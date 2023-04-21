ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Depremin "acı izleri" tarihi belgelerde

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen illerin tarih boyunca yaşadığı yıkıcı sarsıntılara ilişkin detayların yer aldığı resmi yazışmalar, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza ediliyor

Arşivlerde tarihi Gaziantep Kalesi'nin 1822'de meydana gelen depremde de hasar gördüğü bilgisi yer alıyor

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı)

2- Türk teknoloji şirketi Avrupa'da "dijital ikize" liderlik ediyor

Gerçek bir ürün, süreç, sistem veya tesisin sanal kopyası olan, havacılıktan otomotive, sağlıktan savunmaya birçok sektöre katkı sağlayan "dijital ikiz" teknolojisi için Avrupa'da ortak çözümler geliştiriliyor

BİTES, önde gelen teknoloji şirketlerinin de yer aldığı 5 ülkeden 15 partnerin yer aldığı Zaman Eksenli Dijital İkiz Projesi'ne liderlik ediyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- İstanbul'da buluşacak dünya koroları depremde yitirilen canları anacak

Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenen Dünya Koro Müziği Sempozyumu'nun sunum ve konser içerikleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından güncellendi

Sempozyumun açılış konserinde, duayen şef Rasmussen'in yöneteceği Devlet Çok Sesli Korosu ile Grammy ödüllü Estonya Flarmoni Oda Korosu, depremde yaşamını yitirenler için ağıt ve türküler seslendirecek

(Eda Özdener/Ankara) (Görüntülü)

4- Avrupa'da alışılmışın dışındaki enflasyon grev dalgasını genişletti

Avrupa'da yüksek inatçı enflasyon, kıtada insanların yaşam maliyetini her geçen gün artırıyor

Çalışanlar farklı ülkelerde alışılmışın dışındaki enflasyon karşısında grevlerle ücret artışı taleplerini dile getiriyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

5 - Türkiye denizleri ve iç suları "hayalet ağ" tehlikesinden arındırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2014 yılında devreye alınan "Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" ile şimdiye kadar 792 bölgede, 103 milyon metrekare alan taranarak yaklaşık 800 bin metrekare ağ ve 35 bin sepet, algarna ve benzeri terkedilmiş av aracı sulardan çıkarıldı

Çalışmalar sonucunda yaklaşık 2,5 milyon su canlısının ağlara takılarak ölmesinin engellendiği değerlendiriliyor

Bu yıl için yeni alanlarda çalışmalara devam edilmesi planlanırken, 100 bin metrekareden fazla hayalet ağ çıkarılması hedefleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor

1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 2000'de müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Temmuz 2020'de başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren:

"Önümüzdeki bir hafta, on gün içinde geçici kabul aşaması olacak, Bakanlığımız tarafından teslim alınacak. Kısa sürede hazır hale getirilerek 20 Haziran gibi ziyarete açılmış olacak"

(Gökhan Gücüklüoğlu/Sinop) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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