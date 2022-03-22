ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Mart 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Elektrikli araç şarjında "sadakat" yüzde 20'ye kadar indirim getirecek

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz:

"Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi olmak isteyenlerin kurması gereken asgari şarj ünitesi sayısı 50 adet olarak belirlendi. Bunun yüzde 5'inin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçte olması gerekiyor, yani bu oranda hızlı şarj ünitesi bulunmalı"

"Otoyol ve devlet yolunda kurulan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kW ve üzeri güçte olması zorunluluğu getirildi"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

2- Karapınar'ın güneşiyle 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatı engellendi

Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen yerli paneller, Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinde kullanıyor

Ankara'daki fabrikada yüzde 75 yerlilikle güneş paneli üretimi devam ediyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle BAE'ye ihracat yüzde 50'nin üzerinde arttı

Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 52,4 artarak 303,2 milyon dolara yükseldi

Geçen ay BAE'ye en fazla ihracatı 90,9 milyon dolarla mücevher sektörü yaptı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Afrika'nın bilinmeyen turizm destinasyonu: Morityus Adası

Türkiye ile ilişkileri Osmanlı dönemine uzanan Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus, aynı zamanda Hinduizm'in en yaygın din olduğu tek Afrika ülkesi

Başkent Port Louis'de Türkiye'nin fahri konsolosluk bulundurduğu Morityus'a, İstanbul'dan THY'nin 9 saatlik direkt uçuşuyla ulaşılıyor

(Kenan Irtak/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yatalak annesini emanet araçla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi

Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününde Odessa'dan babası ve 35 yıldır yatağa bağımlı annesiyle yola çıkan Natalya Kulik, komşularının aracıyla geldikleri Yalova'da hayırseverlerin desteğiyle yeni bir hayata başladı

42 yaşındaki Natalya Kulik:

"Ben böyle bir misafirperverlik göreceğime inanmıyordum. Biz de çok misafirperver bir ülkeyiz ama bu derecesini inanın görmedim. Hiç tanımadığımız insanlar bize evlerini açtılar"

(Sıtkı Yıldız/Yalova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Down sendromlu "Bremen Mızıkacıları", "her telden" çalıyor

Çoğunluğu down sendromlu bireylerden oluşan "Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu", Afrika, Türk, Arap, Karadeniz ile Roman ritimleriyle 15 yılda 300'ün üzerinde konser verdi

Grubun kurucusu Yaşar Morpınar:

"Ritim grubumuzla 15 yılda 304 konser verdik. Bu konserler onların motive olmalarını sağlıyor"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel