ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Haziran 2023

TÜİK, Cibuti'ye nüfus ve konut sayımı için teknik destek sağlayacakCibuti'den gelen heyet 19-21 Haziran'da TÜİK'te incelemelerde bulunduHeyete, Türk istatistik sisteminden bina ve konut kaydına, üretilen yazılımlardan soru kağıdı dizaynına kadar çeşitli konularda...

6 Nisan 1920

1- TÜİK, Cibuti'ye nüfus ve konut sayımı için teknik destek sağlayacak

Cibuti'den gelen heyet 19-21 Haziran'da TÜİK'te incelemelerde bulundu

Heyete, Türk istatistik sisteminden bina ve konut kaydına, üretilen yazılımlardan soru kağıdı dizaynına kadar çeşitli konularda brifing verildi

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Restoranlarda yaygınlaşmaya başlayan "zorunlu bahşiş" uygulaması tarafları ikiye böldü

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl: "Artık insanlar eskisi gibi bahşiş bırakmıyor. İşletmeler de standart yüzde 10-15 'servis ücreti' yazmaya başladı, bunu da adisyona ekliyorlar. Bu çok normal ve doğal bir şey"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük: "Kişiler gönüllü bahşiş bırakabilir. Ama bahşiş dışında ayrıca böyle bir hizmet ücreti alınması ve bunun dayatma şeklinde olması, tüketicilerin haberi olmadan bunun uygulanması doğru değil"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum: "Türkiye, Afrika'nın kalkınmasına bağlılığı açısından örnek bir ülke"

"Türk şirketlerinin hiçbir endişesi yok, risk aldılar ve karşılığını da elde ettiler"

(Bilal Dinç-Niamey/Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "Irak İpek Yolu" Türkiye'nin enerji merkezi statüsüne güç katacak

ODAP Kurucu Direktörü Dr. Ali Semin: "Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'nin enerji sektöründeki rekabet gücüne katkı sağlayacak"

"Türkiye, Irak'ın enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıracak ve enerji ticaretinde aktif rol oynayacak"

ORSAM Irak Çalışmaları Uzmanı Dr. Watheq Al-Sadoon: "Türkiye, gelişmiş ulaşım hatlarıyla Irak'ın Avrupa'ya açılan kapısı olacak"

(Gökçe Topbaş/Ankara)

5- İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

Milyonların yaşadığı megakentte, kişi başına düşen yeşil alan miktarı açılan millet bahçeleri ile her geçen gün artarken, bugüne kadar kente 15 millet bahçesi kazandırıldı, 2'si açılışa hazırlanıyor, 23'ünün ise yapım ve projelendirme aşamaları sürüyor

Şehrin gürültüsünden uzak ancak yaşam alanlarına yakın, gölgesinde dinlenilebilecek yüzlerce ağaçla bütünleşmiş, sosyalleşme gereksinimlerini karşılayan millet bahçeleri, İstanbullular için nefes alabilecekleri bir ortam yaratıyor

(Zeynep Rakipoğlu/Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Gama ışınlarıyla ameliyatsız beyin tümörü tedavisi, Gazi Tıp'ta 10 bin hastaya çare oldu

Kamu hastanelerinde nadir olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki "Gamma Knife" ünitesi ile 2004'ten bugüne, 10 binden fazla hasta, ameliyatsız yöntemle beyin tümörlerine çare buldu

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Emmez:

"Hastalarımızın ağırlıklı grubunu iyi, kötü huylu tümörler ve damar bozuklukları bulunanlar oluştururken, Obsesif Kompülsif Bozukluk gibi bazı psikiyatrik rahatsızlıkların, yüz ağrılarının tedavisinde de bu yöntemi kullanabiliyoruz"

"Bu, günübirlik bir tedavi. Hastamız 45 dakika ile 1 saat arasında tedavisini alıyor ve akşam evine gidebiliyor"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Tatilde yola çıkacak sürücülere "lastik" ve "araç bakımı" uyarısı

PETLAS Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran: "Güvenli bir yolculuk için tercihen 5 yıldan eski ve diş derinliği 3 milimetrenin altındaki lastiklerle seyahat edilmemeli, özellikle de lastiklerde baloncuk oluşmuşsa kesinlikle yenisiyle değiştirilmelidir"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç: "Bayram tatilinin zehir olmaması ve güvenli bir yolculuk geçirmek için yola çıkmadan önce araç bakımlarını muhakkak yaptırmak gerekiyor"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

8- İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan:

"Cuma ve cumartesi günü sefer sayısı günlük 2 bine kadar yaklaşır. Otobüsler dolu, yer yok"

"Müşteri gelince tekrar seferler açarak hiçbir yolcuyu bırakmamak şartıyla yeni seferler yapıyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türkiye'de tarımsal kuraklık riski internetten izlenebilecek

Tarımsal kuraklığı izlemek için hazırlanan proje kapsamında Türkiye'nin tarımsal kuraklık risk haritası oluşturulacak

Haftada bir (8 günlük) üretilmesi planlanan haritalar, web tabanlı bir portal vasıtasıyla erişime açık olacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

10- Kortta Djokovic, kort dışında Federer kazandı

Kariyerindeki 10 ABD Açık, 7 Wimbledon ve 3 ABD Açık şampiyonluklarına Fransa Açık'ta üçüncüyü ekleyerek rekor kıran Djokovic, kort dışındaki kazancında ise İspanyol Nadal ile aktif kariyerini noktalayan İsviçreli Federer'i geçemedi

İsviçreli raket, tenisi bıraktığını açıkladığı Eylül 2022'ye kadarki döneme kadar kort dışında elde ettiği 990 milyon dolarlık gelirle büyük fark oluştururken, Nadal 390, Djokovic ise 340 milyon dolar kazandı

(Yunus Kaymaz/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.