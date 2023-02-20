ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Şubat 2023

Depremden etkilenen illerdeki çiftçilerden borç ertelemesi ve kredi talebiKahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya: "Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması yönünde talebimiz olacak.

6 Nisan 1920

1- Depremden etkilenen illerdeki çiftçilerden borç ertelemesi ve kredi talebi

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya: "Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması yönünde talebimiz olacak. Üretimin devamlılığı için yeni kredilerin ve desteklerin de sağlanması lazım"

Hatay Ziraat Odası Başkanı Selahattin Yalman: "Tarımsal üretimde sorun yok, bölgede bir ay sonra yaz dönemi için üretim başlayacak. Sulama konusunda sıkıntı yaşayabiliriz, yer altı barajlarının durumunu henüz bilmiyoruz, bunun için tedbir alınmalı"

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan: "Şu an ahırı olmayan hayvanlar için çadır kurma çalışmaları hızlanmalı. Borçlarımız için de bir düzenleme talep ediyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Hatay'da depremden zarar gören tarihi ve kültürel varlıklar korumaya alındı

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy: "İlk etapta sağlam eserlerimizi ayırdık. Çok az eserimizde ufak çatlaklar, kırıklar var. Onları da restore edip tekrar teşhire sunacağız"

"Kral Şuppiluliuma heykeli, dünyaca tanınan çok önemli eserimiz tamamen ayakta. Kaidesi bile duruyor. Antakya lahidimiz ayakta. İskelet mozaiğimizin olduğu salonumuza da hiçbir şey olmamış. Mozaiklerimizin hepsi sağlam"

(Abdullah Doğan/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Depremzedelere bağışlarda "taklit hesapla" dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılar ve terör örgütleri, yetkili kurum kuruluşlar ya da sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına benzer yeni adresler oluşturarak yapılan bağışları kendi hesaplarına çekmek için harekete geçti

Bağışların dolandırıcılara ya da terörün finansmanına gitmemesi için vatandaşların yardımlarını güvenilir kurum ve kuruluşlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırması önem arz ediyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

4- Karabağ şehidinin annesinden Malatyalı depremzede şehit annesine "duygu yüklü" koli

Azerbaycanlı annenin üzerine Karabağ'da şehit olan oğlunun fotoğrafını yapıştırarak Türkiye'ye gönderdiği yardım kolisini teslim alan Malatyalı şehit annesi Ayşe Şişman, duygu dolu anlar yaşadı

Koliden çıkan yardımları ve çikolataları depremzede çocuklara dağıtan Şişman: "Bu koli geldi, fotoğrafı gördüm, depremi unuttum"

(Gültekin Yetgin-Hayati Akçay/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İstanbul'dan Hatay'a gelen gönüllüler, çadır kentteki çocuklara keyifli anlar yaşatıyor

Tiyatro yönetmeni Erhan Korkmaz: "Hepsiyle arkadaş olduk. Burayı yeniden birlikte inşa ediyoruz"

Beylikdüzü Belediye Meclisi Üyesi Gazi Kaya: "Çocukları mutlu etmek bizim buradaki en önemli görevimiz"

(Sebahatdin Zeyrek-Mahmut Serdar Alakuş/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yılında elektrik piyasalarının kazananı "yenilenebilir enerji" oldu

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 5 yılda yaklaşık iki katına çıkacağı öngörülüyor

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in Kıdemli Enerji ve İklim Analisti Sarah Brown: "Savaş ve enerji krizi AB ile Birleşik Krallık'ta rüzgar ve güneş santrallerinin kurulumunun hızlandırılmasında katalizör oldu"

"2022, Avrupa'da özellikle güneşten elektrik üretiminde tüm zamanların en büyük artışının görüldüğü yıl oldu"

(Nuran Erkul Kaya/Londra) (Grafikli)

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