ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cenevre'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"DSÖ'nün Filistin'le ilgili bir bildiri ve rapor hazırlaması için öncülük ediyoruz. Çünkü esasında sorunumuz sadece Filistin değil, insanlığımız test ediliyor"

"Türkiye, esasında bugün DSÖ'nün ve ülkelerin bugün DSA'da kabul ettiği 'salgın protokolünü' zaten uygulayan bir ülke. Onun için kendi insanlarımız olduğu gibi etrafımızdaki insanlara da sağlıkla ilgili ihtiyaç duydukları zaman yardım edileceği konusunda bir fikir birliğine varmış durumdayız"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yılın ilk dört ayında 25 binden fazla kişiye kariyer desteği verildi

İŞKUR'un Aktif İşgücü Programları kapsamında yürüttüğü mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile bu yılın ilk dört ayında 25 bin 839 kişiye iş ve kariyer yolunda destek verildi

İşbaşı Eğitim Programlarından yararlananların yüzde 54'ü ile Mesleki Eğitim Kurslarına katılanların yüzde 56'sını kadınlar oluşturdu

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

3- Türkiye'nin barış iklimi yatırımlarda ciddi avantaj sağlıyor

Dünya Yatırım Ajansları Birliği Üst Yöneticisi İsmail Erşahin:

"Sayın Cumhurbaşkanının açıkçası bir yatırımcı gözüyle süreci okuyabiliyor olması, yatırımcı gözüyle sürece bakabiliyor olması ve en tepeden buna önem veriliyor olması tabii ki ülkenin yatırım anlamında önemli bir destinasyon olmasını sağlıyor"

"Bence doğunun ve batının dilini aynı şekilde, aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bunu harmanlayabilen nadir ülkelerden bir tanesi, gerçekten bir barış denizi"

(Gökhan Ergöçün/Cezayir)

4- Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ülkesinin ulaştırma sektöründeki planlarını anlattı:

"Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan'la kara yolu ve demir yolu bağlantılarının yeniden tesis edilmesi stratejik öncelik"

"2 bin 850 kilometrelik demir yolu hattımızın yaklaşık 1500 kilometresi hizmet dışı. Raylar tahrip olmuş, bazı bölümler çalınmış, lokomotif ve vagonlar hasarlı. Demir yolu sistemi felç durumda"

(Muhammed Karabacak/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İstanbul'un kronikleşen ulaşım sorununa karşı raylı sistem ve deniz taşımacılığını artırma önerisi

MÜ Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demir:

"İstanbul'da toplu taşımanın yüzde 25'i demir yoluyla, kalan yüzde 75'i lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla sağlanıyor. Londra ve Paris, yüzde 70'in üzerinde raylı taşımacılıkla buluşuyor. Bizde bunun tersi, yüzde 75 kara yolu taşımacılığı var. Kara yolunda zaten bireysel taşıtların oluşturduğu trafik sıkışıklığı var"

"Boğaz trafiği güzel bir şekilde yönetilerek gemilerin ya da deniz toplu taşımacılığının biraz daha yaygınlaştırılması sağlanabilir. Şehirlerde en büyük problem araçların bir yere gitmek için ve otopark aramak için oluşturmuş olduğu trafik. Bunlar İstanbul için çok büyük bir yük"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünyada son 2 yılda neredeyse her ay sıcaklık rekoru yaşandı

Küresel ortalama sıcaklık artışı, Temmuz 2023-Nisan 2025 döneminde sadece bir ay hariç sanayi öncesi dönem ortalamasına göre Paris Anlaşması'ndaki 1,5 derece hedefini aştı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi İklim Bilimcisi Rebecca Emerton: "Mevcut ısınma hızına bakıldığında, bu hedefin 2030'lu yıllarda aşılması muhtemel. Ancak kaçınılabilecek her sıcaklık artışı büyük önem taşıyor çünkü ısınma arttıkça dünya genelindeki etkileri daha da kötüleşecek"

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Genel Direktörü Florence Rabier: "ECMWF olarak, karşılıklı faydalar için ABD ile güçlü bir bilimsel işbirliği çağrısında bulunuyoruz. Şu anda Dünya sisteminin izlenmesindeki herhangi bir boşluk, sadece mevcut dönemde değil, gelecek nesiller için de sorunlar yaratacaktır"

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

7- AP üyesi Botenga'ya göre AB, İsrail'le ortaklığı gözden geçirmek yerine derhal iptal etmeli

"Bu iki yüzlü bir karar çünkü İsrail'in potansiyel olarak insan haklarını ihlal edip etmediğini araştıracaklarını söylüyorlar. Sanırım bugün herkes, her uluslararası uzman, Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiği konusunda hemfikir"

"Tüm dünya gözlerimizin önünde soykırımın gerçekleştiğini gördü ancak AB'nin İsrail'in savaş suçlarına karşı harekete geçmeyi düşünmesi 20 ay sürdü"

(Selen Valente/Brüksel)

8- Batı, Suriye yaptırımlarını kaldırma sürecine giriyor

AB, 2011'den bu yana Suriye'ye yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı

ABD Başkanı Trump, geçen hafta gerçekleşen Körfez turu sırasında, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu

(Ata Ufuk Şeker-Dilara Zengin/ Brüksel/Washingtoın)

9- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Organik ürünler üreten genç çiftçi ihracatı hedefliyor

Manisalı üretici Cavit Çağlar Çankaya:

"Arazimde basınçlı sulama kullanıyorum ve bununla ilgili devlet desteği aldım, makine ekipman alımında da hibelerden faydalandım. Genç çiftçi olduğum için pozitif ayrımcılık da oldu"

(Mustafa Çalkaya-Ahmet/Manisa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Emtia piyasasına kakao rallisi kendini göstermeye başladı

Kakaonun ton başına fiyatı 2024 sonuna göre yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmesine karşın nisan ayına göre yüzde 24 civarında artış kaydetti

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "Eğer kakaoda kalite düşük kalmaya devam ederse yani rekoltede yüzde 10, yüzde 20 civarında kayıplar olduğu görülürse kakao fiyatlarında yeni zirveler görülebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Entübe edildiği için nefes borusunda darlık oluşan genç 5 ay sonra rahat bir nefes aldı

Ani solunum ve kalp durması sonrası yoğun bakımda entübe edilmesi nedeniyle nefes borusunda darlık oluşan 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Erdal, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuştu

Muhammed Mustafa Erdal: "Ameliyattan sonra gözümü ilk açtığımda gerçekten nefes alabildiğimi fark ettim. 5 ay sonra ilk defa normal bir insan gibi nefes alıyordum"

Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler: "Nefes darlığının artmasıyla bu tür hastaları solunum yetmezliğinden kaybedebiliyoruz. Yapılacak şeylerden birisi, bu darlığın genişletilmesi ile ilgili işlemler. Hastamızda da defalarca genişletme yapılmış ama her defasından nüksetmiş. Çaresiz kalındığında da bize ulaşıldı"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kemiğe implante edilen cihazla yeniden duymaya başladı

Her iki kulağındaki orta kulak iltihabı nedeniyle geçirdiği cerrahi operasyonlar sonucunda işitme problemi yaşayan 53 yaşındaki Cemil Çiller, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 45 dakikalık başarılı operasyonla işitme yetisini yeniden kazandı

Prof. Dr. Mine Zahide Yazıcı: "Bu ameliyatın yaygınlaştırılması gerekiyor. Aslında tüm meslektaşlarımın yapabileceği, 45 dakikada tamamlanan bir ameliyat"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Fenerbahçe-Panathinaikos rekabeti bir kez daha dörtlü finalde

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde geçen sezon da karşılaşan iki ekibin rekabetinde AKTOR'un galibiyetlerde 18-15 üstünlüğü bulunuyor

Dörtlü finalde ikinci kez rakip olacak iki takımın geçen sezonki karşılaşmasında kazanan taraf Yunanistan temsilcisi oldu

Panathinaikos, sarı-lacivertli ekiple oynadığı son 4 maçta sahadan galip ayrıldı

(Erkan Tiryaki/Abu Dabi)

14- Ergin Ataman, rakibi Jasikevicius'a karşı üstün

Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki rakipleri Fenerbahçe Beko'nun çalıştırıcısı Jasikevicus'a karşı bugüne dek çıktığı 17 maçta 12 galibiyet yaşadı

Dörtlü Final'de daha önce iki kez rakip olan başantrenörlerin rekabetinde, iki maçı da Ataman'ın çalıştırdığı takımlar kazandı

(Erkan Tiryaki/Abu Dabi)

15- Basketbol Süper Ligi'nin 89. takımı Esenler Erokspor oldu

Esenler Erokspor, ligde mücadele eden 25'inci İstanbul ekibi olacak

Yalovaspor, lige yükseldiği iki sezon da ligden düşmeyi tekrarlayan sekizinci takım oldu

(Ali Korkmaz/İzmir)

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