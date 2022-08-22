ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Rusya- Ukrayna savaşı 6. ayın sonunda 1300 kilometrelik çatışma hattında sürüyor

İlk günlerde Ukrayna'nın tüm bölgelerinde görülen Rus saldırıları, savaşın 6. ayının sonunda daha çok doğu ve güney kesimlerinde cephe savaşına dönmüş görünüyor

Kramatorsk, Slavyansk, Seversk, Bahmut, Harkiv ve Herson savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerin başında geliyor

Donbas bölgesinde Luhansk'tan sonra Donetsk'in de kontrolünü kaybetmemek için mücadele gösteren Ukrayna ordusu, Herson'u geri alabilmek için saldırılar düzenliyor

(Ali Cura/Moskova) (Grafikli)

2- Nohut üretiminde bu yıl yüzde 22,1'lik artış bekleniyor

Nohut üretiminin 580 bin tonu geçmesi öngörülüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Baklagiller; istihdama olan katkıları, ihracat potansiyelleri, ekim nöbetine kolayca girebilmeleri, nadas alanlarının azaltılmasında etkili olmaları nedeniyle önemli bir ürün"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Türkiye'nin sel ve deprem mağduru Afganlara "İyilik Treni" yardımları sürüyor

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay:

"Yardımlarımızı önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 6'ncı İyilik Treni seferiyle Afganistan'a getirilecek malzemeyi eylül ayı içinde, yine ayrım gözetmeden, öncelikli ihtiyaç sahibi bölgeleri de göz önünde bulundurarak olabildiğince fazla vilayette ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmayı planlıyoruz"

(Bilal Güler/Kabil)

4- Bacağı kopan kız çocuğu geçirdiği 14 ameliyatla 4 ay sonra adım attı

Traktörün şaftına sıkışıp bacağı kopan Erzurumlu kız çocuğu, doktorların yoğun uğraşıyla yürümenin mutluluğunu yaşadı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli cerrah Dr. Ömer Ayık:

"Kopan uzvun ambulans helikopterle gelmesi önemli avantaj. Belki hasta ileri yaşta olsaydı, bacağı kesip protezle yürütebilecektik fakat hastanın 14 yaşında olması bu kararı almada psikolojik olarak bizleri ve hastayı etkiledi"

(İlhami Erkılıç/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Okçular Vakfı, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine hazır

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız:

"Bu yıl Büyük Taarruz'un 100. yılı. Selçuklu'nun zaferi de, Osmanlı'nın zaferi de bizim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş zaferi kabul edeceğimiz Büyük Taarruz da bizim"

"1071'de olduğu gibi 26 Ağustos, cuma gününe denk geliyor. Orada bütün Anadolu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimizle, bu vatanın çocukları olarak Diyanet İşleri Başkanımızın kıldıracağı cuma namazıyla programımızı nihayete erdirmiş olacağız"

"Birlik, beraberlik içinde bin yıldır buradayız ve bütün dünyaya binlerce yıl daha burada olacağımızın hep birlikte haykırılacağı gündür 26 Ağustos"

(Murat Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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