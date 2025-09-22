BM 80. Genel Kurulu New York'ta Toplanıyor

6 Nisan 1920

1- New York'ta başlayacak BM 80. Genel Kurul toplantıları dünya liderlerini bir araya getirecek

80. BM Genel Kurulu, "Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası" temasıyla toplanıyor

Genel Kurulda bu yıl Filistin'de iki devletli çözüm tartışmaları başta olmak üzere Gazze ve Ukrayna'daki durum öne çıkacak

2- Avrupalı siyasetçilerin İsrail karşısındaki iki yıllık sessizliği New York'ta bozuluyor

Avrupa'da kamuoylarından yönelen baskıyla BM Genel Kurulunda Filistin Devletini tanıyacak ülkelerin sayısı artıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) eski Direktörü Profesör Kenneth Roth:

"Filistin Devletinin giderek daha fazla tanınmasının soykırımı durdurmayacağını düşünüyorum ancak bu durum siyasi açıdan hala önemli çünkü Netanyahu'nun İsrail-Filistin sorununa yani Filistinlilerden kurtulmaya yönelik çözümünü sürdürmesini zorlaştırıyor"

3- BM Genel Kurulu 80 yılda yaşanan ilginç olaylarla da hafızalarda yer edindi

BM Genel Kurulunda konuşma süresi 15 dakika ile sınırlı olmasına rağmen Küba lideri Castro, 4,5 saat süren konuşma yaparak rekor kırdı

İzlanda'nın BM Genel Kuruluna hediye ettiği tokmak ise kırılması ve kaybolması nedeniyle defalarca yenilendi

4- Küresel Sumud Filosu'ndaki Yunan katılımcı Plutarhos Vernis, hareketin sivil karakterine dikkati çekti:

"Buradayız çünkü hükümetler ve kurumlar sorumluluklarını yerine getirmedi. Sade vatandaşlar olarak dayanışma ve sorumluluğun daha fazla ertelenemeyeceğini gösteriyoruz"

5- Ege ve Akdeniz'deki havalimanları yaz sezonunda turistlerle rekora uçtu

Turistik hatların çoğunlukta olduğu Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları, 3 aylık dönemde toplam 27 milyon 323 bin 236 yolcuyla bugüne kadarki en hareketli sezonunu yaşadı

Antalya Havalimanı, 14,5 milyon dış hat yolcusuyla bölgedeki toplam dış hat yolcularının yaklaşık 4'te 3'üne tek başına ev sahipliği yaptı

6- Malatya'da 5 yılda safkan Arap taylarının satışından 210 milyon lira gelir sağlandı

Türkiye'de safkan Arap atı yetiştirilen ender haralardan biri olan Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde son 5 yılda 470 safkan Arap tayı satıldı

Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz:

"Satılan 470 taydan 210 milyon lira satış geliri elde edildi"

7- Güvence Hesabı'ndan yılın 8 ayında 522 milyon liralık tazminat ödemesi

Güvence Hesabı'nın söz konusu dönemde ödediği tazminatların 394 milyon 103 bin lirası maluliyet kaynaklı olurken toplamda 1225 dosya sahibine ödeme gerçekleştirildi

Güvence Hesabı Genel Müdürü Özgür Öntürk:

"Kurulduğu günden bugüne kadar 71 bin 512 dosyaya yaklaşık 4,6 milyar liralık tazminat ödendi"

8- Tüketiciler mobilya teslimatında uzun bekleyişten şikayetçi

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç:

"Şu anda herkes istediği zamanda istediği mobilyayı yetiştirebilir, tedarik düzeni de müsait, imalat düzeninin altyapısı da müsait. Ham madde tedarikiyle, istihdamla ilgili hiçbir sorun yok. Sorun, sektör sorunu değil, işletme sorunu"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü:

"Son dönemde tüketicilerin mobilya teslimat sürelerindeki gecikmeler ve firmaların ardından sipariş iptali yapması gibi sorunlara dair şikayetlerde artışlar gözlenmekte"

9- ABD'de beklenen faiz indirimleri Türk bankaları için olumlu sinyal veriyor

HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan:

"ABD'de beklenen faiz indirimleri, fonlama açısından Türk bankaları için olumlu bir gelişme"

"Ekonomistlerimiz, 2025 yılı sonunda enflasyonu yüzde 31, 2026 yılında ise yüzde 19 olarak öngörüyor"

10- Sanat tarihçisi Yasin Saygılı, Yavuz'un Türk-İslam kültürüne katkılarını anlattı:

"Yavuz Sultan Selim, hem Safeviler hem Memlükler'e karşı kazandığı zaferlerin yanı sıra Tebriz'den, Kahire'den pek çok sanatçıyı ve zanaatkarı İstanbul'a getiriyor. Topkapı Sarayı'ndaki sanatçı ve zanaatkarlara Doğu'dan ciddi manada bir takviye oluyor. Bizim sonraki dönemde 'Osmanlı klasik üslubu' olarak adlandırdığımız anlayış Yavuz'un getirdiği sanatçılar sayesinde gerçekleşiyor"

11- İşitme engelli milli sporcuların hedefi Japonya'daki olimpiyatlardan tarihi başarıyla dönmek

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel:

"Samsun'daki olimpiyatlarda 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere 46 madalya kazandık. 2021'de Brezilya'daki olimpiyatlarda 8'i altın, 19'u gümüş, 17'si bronz toplam 44 madalya elde ettik"

"Tokyo'da 18 branşta yaklaşık 200 sporcuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

"Branşların hepsinde altın madalya bekliyorum, madalya sayımız Japonya'da 50 ve 60'lara çıkacak inşallah"

12- Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Barac'tan Basketbol Süper Ligi'ne övgü

Sırp başantrenör:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bu sene Avrupa'nın bir numaralı ligi olacağını düşünüyorum. Durumun şu anda da böyle olduğuna inanıyorum"

13- Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Romanya'ya dünya şampiyonluğu hedefiyle gidecek

ITTF Dünya Gençler Şampiyonası'na katılacak milli masa tenisçi Görkem Öçal, hazırlıklarını antrenör babasıyla Adana'da sürdürüyor

Görkem Öçal:

"Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak gerçekten çok iyi hissettirdi. Takım olarak çok iyi hazırlanmamızdan dolayı bu başarı geldi"

