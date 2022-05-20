ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Mayıs 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- Ata'nın ilk istirahatgahı Etnografya Müzesi restorasyondan geçiyor

Vefatından sonraki 15 sene boyunca Atatürk'ün kabrine de ev sahipliği yapan Etnografya Müzesi'ndeki taşların ve mermerlerin temizliği, çini bezemelerin ihyası yapılıyor, çatıdaki kırık parçalar yenileniyor, teşhir alanları için interaktif canlandırmalar hazırlanıyor

Tadilat sonrasında Ata'nın kabrinin bulunduğu mozole ve büst alanıyla karşı duvarda film, fotoğraf, animasyon ve seslendirmelerle sanatsal ve dijital bir anlatım yapılacak

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin en büyük 10 bankasının ilk çeyrek karı 50 milyar lirayı aştı

Ülkenin en büyük 10 mevduat bankasının aktif toplamı mart sonu itibarıyla 8 trilyon 32 milyar liraya ulaştı

Kamu bankalarının kredi stoku 2,1 trilyon lira, özel bankaların ise 2,5 trilyon lira oldu

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak

İstanbul kütüphanelerindeki yüzlerce yıllık el yazması, bilimsel kitap, gazete, fotoğraf, harita ve müzik notalarının yer aldığı 35 bin eser, DijitalKütüpİST projesi kapsamında ortak dijital platformda toplanıyor

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak:

"Bu projeyle 100 bin civarında olan tarihi eserimizin, bunların bir kısmı tekrarı olmayacak tek nüsha halinde gravürlü minyatürlü eserlerdir, hem ulusal hem de uluslararası bilim ve sanat camiasına duyurulması ve kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "Arılar Varsa Yarınlar Var" diyerek on binlerce çocuğa arıları anlattılar

Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliğiyle arıların doğa ve insanlık için önemine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında 24 bini aşkın çocuğa eğitim verilirken, 47 bin çocuk ve yetişkinle de etkinlik düzenlendi

TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş:

"Bu muhteşem canlılar, ömürleri boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal üretebiliyor. Yani aslında bizim o bir lokmada tükettiğimiz bal için arılar 30 bin çiçek geziyor, binlerce çiçekten polenler taşıyarak bu sürecin devamlılığını sağlıyor"

5- Briket evler savaştan kaçan Suriyeli ailelere yuva oluyor

İdlib'de yapımı tamamlanan 57 bin evden 52 binine ihtiyaç sahiplerinin yerleştirildiği bölgedeki mahalle temsilcilerinden Enver Ali Arif:

"Burada kendimizi köyümüzde gibi hissediyoruz"

Yatağa bağımlı eşiyle eve yerleşen 90 yaşındaki Abdulcabbar Ahmed Avar:

"Savaşın başından bu yana 10 yıldır sürekli yer değiştirdik. İnşallah burası son yerimiz olur ve savaş bitince evimize döneriz"

(Erdal Türkoğlu/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Van'da sulama kanalında sıkışan balıklar kovalarla akarsuya taşındı

Erçek Gölü'nden üremek için tatlı sulara akın ederken tarladaki sulama kanalında sıkışan 3 ton inci kefali, kovalarla 2 kilometre uzaklıktaki su kaynağına taşınarak kurtarıldı

Çocuklar ve mahalle sakinlerinin de seferber olduğu çalışmayla, balıklar zamana karşı yarışla tatlı suya ulaştırıldı

(Emre Ilıkan/?Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA / Güncel