ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Ekim 2025

1- KOSGEB'in gelecek yıl 53 bin KOBİ'yi desteklemesi hedefleniyor

İdare geçen yıl 32 bin 401 KOBİ'ye destek verirken bu yıl sayının 52 bine ulaşması öngörülüyor

Başkanlık, 2026'da 15 ürünün yerli üretimini ve 2 bin 46 işletmenin yeşil dönüşümünü desteklemeyi planlıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye'nin uzay ve havacılık faaliyetlerine 2026 yılı için 9 milyar liraya yakın ödenek ayrıldı

Gelecek yıl Uluslararası Uzay Kongresi'ni koordine edecek Türkiye Uzay Ajansına merkezi yönetim bütçesinden ayrılan payın da 6 milyar liraya ulaşması bekleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Uluslararası hukuk uzmanlarına göre Gazze'deki yıkımın maliyetini İsrail karşılamalı

Ohio Devlet Üniversitesinden Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Profesörü John Quigley: "İsrail'in işlediği ihlallerde suç ortağı olan devletler de sorumlu olacaktır. Bu, öncelikle ABD, ikinci olarak Almanya ve belki birkaç başka ülkeyi içerir"

Kudüs Üniversitesinden akademisyen ve insan hakları avukatı Munir Nuseibah: "İsrail'in eylemi durdurmak, tekrar etmeme garantisi sağlamak ve Gazze'nin yeniden inşası dahil olmak üzere tüm tazminat türleriyle zararı onarmaktan sorumlu ilk devlet olduğu görülüyor"

(Selman Aksünger-Lahey) (Görüntülü)

4- Türkiye, pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetindeki konumunu güçlendirecek

Ülkedeki lisanslı pilot sayısının bu yıl sonunda 16 bin 939'a ulaşması, gelecek yıl 17 bin 102, 2027'de 17 bin 816 ve 2028'de de 18 bin 127 olması öngörülüyor

Türkiye'nin sivil havacılık faaliyetlerindeki standartlara eksiksiz uyumu için gelecek yıl 2 bin 399 denetim yapılması planlanıyor

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Türkiye'nin ilk SİDA'sı MARLİN, mayın harbi yeteneği kazandı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MARLİN, yeni kabiliyetiyle NATO faaliyetinde senaryo gereği deniz yüzeyinde dolaşan mayınların tespitinde kullanıldı

Mayınların otonom olarak tespit edilip sınıflandırılması görevi için yazılım temelli bir harp yeteneği eklenen MARLİN, ilerleyen aşamalarda su altı mayınlarının tespiti, kritik su altı altyapılarının gözetlenmesi ve korunmasında da kullanılacak

(Göksel Yıldırım/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yerini satacak

Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir'de 2+1 ve 3+1 tiplerinde konut ve iş yerleri, İstanbul ve Samsun'da ise sadece iş yeri olmak üzere toplam 319 konut ile 197 iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek

Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

7- ABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendi

AA Finans Asya Piyasaları Uzmanı Sadi Kaymaz:

"Çin dünyanın en büyük soya tüketicisi ve uzun yıllar da en büyük tedarik kaynağı ABD ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a oturmasında çiftçilerin payı da büyük. Bu çerçevede soya fasulyesi Washington nezdinde sosyopolitik öneme sahip"

"ABD ve Çin arasında yıllar geçtikçe artan jeopolitik tansiyon nedeniyle Çin son yıllarda soya fasulyesi alımında Brezilya'ya ağırlık vermeye başladı"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Afrika Birliği, kıtadaki madenlerin katma değerli üretiminde Türk şirketleri ile işbirliği hedefliyor

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe:

"Afrika, madencilik de dahil olmak üzere farklı sektörlerde büyüme potansiyeline sahip. Tarımdan, özellikle gıda üretiminden bahsediyoruz. Enerji alanında da büyük fırsatlar var"

"Rüzgar enerjisinden de yararlanmayı umuyoruz. Bu, Afrika Birliği olarak sabırsızlıkla beklediğimiz bir konu"

(Firdevs Yüksel/Handan Kazancı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Romatizma yalnızca yaşlıları değil çocukları da etkiliyor

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Tecer:

"Gece uykudan uyandıran eklem ağrısı, sabah yarım saatten uzun süren eklem tutuklukları, yumruk yapmakta zorlanma, semptomların istirahat, hareket ve aktivite durumlarında artması iltihaplı romatizmayı akla getirmelidir"

"Günümüzde artan tedavi seçeneklerinin, akılcı ve yerinde kullanılması sayesinde hastaların işlevsel kayıpları olmadan yaşamlarını sürdürmeleri hedeflenmektedir"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İstanbul'daki KETEM'lerde bu yıl 69 bin 850 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu:

"Bu yıl İstanbul genelinde yürütülen taramalarda 69 bin 850 kadın değerlendirildi. Bu kadınlardan 4 bin 470'ini riskli olarak tespit ettik. Riskli çıkan vatandaşlarımızı teşhis merkezlerimize yönlendirdik. Şu ana kadar 144 kadınımız erken evrede kanser tanısı aldı"

"Hiçbir belirti göstermese de vatandaşlarımızın düzenli olarak taramalara katılması çok önemli. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz, sürecin sonuna kadar vatandaşlarımızla birlikte bu yolu yürümeye hazırız"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Milli tekvandocu Merve, ikinci dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkacak:

"Kendi adıma da takım arkadaşlarım adına da şunu söyleyebilirim, gerçekten hazırız"

"2023'te 49 kiloda dünya şampiyonu oldum. Çin'de 53 kiloda yarışacağım. Artık kilo vermiyorum. Kilo verip 49 kiloda dünya şampiyonu olan Merve, karnı tok bir şekilde 53 kiloda neler yapar, kim bilir"

"Allah'ın izniyle tekrar dünya şampiyonluğu yaşayacağımıza inanıyorum"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

