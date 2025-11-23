ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- RÖPORTAJ - Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, AA'nın sorularını yanıtladı:

"Güney Kore ve Türkiye, özgürlük ve demokrasiyi savunmak için omuz omuza savaşmış, kan bağıyla bağlı kardeş ülkelerdir"

"Kore için Türkiye sadece bir üretim sahası değildir. Kore için Türkiye, inovasyon yapmayı, yatırım gerçekleştirmeyi ve küresel ölçekte rekabet etmeyi hedeflediğimiz stratejik bir ortaktır"

"Türkiye, Kore için stratejik bir ortaktır ve Avrasya bölgesinde önemli bir merkezdir"

"Şu anda, Kore yarımadasındaki ilişkiler önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Kuzey Kore ile her an, her kanaldan diyalog kurmaya hazırız ve diyalog kapısı açık kalacaktır"

"(Kuzey Kore için) Başkan Trump'tan 'barış elçisi' olmasını rica ettim"

(Mehmet Şah Yılmaz/Ankara) (Fotoğraflı)

2- Türkiye ve Güney Kore ekonomik işbirliğine odaklandı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung???????'un Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretinde enerjiden savunma sanayisine, ulaştırmadan yüksek teknolojiye kadar birçok konunun ele alınması öngörülüyor

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 10,2 milyar dolar oldu

(Mert Davut/Ankara)

3- TBMM'de sandalye dağılımı değişti

TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inerken mevcut durumda AK Parti'nin 272, CHP'nin 139, DEM'in 56, MHP'nin 47 ve İYİ Partinin 29 sandalyesi bulunuyor

(Meriç Ürer/TBMM)

4- Kırsaldaki aile işletmelerine yönelik yeni destekler geliştirilecek

Aile işletmelerinin desteklenmesiyle, kırsal mahalle, köy ve orman köyleri için sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması sağlanacak

Kırsalda başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar uygulanacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı

KVKK, sahte web sitelerini ayırt edebilmek için adres çubuğundaki URL'nin kontrol edilmesi, alışveriş yapılan sitelerdeki yazım ve tasarım hatalarının göz önünde bulundurulması, acele karar verilmesini isteyen pop-up ve mesajlara dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu

(İsmet Karakaş/Ankara)

6- COP30'da küresel "yeşil sanayileşme" gündemi güçlendi

COP30'da 35 ülke, uluslararası kuruluş ve girişimin desteğiyle yayımlanan "Küresel Yeşil Sanayileşme için Belem Deklarasyonu" sanayinin karbonsuzlaşmasını hızlandırmayı, ekonomik fırsatları açığa çıkarmayı ve temiz teknoloji inovasyonu ile üretimini teşvik etmeyi hedefliyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Proje Koordinatörü Dursun Baş:

"Sanayide karbonsuzlaşma ve temiz üretim uygulamaları çevre ve halk sağlığına katkısının yanı sıra kalkınma, teknoloji ve ticaret mimarisini şekillendiren yeni dönemin temel unsuru"

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Bengisu Özenç:

"Türkiye açısından bakıldığında, gelişmiş sanayi altyapısı, yetişmiş iş gücü ve mevcut ticaret bağlantıları sayesinde söz konusu işbirliğinin avantajlı tarafında bulunduğunu söyleyebiliriz"

(Firdevs Yüksel/Belem)

7- AA'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı "ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ" dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Selçuk Bayraktar'ın üniversitedeki azmi ve kararlılığı başarısının reçetesi oldu

(Şeyma Güven/Ankara) (Görüntülü)

Lise öğretmenlerinin gözünden "Megastar" Tarkan

(Şahin Oktay/Melih Palas/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Şehit Fethi Sekin kahramanlığıyla öğretmenlerinin de gururu oldu

(İsmail Şen-Sebahatdin Zeyrek/Elazığ-Denizli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterlerde öğrencilik yıllarının izi var

(Hüseyin Bağış/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

"El Turco" okul yıllarındaki liderliğini motoGP'de de sürdürüyor

(Mustafa Kurt/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Alperen Şengün'ün okul potasından NBA'ye yolculuğu öğretmeninin anlatımında

(Gültekin Yetgin/Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Öğretmenler Günü ile ilgili diğer özel haberlerimizden bazıları şöyle:

Başkente gelen 35 tır çiçek, öğretmenlere hediye edilmeyi bekliyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

Doğa sevdasını öğrencilerinde çevre bilincine dönüştürüyor

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yarım asırlık öğretmen çocuklarıyla aynı okulda görev yapıyor

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Öğretmen ve öğrencisi 70 yıl sonra aynı huzurevinde buluştu

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Öğretmen hentbolcu Enes Gümüşok, başarılı sporcular yetiştirecek

(Gültekin Yetkin/Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- METROPOLDE KÖY HAYATI - Trabzonluların mega kentteki başkenti İshaklı'da hayat bordo mavi akıyor

İshaklı Mahallesi Muhtarı Ali Cinal:

"Burada hemen hemen her yer bordo mavidir, geceleri sokak lambalarımız bile bordo mavi yanıyor. Trabzon bordoysa, İshaklı mavidir. Biz de Trabzon özlemi çok var"

Mahallede hayvancılıkla uğraşan Yusuf Balta:

"Köyde 3-5 tane Beşiktaşlı, 1-2 tane Galatasaraylı var, onlar da Erzurumlu. Fenerbahçeli yok. Maç esnasında dışardan da izlemeye gelenler var. Fenerbahçe veya Galatasaray gol attığında haykırarak sevinç yaşayamasalar da içlerinde bir heyecan oluyordur"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türkiye'nin bitki bazlı gıdalardaki potansiyeli artıyor

Bitki Bazlı Gıdalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ:

"(Bitki bazlı gıdalar) Türkiye'nin tüketici, iç pazar ve ihracat açısından büyük bir potansiyeli var çünkü biz hala Avrupa'ya göre genç bir jenerasyonuz. Genç kuşaklar bu ürünlere daha fazla ilgi duyuyor"

"Dünya genelinde de bitki bazlı beslenme özellikle genç kuşaklar arasında öne çıkıyor. Araştırmalar, Z ve Y kuşaklarının bitki bazlı gıdalara daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Büyük bir iç pazarımız var, öte yandan ihracatta öncü olabiliriz"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

11- Hitachi Energy Dilovası'nda kuracağı tesisle trafo ihracat ağını genişletecek

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Yasemin Hoşder Öztekin

"Fabrikanın açılışını 2026'nın ilk yarısında yapmayı planlıyoruz"

"Özellikle trafo tarafında Türkiye, bizim için bir üretim üssü niteliğinde. Bu yeni yatırım yaptığımız fabrikayla özellikle ABD, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat yapılması hedeflenmektedir"

(Fuat Kabakcı/Ankara)

12- Emtia piyasaları Fed yetkililerinin açıklamalarıyla dalgalandı

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı yüzde 4,07 seviyesinden tamamlarken dolar endeksi, yüzde 0,7 artışla 100,2'ye yükseldi

New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme olasılığı, hafta ortasında gerilediği yaklaşık yüzde 30 seviyesinden yüzde 70'in üzerine çıktı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

13- Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 35. randevuda

Lig tarihinde geride kalan 34 maçta bordo-mavililerin İstanbul ekibine karşı galibiyetlerde 14-10 üstünlüğü bulunuyor

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.