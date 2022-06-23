ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak:

"Bundan sonraki süreçte liderler önümüzü açacak, biz de iş dünyası olarak arkalarından geleceğiz. Önümüz açıldığı ve siyasi irade ortada olduğu müddetçe 2023'te 10 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Varlık Barışı"ndan yararlanmak için son haftaya girildi

Yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirilebilmesini kapsayan düzenleme için başvuru süresi 30 Haziran'da bitiyor

Düzenlemeden yararlanarak varlıklarını Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirenler ve bunları 3 ay içinde ülkeye getirenler varlıklarını serbestçe değerlendirebilecek

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- "Alev savaşçıları" Marmaris'teki yangını söndürmekte kararlı

Balıkesir'den gelen orman işçisi Tuncay Sakar:

"Gözümüzde hala uyku yok. Fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz nerede görev verirse biz her zaman çalışmaya hazırız"

Orman işçisi Mutlu Kaçar:

"Ne zaman burada yangın bitti biz o zaman memleketimize döneceğiz. Yangını söndürene kadar burada alevlerle mücadele etmeye devam edeceğiz"

(Süleyman Elçin/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Rusya-Ukrayna savaşında 120 gün geride kaldı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişi devam ederken, Ukrayna askerlerinin direnişi sürüyor

Savaş nedeniyle meydana gelen tahıl krizinde Türkiye'nin "kırmızı hat diplomasisi" nedeniyle olumlu gelişmeler oldu

(Ekip)

5- Türkiye'de tax free alışverişleri yüzde 300 büyümeyle salgın öncesini solladı

Salgın sürecinin hafiflemesinin ardından dünyada ve Türkiye'de tax free alışveriş hacmi hızla büyürken, Türkiye'de KDV iade (tax free) alışverişin yüzde 40'ını Kuveyt, İran, Mısır, İsrail ve Rusya'dan gelen ziyaretçiler gerçekleştirdi

Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun:

"Türkiye'de 2019 yılının ilk 5 ayında 1 tax free alışverişi için ortalama harcama 1729 lira iken, 2022 yılı ilk 5 ayında bu rakam 3 bin 650 lira seviyesine geldi. Ortalama harcamada en yüksek rakam her zaman olduğu gibi Katarlıların oldu. Katarlıların tek bir alışveriş başına ortalama harcaması 13 bin lira seviyesinde bulunuyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

6- "Uygulamalı çiftçi okulu" enerji ve suda tasarruf, verimde artış getirdi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Konya ve Karaman'da hayata geçirilen uygulamalı çiftçi okullarında eğitim alan çiftçiler, su kullanımında ortalama yüzde 25, enerjide yüzde 23 tasarruf ederken bazı ürünlerde yüzde 30 civarında verim artışı elde etti

Proje sayesinde toplam 120 bin 472 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağlandı

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İklim değişimine bağlı aşırı sıcaklıkla ani yağışlar artabilir

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ersoy:

"Sıcaklık arttığı için nem artıyor, birden su buharlaşıp bulutlara dönüşüyor, bulutlar da yağış getiriyor, ani yağışlar yaşanıyor"

"Şimdiye kadar kalıcı olarak sıcaklık 1 derece arttı. Bunu durduramazsak 1,5 dereceye çıktığında önümüzde kuraklık, aşırı iklim koşulları, sıcaklıklar ve bu buna bağlı insanı etkileyen pek çok faktörler, hastalıklar, hatta su konusunda anlaşmazlıklar, savaşlar çıkma ihtimali her zaman var"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Mustafa Denizli Türk futbolunun son yıllarda marka değerini kaybettiğini düşünüyor:

"Türk futbolu şu anda kalite olarak da davranış biçimi olarak da fair-play olarak da bir hayli dipte"

"Tabii bunları duyunca (Okan Buruk'un Galatasaray'a teknik direktör olacağı haberleri) ben çok mutlu oluyorum. Okan'a Galatasaray'da ilk formayı ben vermiştim. Galatasaray adına söylüyorum; oradaki değer yargıları biraz farklıdır. Dolayısıyla Okan'a hem inanıyorum hem güveniyorum hem de başarılı olacağına inanıyorum"

"Milli takım öyle bir dönem geçirdi ki biraz üzüldük. Sevindiğimiz bölge bizim sevineceğimiz bölge değil aslında. Bunu kabul etmek lazım. 20 yıl içerisinde seri başından C grubuna düşen bir milli takımız"

(Murat Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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