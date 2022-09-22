ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Eylül 2022

Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktıHAVELSAN ve Yonca-Onuk tarafından geliştirilen Sancar SİDA, ilk kez Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda sergilendiHAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar: "Otonom sistemlere üçüncü elemanımızı da ekledik...

6 Nisan 1920

1- Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı

HAVELSAN ve Yonca-Onuk tarafından geliştirilen Sancar SİDA, ilk kez Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda sergilendi

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar:

"Otonom sistemlere üçüncü elemanımızı da ekledik ve üçlüyü tamamladık. Daha önceki fuarlarda hep insansız bulut altı hava aracı, insansız kara aracı diyorduk, bu fuarda ilk defa insansız su üstü deniz aracını da sergileme fırsatı bulduk"

(Göksel Yıldırım/Pretorya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanlığından tüketici ürünlerine kesintisiz denetim

Bakanlık, bu yıl içinde kırtasiye ürünleri, oyuncak, tekstil, ayakkabı, yüzme yardımcıları, çocuk bakım ürünleri, hijyenik kağıt ürünleri ve deterjan sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 238 firmanın 3 milyon 722 binden fazla ürününü denetledi

Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına 2 milyon 37 bin 112 lira idari para cezası uygulandı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Türkiye'de üretilen akıllı telefonlar 28 ülkeye ihraç ediliyor

Dünyanın önde gelen firmalarının Türkiye'deki yatırımları yerli akıllı cep telefonu üretiminde hızlı artışı beraberinde getirirken bu yılın 7 ayında 9,4 milyon dolar değerinde 62 bin 653 akıllı telefon ihraç edildi

Söz konusu akıllı telefon ihracatının yarısından fazlası Hollanda'ya gerçekleştirildi

(Merve Özlem Çakır/Ankara) (Grafikli)

4- Kraliçe'nin ölümünden sonra İngiliz Milletler Topluluğu'nun akıbeti tartışılıyor

56 üye ülkesi olan İngiliz Milletler Topluluğu'nda bunlardan yalnızca 14'ü İngiliz monarşisinin liderini devlet başkanı kabul ediyor

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından bu ülkelerin sayısının azalıp azalmayacağı merak ediliyor

(Selen Temizer/Brüksel) (Grafikli)

5- Avrupa İslamofobi Raporu, İslam karşıtlığının kurumsallaşma tehlikesine dikkati çekiyor

Eski kıtada 27 ülkenin ele alındığı raporda, İslamofobinin geçen yıl da etkisini sürdürdüğü özellikle Fransa ve İngiltere'nin Müslüman karşıtı nefret ve ırkçı olayların odağını oluşturduğu belirtildi

Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, iktidarları süresince yürürlüğe soktuğu İslam karşıtı düzenlemelerle Avrupa'daki sembol isimler arasında yer aldı

(Aşkın Kıyağan/Tevfik Durul/Ömer Faruk Yıldız) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

6- Türkiye'de boşanmış kadınlar "marjinalleştirme ve yalnızlaştırma" tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu:

"Birçok bölgede 'bu evden gelinlikle çıktın, kefenle girersin' algısı hala var. 'Namus meselesi' olarak görülmese bile çocuğu olan kadınlar 'senin çocukların var, çocukların için bunu yapmak zorundasın' gerekçesiyle devam etmek istemediği bir evliliğe mahkum ediliyor"

Avukat Fatma Bakırcı:

"Kadın güçlüyse, kendi ayakları üstünde durabiliyorsa boşanmak isteyen taraf olma ihtimali var. Ama güçsüz, ekonomik olarak eşine bağımlı kadınlar şiddet görseler, kötü muamele görseler dahi boşanmıyor çünkü başka seçenekleri yok"

(Gülçin Kazan Döger/İstanbul)

7- Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü

Atların güç depolamasının ardından ekimde cirit maçlarının başlayacağı yörede, sporcular kış boyu da kar üstünde kıyasıya mücadelelerine devam edecek

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya:

"Uzun bir süredir atlarımız içerideydi. Ciridi köylüler de özledi. Atlarımızı sezona iyi hazırlamak için antrenmanlara devam edeceğiz"

(Cüneyt Çelik/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- "Filenin Sultanları" Dünya Şampiyonası'nda adım adım hedefe gitmek istiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz: "Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda madalya alamamış olmak, bize bu turnuvanın önemini anlatıyor. Adım adım gitmek istiyoruz"

Milli voleybolcu Hande Baladın: "Daha önceki turnuvalarda böyle ileriyi düşündüğümüz için belki de biraz problemler yaşadık. Maç maç gideceğiz"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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