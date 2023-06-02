ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 HAZİRAN 2023

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıklarını AA'ya açıkladıMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy: "Bu yıl 8'inci sınıfta 1 milyon 246 bin 429 öğrencimiz kayıtlı, bu öğrencilerimizden 256 bini deprem bölgesinde bulunuyor.

6 Nisan 1920

1- MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıklarını AA'ya açıkladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy:

"Bu yıl 8'inci sınıfta 1 milyon 246 bin 429 öğrencimiz kayıtlı, bu öğrencilerimizden 256 bini deprem bölgesinde bulunuyor. Deprem bölgesinden 67 bin öğrencimiz, 71 ilde sınava girme talebinde bulundu. Bu talepleri yerine getirdik"

"LGS merkezi sınavını 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştireceğiz"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı envanterine katılan YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve dışındaki görevlerde kullanılıyor

5 ülkeyle ihracat sözleşmeleri yapılan YÖRÜK 4X4, yüksek mobilite ve sürat özellikleriyle konvoyun önemli parçalarından biri oldu

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Türkiye'nin teknoloji odaklı "Yatırım Haritası"nda "yerli ve milli" damgası

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen ve "Yatırım Haritası"nda yerini alan projelerle Türkiye'nin savunmadan sağlığa, teknolojiden makineye kadar çeşitli alanlarındaki ihtiyaçları Türk firmalarınca karşılanacak

Kocaeli'de ATAK ve GÖKBEY helikopterlerinin alt parçalarını yerlileştirme çalışması yapılırken İzmir'de Milli Muharip Uçak'ın elektrik güç ve aktarma sistemlerinin yerlileştirilmesi ve yurt dışına bağımlılığın azaltılması için faaliyette bulunuluyor

Balıkesir'deki firmanın desteklenen projesiyle hem Togg'un hem de yüksek hızlı trenin fren balatası üzerinde çalışılırken Tekirdağ'da ülkenin ilk yerli SMA ilacının ülkeye kazandırılması için çalışma yürütülüyor

(Ayşe Bodur-Mert Davut/Ankara)

4- Türkiye ile Rusya arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde hizmet sektörü kilit rol oynayacak

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık:

"100 milyar dolarlık hedefi yakalamak için hizmetler sektöründe, turizm ve benzeri diğer sektörlerde çalışmalarımızı daha da artıracağız"

"Rusya ile özellikle turizm, sağlık, eğitim, lojistik, taşımacılık ve gastronomi yani Türk mutfağının Rusya'da tanınması, bilinmesi ve yer edinmesi adına ciddi ticari ilişkilerimiz gelişiyor"

(Sibel Morrow-Zeynep Beyza Kılıç/Kazan)

5- Boru gazı tüketiminde İstanbul, LNG tüketiminde Antalya lider

Türkiye, yılın ilk üç ayında yaklaşık 17 milyar 810 milyon metreküp doğal gaz tüketti

Tüketimin 17 milyar 624 milyon metreküpü boru gazı, 86 milyon metreküpü LNG, 32 milyon metreküpü CNG, kalan kısmı ise oto LNG ve oto CNG olarak yapıldı

(Fuat Kabakcı/Ankara)

6- Öğrencilere LGS öncesi artan stresle baş etmeleri için öneriler

YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Engin Deniz:

"(Sınav öncesi) Öğrenciler hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlamalarına olanak tanıyan aktiviteler ile vakit geçirmeleri için teşvik edilmelidir. Bu aktiviteler öğrencinin kaygısını azaltmakla beraber sınava ilişkin motivasyon düzeyini de olumlu yönde etkileyebilir"

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın:

"Nefes alma egzersizleri ve gevşeme egzersizleri yapın. Kaygıyı bastırmaya değil, onu yeterli ve gerektiği seviyede tutmaya odaklanın. Dikkati başka noktalara odaklama tekniğini kullanın"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

7- Borsada spor endeksi mayısta gerilerken, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hisseleri pozitif ayrıştı

Spor endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,8 değer kaybetti

Mayıs ayında yatırımcısına Beşiktaş yüzde 10,3, Trabzonspor yüzde 3,5 kazandırdı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Liverpool, "yalnız yürümediği" yolculuğunda 131 yaşında

Tarihindeki büyük başarılar, unutulmaz trajediler, kupalarla dolu müzesi ve dillerden düşmeyen marşıyla dünya futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Liverpool, yarın 131. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

Liverpool, 19 kezle İngiltere'nin en üst düzey liginde Manchester United'ın (20) ardından en fazla şampiyonluk yaşayan takım

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 18 yıl önce oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde turnuvanın unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza atan Liverpool, 6 kez Avrupa futbolunun en büyüğü oldu

Kupa zaferleriyle 1970'ler ve 1980'lerin başına damga vuran Liverpool, Heysel ve Hillsborough'da 4 yıl arayla yaşanan tribün facialarıyla sarsıldı

(Yunus Kaymaz/İstanbul) (Grafikli)

9- Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyer planlamasını değerlendirdi

TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu:

"Toprak, MotoGP testinde o motoru çok sevemedi. Bu seviyeye gelmiş bir sporcu için zaten kategori değiştirmek çok büyük risk olur, kariyerini tehlikeye atmak olur"

"İnanıyorum ki Toprak, BMW'yi ilk dünya şampiyonu yapacak sporcu olacak"

"MotoGP için teklifler de vardı, geçebilecek yeteneği de vardı ama Toprak'ın altyapısı oraya uygun değil"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı)

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