ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 22 yılda yaklaşık 5 katına çıktı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bölünmüş yol ağımız, 2003'te 6 bin 101 kilometreyken 2025'te bunu yüzde 391 artırarak 29 bin 947 kilometreye yükselttik"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye, tarımda 7 üründe dünya lideri oldu, 22 üründe ilk üçte yer aldı

Türk çiftçilerinin ürettiği ürünler, dünya sofralarına lezzet katarken Türkiye, fındık, incir, kayısı, haşhaş, kiraz, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünyada zirvede yer alıyor

Türkiye, 650 bin ton fındık üretimiyle İtalya'yı, 192 bin 237 ton ayva üretimiyle Çin'i geride bırakırken dünya haşhaş üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiriyor

(Hülya Ömür Uylaş-Mert Davut/Ankara)

3- Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 100 milyar doları aştı

Türkiye, bu ülkelere ihracatını 2020-2024 döneminde yüzde 46,2 artırdı

G20 üyesi 18 ülkenin 17'sine yapılan ihracat, söz konusu dönemde artış gösterdi

(Mert Davut/Ankara)

4- Yeni SKTT dönemi öncesinde uygun maliyetli tedarikçi arayışı hızlanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun meskenlerde yıllık tüketim limitini 2026 için 4 bin kilovatsaate düşürmesiyle yaklaşık 2,5 milyon abonenin Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına girmesi bekleniyor

Yeni düzenleme, tüketicilerin daha uygun fiyat arayışıyla alternatif tedarikçilere yönelmesini hızlandırarak serbest tüketici mekanizmasını güçlendiriyor

Minas Enerji ve Teknoloji Çözümleri AŞ Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Ümit Kılıç:

"Tedarikçi seçebilmek, özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeler için maliyet ve risk yönetimi açısından çok net bir avantaj yaratıyor"

(Duygu Alhan/Ankara)

5- KİT, geçen yıl 260 milyar liranın üzerinde yatırım harcaması yaptı

En çok yatırımı sırasıyla TPAO, TCDD ve TEİAŞ gerçekleştirdi

(Mert Davut/Ankara)

6- İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk yüzde 20'nin altına düştü

Kentteki barajlarda su seviyesi Kazandere'de yüzde 1,97, Pabuçdere'de yüzde 3,89, Alibey'de yüzde 12,5, Ömerli'de yüzde 17,83, Sazlıdere'de yüzde 19,76 olarak ölçüldü

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir:

"Yavaş yavaş risk büyüyor, alarm seviyesine yaklaşıyor. Çünkü barajlar yüzde 10'un altına düştüğü zaman artık kullanma şansımız kalmıyor. Çünkü oradaki çamur ve dip suyu olduğu için arıtması daha maliyetli olacaktır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Aşırı hava olayları en fazla tahıl ürünlerini olumsuz etkiliyor

Son 33 yılda sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi afetlerle bağlantılı olarak tarım ürünlerinde 3,26 trilyon dolarlık kayıp meydana geldi, tahılda 4,6 milyar tonluk kayıp yaşandı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl:

"Kurak dönemlerin uzaması bitkilerde ciddi bir su stresine yol açarken çok yoğun yağışlar, toprak erozyonundan ekili alanlara verilen zarara kadar pek çok problemi beraberinde getiriyor. Bu tablo, tarım politikalarının merkezine afet risk yönetimini koymamız gerektiğini çok net bir şekilde gösteriyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Grafikli)

8- COP29 Başkanı Babayev, COP30'da önemli kararların alınmasının beklendiğini söyledi:

"Uyum, adaptasyon, ulusal katkı, küresel durum değerlendirmesi ve cinsiyet konularında önemli kararların kabul edilmesi bekleniyor. Müzakerelerde mutabakat sağlanırsa bu Brezilya için büyük başarı olur"

(Gülşen Çağatay-Ruslan Rehimov/Belem)

9- Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze halkının yeniden korkunç kış şartlarıyla yüzleştiğini bildirdi

Gazze Acil Durum Koordinatörü Franz Luef:

"(Gazze'de) Zaten korkunç bir kış geçirdik ve önemli bir iyileşme olmazsa bu yılın ilerleyen zamanlarında, aralıkta ve ocakta da aynı korkunç durumla tekrar karşılaşmayı bekliyoruz"

"Geçen hafta sonu şiddetli yağışlar nedeniyle çadırların rüzgardan, yağmurdan etkilendiğini ve sular altında kaldığını gördük. Ateşkesle birlikte insanlar, yağmura ve soğuğa karşı korunmak için ihtiyaç duyulan çadırların yeterli miktarda girmemesine öfkeleniyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

10- İstanbul'da akşam polikliniklerinde 2 ayda 586 bin kişi muayene oldu

Kentte, randevu sorununu azaltmak için başlatılan ve hekimler tarafından 17.00-22.00 arasında gönüllü olarak verilen akşam polikliniği uygulamasından eylülde 186 bin, kapasitenin artırıldığı ekimde de 400 bin kişi yararlandı

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner:

"Akşam poliklinikleri gündüz yoğunluğunu rahatlattı. İlk olarak yüzde 10-15'lik bir hedefle yola çıktık ve şu anda yüzde 10'luk kapasite karşılanıyor. İhtiyacın artması durumunda kapasite genişletilecek. Doktorlar da uygulamadan memnun"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- METROPOLDE KÖY HAYATI - İstanbul'un köy hayatı süren mahallelerinde stresten uzak organik yaşam

Meralarında mandaların otladığı Pirinççi'de ürünlerini aracısız satan manda yetiştiricisi Ömer Satıcı:

"Eyüpsultan'ın bizim gibi 15-20 köyü bulunuyor. Köyümüzün insanı genellikle hayvancılık ve bahçecilikle uğraşıyor. Hayvancılık yapanlar olarak güne erken başlıyoruz, sabah 04.00-05.00 gibi mesaimiz başlar, akşam 21.00'de son buluyor"

Mahallede keçi yetiştiren Cüneyt Uğraş:

"Hayvancılık öyle para için yapılacak bir meslek değil, ilk önce gönül vermen lazım. Şehre yakınız ama uzak durmaya çalışıyoruz. Sütümü perakende satıyorum ve kendim işliyorum, peynir olarak satıyorum, müşterilerim hazır"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Taha Akgül'den "Türk güreşinde değişim süreci" değerlendirmesi:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül:

"Buraya genç ve gelişime açık sporcularımızla geldik. Hep söylüyoruz, değişim süreci içerisindeyiz"

"Bizim için hedef her zaman dünya şampiyonaları ve olimpiyatlardır, Avrupa da değil"

"Rıza'nın (Kayaalp) gelmesi takıma çok ivme kazandıracak, moral ve motivasyon açısından da iyi olacak"

(Fatih Çakmak/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Motosiklet tutkusunu çocuklarına aşılayan baba, pazar yerine kurduğu pistte eğitim veriyor

İki erkek çocuk babası 41 yaşındaki Cenk Sargın:

"Küçük yaştan beri bisiklet sürdüm. 29 yaşımda motosiklet sahibi olduktan sonra bir müddet motosikletle haşır neşir oldum"

"İlk önce küçük bir motosiklet aldık, bir denedim bisiklet ekipmanlarıyla. Bulunduğumuz pazar alanında çalıştık, araziye çıktık, arazide baktım sürebiliyorlar. 'Yapacak mısınız bu işi?' dedim. 'Yapacağız' dediler, ikinci motosikleti aldım"

"Çok değerli sporcularımız ve içerik üreticilerimiz var. Bu işi yapan, gönül vermiş insanlar var. Oğullarımla birlikte onları takip ediyoruz, beraber eğitim videolarını izliyoruz"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Futbol efsaneleri Karembeu ve Nedved, AA'ya konuştu

Real Madrid efsanelerinden Christian Karembeu:

"Arda Güler, fantastik bir oyuncu. Genç bir oyuncu olarak yeteneğini biliyoruz ve dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor"

"Türk milli takımı çok yetenekli oyunculara sahip. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilir ve orada olmaları gerekiyor"

Juventus'un efsanelerinden Pavel Nedved:

"Kenan Yıldız, çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç, gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak"

"Türk mili takımını çok iyi biliyorum. Harikalar. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'da görev yaptığı dönemden tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım ve Türkiye'yi ABD'de göreceğimize inanıyorum"

(Fatih Erel/Zürih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.