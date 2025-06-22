ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Marmara'da mayıs yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 5 azaldı

Mayıs ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 45,1 milimetre ölçülen bölgeye bu yılın aynı döneminde 42,8 milimetre yağış düştüğü tespit edildi

Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir:

"Yağışların azlığı sürecek gibi görünüyor. Bu nedenle suyu dikkatli kullanmalı, yaz aylarında zor durumda kalmamak için toplumsal bir bilinçle hareket etmeliyiz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım sayım seferberliği temmuzda başlıyor

Tarımsal işletmelerin temsilcilerinden tarımsal işletme tasarrufundaki parseller, hayvancılık, tarımsal alet ve makine başlıklarındaki veriler talep edilecek

Sayımda iş gücü, toprak yönetimi, ekonomik yapı ve gübre kullanımı gibi pek çok alana ilişkin örneklem çalışmaları da yer alacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Envantere giren kargo İHA'nın gücü katlandı

Geçen yıl envantere giren ve sahada başarıyla görev yapan 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip platform üzerine inşa edilen yeni nesil kargo İHA, 60 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor

Tasarımı itibarıyla aynı yük sınıfındaki en yakın rakibinden 4 kat daha küçük olan ZD360, zorlu arazilerde, dar iniş-kalkış alanlarında ve operasyonel mobilitenin kritik olduğu senaryolarda öne çıkıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Türkan Şoray, kendisine duyulan sevgiyi "sinema büyüsü" sözleriyle açıkladı

Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray:

"Seyircinin beni sevmesi oynadığım karakterlere bağlı. O karakterleri çok sevdikleri, özdeşleştikleri için bizi seviyorlar. 'Sinema büyüsü' diye bir şey var. Onun bende olduğunu biliyorum. Onun ne olduğu belli olmuyor. Güzellikle falan alakası yok. Ben onu samimiyet diye düşünüyorum"

(Ali Ballı/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AB'den İsrail'in Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen rapor

İnsan Hakları İzleme Örgütünün AB kurumları nezdindeki temsilciliğini yapan Direktör Yardımcısı Claudio Francavilla:

"Bu bulgular, aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye ve Gazze'den bilgi akışını kısıtlamak için kasıtlı bir girişimde bulunduğuna işaret ediyor"

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/Ankara)

6- NATO ZİRVESİ - Ana gündem savunma harcamalarında yeni kritik hedef: "Yüzde 5"

NATO, İttifak'ın geri kalan üyeleriyle ABD arasındaki uçurumun kapanmasında ısrarcı Donald Trump yönetiminin zikrettiği ancak "hayal gibi" gelen "yüzde 5'i" resmen yeni hedefi olarak kabul etmeye hazırlanıyor

Bu hedefe İspanya'dan gelen itiraz, müzakerelerin son anlara kadar uzamasına yol açarken zirveden çıkacak sonuçla ilgili şüphe doğuruyor

(Selen Valente/Brüksel)

7- AB, yarım asırlık Rus gazı serüveninde sona yaklaşıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rusya'dan AB'ye uzanan boru hatlarının çoğu devre dışı kalırken boru gazı ve LNG ithalatı önemli oranda düştü

Gaz tedarikinde oluşan boşluğu ABD, Katar ve Norveç gibi ülkeler doldururken AB, Rus gazı ithalatını 1 Ocak 2028'de bitirmeye hazırlanıyor

(Fuat Kabakcı/Ankara)

8- Kritik madenlerde Çin tahakkümü artarken gözler, Brüksel'in yol haritasına çevrildi

Türkiye Kritik Mineral İnisiyatifi Kurucusu Sait Uysal:

"AB'de özel sektör, rekabet yerine işbirliğini tercih ediyor. Bu durum, uzun vadede AB'li büyük firmaların Çin'e satılması ve Çin'in hakimiyetinin derinleşmesiyle sonuçlanabilir"

Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Caner Zanbak:

"AB, başta Çin olmak üzere, bu cevherlere sahip ülkelerle diplomatik ilişkileri artırmalı ve bu alanda ilave katma değer yaratacak tesisler kurmaya yönelik stratejik ortaklıklara girişmeli"

(Duygu Alhan/Ankara)

9- Sigortacılar elektrikli araçların kasko poliçelerine özel teminat eklenmesi önerisinde bulundu

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı:

"Elektrikli araç sahiplerinin kasko poliçelerine, duvar tipi şarj ünitesi teminatı, şarj kablosu teminatı, batarya teminatı, siber güvence teminatı ve yerinde şarj hizmeti gibi teminatların eklenmesi, sigortalıların beklenmedik durumlarda güvende olmalarını sağlayacaktır"

"Sektörümüz, elektrikli araçlarda yükselen trendi yakından takip etmekte. Bu araçların yaygınlaşmasıyla, öncelikle ürün tasarımı, teminat kapsamı, hizmet altyapısı, fiyatlandırma gibi tüm çalışmalar hızlı bir şekilde yapılarak adaptasyon sağlandı"

(Emirhan Yılmaz-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

10- Türkiye'de trafikteki her 1000 otomobilden 15'i elektrikli

TÜİK verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 245 bin olarak hesaplandı

Hibrit otomobil sayısı geçen ay ilk kez 500 bin barajını aşarak 513 bin 382'ye çıktı

(Serhat Tutak/Ankara)

11- Emtia piyasalarında jeopolitik risklerin gölgesinde makroekonomik veriler izlendi

Uzmanlar, ABD'nin petrol stoklarında kaydedilen 420 milyon 900 bin varil seviyesinin son 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 10 altında olduğunu ifade ediyor

Küresel üretime ilişkin endişeler buğday fiyatlarını yukarı çekerken Karadeniz'deki kuraklık uyarıları ve Avrupa'daki rekolte düşüşü beklentileri, Chicago Ticaret Borsası'nda sert yükselişlere sebep oldu

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak

Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak

(Kemal Karadağ/TBMM)

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