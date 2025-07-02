ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin sivil havacılıktaki güçlü deneyimi eğitimle Moritanya'ya taşınacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Mutabakat zaptı ile uçuş emniyeti, hava taşımacılığı, lisanslama, havacılık güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere birçok alanda karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımı hedefleniyor"

"Türkiye, başta havacılık güvenliği, lisanslı personel eğitimi, dijital eğitim çözümleri ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü uyumlu müfredatlar olmak üzere, eğitim alanındaki kurumsal kapasitesini Moritanya'ya ve bölge ülkelerine aktarmayı amaçlıyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek kanun teklifinin etki analizine göre, kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin 65 olan yaş haddi 67'ye yükseltilecek, yaş haddinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanı yetkili olacak

Yüksek Askeri Şura Kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zaruri hallerde ise 75'e çıkarılabilecek

Etki analizinden: "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi olmak üzere, çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerin nitelikli personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerin hizmet süresinin uzatılabilmesi ve orgeneral-oramirallerin yaş hadlerinin artırılması maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır"

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- SGK son 2 yılda geri ödeme listesine aldığı 867 ilaçla hastaların tedavi sürecine destek oldu

Geri ödeme listesine, başta kanser, diyabet, kalp-damar, böbrek yetmezliği, KOAH, astım, MS ve SMA hastalıklarının tedavilerine yönelik yeni ilaçlar girdi

(Sefa Bilgitekin/Ankara) (Grafikli)

4- Türkiye'de nükleer enerji sektörünün desteklenmesi için OSB kurulması önerisi

IC Nükleer ve Endüstri Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gönenç:

"Türkiye'de nükleer sanayi bölgesinin kurulup, o bölgeye yatırımcı çekilmesi, özellikle yerli yatırımcıları o bölgeye getirecek, onlara özel imkanlar sağlayıp onların motivasyonunu artırıp gelecekteki nükleer yapısına katkıda bulunmak ön plana çıkıyor"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Hürmüz Boğazı'nda ateşkes sonrası gemi trafiği artarken petrol taşıma maliyetleri keskin düştü

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından haftalık bazda yüzde 4 artış gösterdi

Orta Doğu'dan Çin'e ve Japonya'ya ham petrol ve petrol ürünü taşıma maliyetleri ateşkesin devreye girmesiyle sırasıyla yüzde 44,5 ve yüzde 39 geriledi ancak maliyetler hala çatışma öncesi seviyenin üzerinde bulunuyor

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

6- Von der Leyen'e karşı "güvensizlik önergesi" veren vekil, AB'nin çifte standartlarından şikayetçi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Gheorghe Piperea, AP'ye şeffaflık eksikliği, yolsuzluk şüphesi, kamu harcamalarında usulsüzlük, demokratik süreçlerin baltalanması, çifte standartlar gibi gerekçelerle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e karşı güvensizlik önergesi sundu

Önergenin AP Genel Kurulunda görüşülmesinin, von der Leyen tarafından engellenmesinden endişe eden Piperea'ya göre, AB yönetimi, demokratik ve laik bir aday ülke olan Türkiye'ye de hak ettiği muameleyi yapmıyor

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İngiliz vekilden, İsrail'e silah satışının sonlandırılması için parlamentoda oylama yapılması çağrısı:

İngiltere Parlamentosunda milletvekili Richard Burgon:

"(Yüksek Mahkemenin, "İsrail'e silah ihracatının parlamentonun ve yürütmenin meselesi olduğu" kararının ardından) Artık hükümetin bir karar vermesi gerekiyor. Hükümet, F-35 ihracatının İsrail'in eline geçmesine ve Gazze halkına karşı İsrail'in yürüttüğü soykırıma ortak olmaya devam mı edecek, yoksa doğru olanı yapıp bu ihracatları durdurma yönünde ahlaki ve siyasi karar mı alacak"

"Eğer hükümet bunu yapmazsa, parlamentoda F-35 ihracatının devam edip etmeyeceği konusunda hemen oylama yapılması çağrısında bulunuyorum"

(Zuhal Demirci-Aysu Biçer/Londra) (Görüntülü)

8- Türk musikisinde "genç sanatçılar ve bestecilerin yetiştirilmesi" çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar:

"Kültürümüzün devamı, yeterli değeri görebilmesi için yediden yetmişe kültür ve sanatımıza yönelik farkındalık yaratmamız gerekmektedir. Türk musikisine, geleneksel sanatlarımıza pozitif ayrım uygulanmalı, destek ve imkan sağlanmalıdır"

"Kadim musikimizi daha fazla anlatmak, icra etmek, duyurmak, temsil etmek çok kıymetlidir. Bunun için orkestra ile çalabilen udi, kanuni, tanburi, neyzen, kemençeviler yetişmelidir"

"Nağmenin de sözün de en güzelleri ecdadımız tarafından yapılmış ve söylenmiştir. Fakat yeni şeyler söylemek lazım ve bu bir strateji ve politika gerektirmektedir. Bugün başlanırsa 5-10 yıl sonra meyvelerini vermeye başlayacak"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Milli Mücadele'de fedakarlığın ve cesaretin simgesi: Kara Fatma

Kurtuluş Savaşı'ndaki katkılarından dolayı üsteğmenliğe kadar yükselen "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 70. yılında anılıyor

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlknur Bektaş: "Kara Fatma ne sadece bir asker ne de sadece bir anneydi, o bir çağın vicdanıydı. Üsteğmen Fatma, yalnızca cephedeki bir kahraman değil, insanüstü bir direnç ve vicdan taşıyan, hem savaşın hem de barışın yükünü omuzlamış gerçek bir Anadolu kadınıdır"

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul)

10- İstanbul'da görünürlüğü artan kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"İnceleme sonucunda İstanbul'daki kene türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olacak kenelerden olmadığını tespit ettik. Kenenin zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu belirledik"

"İstanbul'da 2025'te KKKA şüphesi taşıyan 67 kişiden örnekler alındı. Bunlardan 10'unda KKKA çıktı. Bu hastaların 9'u şu anda taburcu edildi, 1'inin tedavisi devam ediyor. Ama bunların hiçbiri İstanbul kaynaklı vakalar değil"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kırkpınar'da "altın kemer" 28 yıl sonra ebedi sahibini bulabilir

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlara geçici olarak takılan, üst üste üç kez kazanıldığında ise ebedi olarak verilen altın kemer bu yıl belediyenin kasasına dönmeyebilir

Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, bu yıl da kürsünün zirvesinde yer alırsa 22 ayar altından yapılan kemerin daimi sahibi olacak

(Salih Baran/Edirne) (Grafikli)

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