ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin demir yolu ağı 2026'da 14 bin 437 kilometreye ulaşacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Demir yolunda mevcut hat uzunluğunun 14 bin 275 kilometreden 2026'da 14 bin 437 kilometreye çıkarılması hedeflenirken hat uzunluğunun 2027'de 15 bin 934 kilometre ve 2028'de 17 bin 728 kilometre olmasını planlıyoruz"

"Hızlı tren hat uzunluğunun 2026'da 2 bin 769 kilometreye, 2027'de 4 bin 121 kilometreye ve 2028'de 5 bin 343 kilometreye yükseltilmesini öngörüyoruz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

2- İLBANK deprem bölgesinde 19,4 milyar lira değerinde 152 projeyi tamamladı

İller Bankası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde kentsel hizmetler, içme suyu, atık su, güneş enerjisi sistemleri ve kamu binalarını kapsayan 152 projeyi tamamladı, bu yatırımların toplam tutarı 19,4 milyar liraya ulaştı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

3- Mobil Yangın Yönetim Aracı büyük yangınlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Koordinasyon merkezinin yangın mahalline yakın noktada bulunması gerektiği durumlarda bu aracımızı büyük yangınların yaşandığı mıntıkalara götürüp artık koordinasyon merkezini o noktaya taşımış oluyoruz"

"İnşallah 2028'de 4 ton su taşıyabilecek, harici yük bambiyle veya gövdesine monte edilen su deposuyla yangınlara müdahale edebilecek tamamen yerli ve milli olan helikopterimiz devreye girmiş olacak"

(Mehmet Can Toptaş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)???????

4- Yasa dışı bahis ve kurasız hac vaatleri Reklam Kurulunun merceğinde

Reklam Kurulu Başkanı Avni Dilber:

"Yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarının yanı sıra elektrikli araç reklamlarından dijital platformlardaki aldatıcı tasarımlara ve kurasız hac vaatlerine kadar geniş bir yelpazede denetimler yürütüyoruz"

"Kurasız hac iddialarına ilişkin mevzuata aykırı tanıtım yapan 7 firma hakkında 4 milyon 867 bin 959 lira idari para ve reklamları durdurma cezası uygulandı"

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Konut fiyatlarındaki reel düşüş 20 aydır devam ediyor

TCMB Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarında yüzde 5,1 ile 2024 Şubat'ta başlayan reel düşüş serisi bu yılın eylül ayında yüzde 0,8 ile devam etti

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener: "2024 Şubat'tan bu yana konut fiyatlarının reel anlamda düşmesi hükümetin Orta Vadeli Program'la ortaya koyduğu yol haritasının ve sıkı para politikasının etkili olduğunu gösteriyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- Türkiye AR-GE'ye 10 yılda yaklaşık 1,6 trilyon liralık rekor harcama yaptı

AR-GE harcamaları 2015-2024 döneminde yaklaşık 28,7 katına çıktı

Yüksek teknolojide AR-GE harcaması bu dönemde 42,3 katına ulaşarak 98 milyar 640 milyon liraya yükseldi

(Zeynep Duyar/Ankara) (Grafikli)

7- Bütçeden tarımsal desteklere 168 milyar lira ayrıldı

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal:

"Yatırım bütçesinde DSİ'ye ayrılan kısmın, ülkemizin tarımsal kuraklığın etkilerini yaşaması nedeniyle çok önemli olduğunu düşünüyoruz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Türkiye, enerji verimliliği ve kaynak aramasına 2026 için 49 milyar liralık bütçe ayırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA ve MAPEG için hazırlanan bütçe, verimlilik, yerli üretim ve kaynak aramaya yönlendirilecek

(Başak Erkalan/Ankara)

9- Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 2026 bütçesinde 8,3 milyar lira ayrıldı

Yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi süreçlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesine katkı sağlayan teknik sistem ve ekipman sayısının yıl sonunda 2 bin 190 olması beklenirken, gelecek yıl 2 bin 375'e ulaştırılması hedeflendi

(Serhat Tutak/Ankara)

10- UAD, UNRWA'nın yasaklanması hakkındaki danışma görüşünü yarın açıklayacak

Mahkemenin, UNRWA'nın dokunulmazlığını ve tarafsızlığını yeniden onaylaması, İsrail'in getirdiği yasaklamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu tespit etmesi bekleniyor

Divanın, işgal altındaki topraklarda insani yardım faaliyetlerinin engellenmesini açık hukuk ihlali olarak nitelendirmesi ve Filistinli mültecilerin temel haklarının korunmasında UNRWA'nın kritik rolünü vurgulaması öngörülüyor

(Selman Aksünger-Lahey)

11- Filistin temalı 3 filmle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek

Filistin ve Gazze'de yaşananlar, "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Orta Doğulu yönetmenlerin gözünden "Sınırlardan Sınırsızlığa" özel seçkisiyle anlatılacak

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz: "Orta Doğu bölgesinden gelen bir sinemayı aktarıyoruz aslında konuklarımıza ve oradaki katliama dikkati çekmek istiyoruz. En önemli şey de bu"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- İstanbul'daki Fen Lisesi öğrencileri uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin gururu oldu

Hem akademik hem de kültürel açıdan donanımlı bir eğitim ortamı sunan İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri uluslararası robotik yarışmaları ve bilimsel müsabakalarda elde ettikleri derecelerle tanınıyor

Arkadaşı Yağmur Özgül ile geliştirdikleri işitme engellilere çift yönlü iletişim sistemiyle Avrupa Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda özel ödül alan Elif Ece Gökdağ:

"Bu alet koldaki kas verilerini ve elin konumlarını algılayarak işaret dilinde hangi hareketin yapıldığını algılıyor ve bunu sese çeviriyor. Ayrıca karşı tarafın sesini de metne dönüştürüyor"

(Fatih Türkyılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Hz. Muhammed'in Rahip Bahira ile karşılaştığı şehir: Busra

Tarihi kayıtlara göre, Hz. Muhammed genç yaşlarında Şam'a yaptığı ticaret yolculuklarından birinde burada Rahip Bahira ile karşılaştı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Busra Antik Kenti, restore edilmesi halinde Suriye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri haline gelebilir

(Ethem Emre Özcan-Dera) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk edecek sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki 330 müsabakada 117 galibiyet, 124 mağlubiyet yaşadı

Avrupa arenasında rakip fileleri 453 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 503 gole engel olamadı

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

15- Beşiktaş ile Konyaspor 49. randevuda

Ligde iki takım arasındaki 48 mücadelede Beşiktaş'ın galibiyetlerde 27-7, gol sayısında da 92-44 üstünlüğü var

(Metin Arslancan/İstanbul)

16- Futbolun parlayan yıldızı: Fas

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Fas, futboldaki başarılarıyla dikkati çekiyor

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki yarı final başarısı Fas'ı futbol otoriteleri tarafından takip edilen bir ülke haline getirdi

Fas, futbolu ülkenin uluslararası imajına katkı ve futbolu seven insanların beklentilerini karşılama aracı olarak görüyor

(Emre Aşıkçı/İstanbul)

