"

(Emirhan Yılmaz-Göksel Yıldırım/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- IDEF'teki tarihi geçit töreninin öncüsü PARS İZCİ, güvenlik güçleri için bir ilk

Türk savunma sanayisinin uluslararası vitrini olan fuarda ilk kez gerçekleştirilen geçit törenine liderlik eden PARS İZCİ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk 8x8 zırhlı muharebe aracı oldu

FNSS Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi Program Müdürü Can Kurt:

-"Bu sene içerisinde teslimatlarının tamamlanması hedefimiz var. Projenin ilk fazındaki araçlarının teslimatını yoğun bir eforla tamamlamayı düşünüyoruz 2025 içerisinde. Devamı için ihtiyaçlar görüşülüyor. Devamının da geleceğini düşünüyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Kış tatili için yapılan seyahat harcamaları iki yılda yaklaşık 4 katına çıktı

Yerli turistler, "gezi, eğlence, tatil" için bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 2 milyon 474 bin seyahatte yaklaşık 23 milyar lira harcadı

Yakınlarını ziyaret eden yerli turistlerin harcamaları da iki yılda 3 kattan fazla artarak yaklaşık 39 milyar liraya çıktı

(Mertkan Oruç/Ankara)

10- Gayrimenkul sertifikaları küçük birikimlerle konut alma fırsatı sağlayacak

SPK'nin hazırladığı videoda yer alan bilgilere göre yatırımcılar, gayrimenkul sertifikalarıyla faiz ve kredi maliyetlerine katlanmadan konut sahibi olabilecek

Söz konusu yatırım aracı, projenin bitimi beklenmeden sertifikaları Borsa İstanbul'da alıp satma avantajı da sunuyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

11- Uzmanlara göre, İsrail'in uluslararası soruşturmalara yönelik engellemeleri tüm hukuk sistemini hedef alıyor

Liverpool John Moores Üniversitesi Hukuk Profesörü Triestino Mariniello: "UCM, kendisini korumak için adalete hizmet etmeyen, hukuki olarak açıklanamayan bazı kararlar alabilir. Umarım bu olmaz çünkü bu, UCM gibi kurumlara hala umut bağlayan yüz binlerce mağdura ihanet olur"

Edinburgh Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nicola Perugini: "Soykırım moduna giren bir devlet, sadece tamamen yok etme amacına bağlı bir devlet haline gelir"

(Selman Aksünger/Amsterdam)

12- ECB'nin faiz indirimi için eylül ve aralık öne çıkıyor

Natixis Fransa, Belçika ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte: "Yüzde 30'luk ABD tarifelerinin uygulanması ve Avrupa'nın misilleme tedbirlerinin orantılı olmaması ihtimali, aralık toplantısında yüzde 20 ihtimalle 25 baz puanlık bir politika faizi indiriminin önünü açıyor"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner: "ECB'nin eylül ayına kadar beklemesi ve temmuz ayında politikayı değiştirmemesi muhtemel. Avro bölgesi ekonomisinin devam eden zayıflığı da parasal genişlemenin daha da artırılması gerektiğini gösteriyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- Beşiktaş, Avrupa'da 253. sınavında

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın evinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 252 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 108 yenilgi yaşadı

Ukrayna ekipleriyle daha önce 14 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı

(Metin Arslancan/İstanbul)

14- Başakşehir, Avrupa kupalarında 63. maçına çıkacak

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Cherno More'ye konuk olacak turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 62 müsabakada 23 galibiyet, 16 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı

(Emre Doğan/Razgrad)

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