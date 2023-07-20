ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Temmuz 2023

Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında da işbirliğine gidecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Ticari Amaçlar İçin Ortak Fırlatma Araçları Kabiliyetlerinin Gelişmesi Hususundaki Mutabakat Zaptı ile oluşacak stratejik işbirliği sayesinde ortak bir fırlatma...

6 Nisan 1920

1- Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında da işbirliğine gidecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Ticari Amaçlar İçin Ortak Fırlatma Araçları Kabiliyetlerinin Gelişmesi Hususundaki Mutabakat Zaptı ile oluşacak stratejik işbirliği sayesinde ortak bir fırlatma üssü kurulması ve fırlatma aracı geliştirmesine yönelik imkanlar daha da artacak"

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Türk uzay aracının dizaynında sona gelindi, imalata geçilecek

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım:

"Ay'a gidecek aracımızın dizayn çalışmaları tamamlandı, kritik dizayn dediğimiz safhadayız, bu da bitmek üzere. Artık imalata geçilecek"

"(Türk uzay yolcuları) Adaylarımız çok yoğun bir çalışma içindeler. Beklendiği gibi Cumhuriyet'imizin 100. yılında ilk defa bir Türk vatandaşı uzaya çıkmış olacak"

"TUA'nın Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'na davet edilmiş olması, Ajansımızın Milli Uzay Programı ile dünyada, uluslararası sahada ve uzay camiasında iyi bir yer edindiğini gösteriyor"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarından 830'unun sebebi ihmal ve kazalar

Geçen yıl 2 bin 160 yangında 12 bin 799 hektar alan etkilendi

Alevlerin en çok görüldüğü Muğla'da 234 yangın çıkarken 5 bin 523 hektarlık alan zarar gördü

(Mert Davut/Ankara)

4- Avrupa'daki zeytin ve zeytinyağı üretimi kuraklık krizine girdi, gözler Türkiye'ye çevrildi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er: "İspanya'nın çıktığı boşlukları yavaş yavaş biz dolduruyoruz, bunu fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Oradaki kıtlık ve azalmadan dolayı biz ihracatımızı ve gelirlerimizi artırdık"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık: "Uzun vadede Türkiye zeytin ağaçlarını da gençleştirdiği ve yeni üretim teknolojilerini bu alanda kullandığı için Avrupa'da pazar payını büyütmeye aday"

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Kritik üs bölgelerinin koruyucusu SERHAT Radarı'nın yetenekleri arttı

Seyyar Havan Tespit Radarı, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yetenekler kazanarak SERHAT-DUAL konfigürasyonuna yükseliyor

IDEF 2023'te tanıtılacak SERHAT-DUAL, mevcut yeteneklere ek olarak top, roket, mini/mikro İHA tespit, takip ve sınıflandırma yeteneğine sahip olacak

SERHAT-DUAL Radarı ile hedef tespit menzilinde de artış sağlandı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Yatırım gurusu Marc Faber, Türkiye'ye ilişkin iyimser:

"Türkiye, gelişen ekonomiler arasında yatırımlar açısından olası cazip destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'ye ilişkin olarak iyimserim. 2021'in sonu, 2022'nin başından bu yana bu iyimserliğimi koruyorum"

"Türkiye esasen (Rusya ve Ukrayna) arasında barış müzakerelerini ilerletebilecek (yürütebilecek) konumdadır"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

7- Türkiye'de bu yıl haziran sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının 0,4 derece altında kaldı

Bu yıl haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,4 derece olurken, 1991-2020'yi kapsayan "uzun yıllar" haziran ayı ortalaması 21,8 derece ölçülmüştü

Haziran ayında en düşük sıcaklık 0 derece ile Isparta Senirkent'te, en yüksek ise 42,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

8- Küresel ısınma tür kaybını, tür kaybı küresel ısınmayı artırıyor

Dünya genelinde 150 bin 388 canlı türünden 42 bin 108'inin, yani yaklaşık yüzde 28'inin nesli tükenme tehdidi altında bulunuyor

Doğa Koruma Merkezi Biyolojik Çeşitlilik Koruma Programı Koordinatörü Dr. Özge Balkız:

"Canlı türlerinin tükenmesi, doğrudan biyoçeşitliliğin azalması demek ama günümüzde canlıların biyolojik çeşitliliğinin azalmasının yalnızca doğayla ilişkisini sorgulamıyoruz, bu, doğrudan iklim krizini de tetikliyor. Çünkü doğal ekosistemler ve barındırdıkları canlılar, iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli ve dolayısıyla insan refahını da etkiliyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Grafikli)

9- Marmara Denizi'nin derinlerindeki sünger, mercan ve hidroid toplulukları kayıt altına alındı

İÜ Su Bilimleri Fakültesinde görevli bilim insanları, Marmara Denizi'nin derinliklerindeki sünger, mercan ve hidroid topluluklarını robotik su altı cihazıyla görüntüledi

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu:

"ROV cihazıyla bakınca 50 metre civarında sarı gorgon ormanı gözlemledik. Burada sarı ve kırmızı gorgonlar, yer yer de yalancı siyah mercan denilen bir tür gördük. Bunlar çok önemli. Yalancı siyah mercan Akdeniz endemik tür ve çok uzun ömürlü. Bunların yaşı binlerce yıl olabiliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İstanbul'da sahte alkolden fenalaşan kişinin yardımına doktor milletvekili koştu

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan:

"Anladık ki sahte alkol tüketimi vakasıyla karşı karşıyayız. Duruma acilen müdahale ettik. 112 ekip arkadaşlarımız 3,5 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine intikal ettiler. Şahsı birlikte ambulansa aldık. Gerekli oksijen desteği sağladık ve stabil bir şekilde hastaneye gitmesini sağlamış olduk"

"Sahte alkol kullanan kişilerde şuur, bilinç kaybı, dengesiz hareketler ve koordinasyon kaybı başlar. Görmeyle ilgili sorunlar hızlıca başlayabilir. Çok küçük miktarın bile körlüğe ve ölüme kadar götürdüğünü biliyoruz"

(Mehmet Yusuf Melikoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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