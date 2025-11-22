ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- İthal edilecek oyuncaklara yönelik "künye" denetimleri yapılacak

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren yapacağı ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde üzerinde imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile kayıtlı ticari marka adı olmayan ürünleri reddedecek

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Üretici bilgisinin açıkça belirtilmesi, güvenli olmayan ürünlerin piyasaya girişini ciddi şekilde azaltacaktır, izlenebilirlik artacağı için bir sorun çıktığında ürünün geri çağrılması da çok daha kolay olacaktır"

Toptan Oyuncakçılar Birlikteliği Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ender Mıcık:

"Sektör açısından önemli etkileri bulunan bu düzenlemenin, daha geniş bir hazırlık süreciyle ve tüm paydaşların görüşleri alınarak hayata geçirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz"

2- Yatırım fonları teknoloji odaklı yeni girişimlere can suyu sağlayacak

Söz konusu girişimlere yatırım için kurulan fonların toplam taahhüt tutarlarının mevcut 10 milyar lira seviyesinden 2028'de 25 milyar liraya çıkarılması planlanıyor

Fonların yatırım yaptıkları teknoloji tabanlı girişim sayısının da 870'den 2028 yılında 1870'e ulaştırılması amaçlanıyor

3- Sosyal medyadaki kolay kazanç vaatleri dolandırıcılık riski taşıyor

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk:

"Bireylerin yatırım kararlarını sağlıklı şekilde alabilmeleri için bilgiye dayalı hareket etmelerini ve finansal okuryazarlık becerilerini güçlendirmelerini temel öncelik olarak görüyoruz"

"Özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan hızlı kazanç vaatleri ve lisanssız kişiler tarafından sunulan yatırım tavsiyeleri, bireyleri ciddi maddi zararlara ve dolandırıcılıklara sürükleyebilmektedir"

4- Sosyal medyada bırakılan dijital ayak izleri kötü amaçla kullanılabiliyor

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Uzmanı Fatih Şensoy:

"Kötü niyetli kişiler, bu masum davranışlardan faydalanabiliyor. Paylaşılan fotoğraflardan konum bilgisi elde edebiliyor, canlı yayınlardan alınan görüntü veya ses kayıtlarını kullanarak deepfake içerikler üretebiliyor"

"Siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası her zaman kullanıcıdır. Bu nedenle kullanıcıların bilinçli bir şekilde önlem alması, tehditlerin sürekli değiştiği dijital dünyada daima kritik bir ihtiyaç olarak kalacak"

5- Türkiye ile Gürcistan ekonomik entegrasyonda stratejik ortaklığını güçlendiriyor

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Balcı:

"İki ülke Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki güvenlik, ekonomik kalkınma ve enerji geçiş yolları gibi kritik konularda ortak bir vizyon geliştirdi"

Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Indira Phutkaradze:

"İki ülke arasında özellikle altyapı, lojistik hatlar ve enerji arterleri bakımından karşılıklı bağımlılığı derinleştiren yeni bir entegrasyon zemini oluşturuldu"

6- Sadakat kartlardaki para puanlar için yıl sonu uyarısı

TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü:

"Tüketiciler, mağdur olmamak için kartlarındaki para puanları kontrol ederek, devretmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları kapsamında kullanmalı"

7- Teknolojik gelişim çalışma sürelerini 15-20 yıl içinde kökten değiştirebilir

Fütürist Gerd Leonhard:

"Belki 15-20 yıl içinde, muhtemelen insanlar olarak daha az çalışacağız. Makineler işin çoğunu yaptığı için aynı para için günde sadece 3-4 saat çalışabileceğiz"

"Şu an 30 yaşındaysanız, işinizin gelecekte olup olmayacağını düşünmeniz gerekiyor, çünkü yapay zeka o işi nasıl yapacağını öğreniyor. Makineden daha iyi, daha insan olmayı öğrenmek gerekiyor"

8- Doğu Antarktika'daki buzul kayıpları sıcak su taşınımıyla kıta geneline yayılıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu:

"Okyanus akıntıları sıcak suyu taşıyor, farklı derinliklerde dolaşan bu akıntılar, diğer buz raflarının altına da ulaşıyor. Erime noktasal değil bölgesel etkileşimlerle büyüyen bir süreç, dolayısıyla bunun etkileri de küresel ölçekte hissediliyor"

"Çözüm, küresel emisyonların azaltılması, enerji politikalarının doğru planlanması ve karbon yutaklarının korunması. Buz-okyanus-atmosfer etkileşiminin doğru şekilde modellenmesi ve izlenmesi gerekiyor"

9- Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Teknoloji hisseleri ve yarı iletken hisselerindeki satıcılı seyir geçen hafta da etkisini göstermeye devam etti, AMD'nin hisseleri yüzde 17,4, Palantir Technologies'in hisseleri yüzde 11, Amazon'un hisseleri yüzde 6, İntel'in hisseleri yüzde 2,9 ve Meta'nın hisseleri yüzde 2,5 düşüşle haftayı tamamladı

Para piyasalarında Fed'in aralık ayına yönelik faiz indirim beklentileri, Fed yetkililerinden gelen ayrışan mesajların etkisiyle sert değişimler gösterirken piyasalarda Fed'in aralık ayındaki kararına yönelik belirsizlikler yüksek kalmayı sürdürdü

10- Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor ligde 47. randevuda

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor'a karşı galibiyetlerde 31-7 üstünlüğü bulunuyor

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'un ligde oynadığı son 15 karşılaşma eşitlikle sonuçlanmadı

11- Beşiktaş ile Samsunspor, ligde 65. randevuda

İki takımın ligde yaptığı maçlarda siyah-beyazlıların galibiyetlerde 35-11, gol sayısında 102-59 üstünlüğü bulunuyor

İstanbul'daki 32 müsabakanın 19'unu Beşiktaş, 4'ünü Samsunspor kazandı

