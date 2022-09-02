ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Eylül 2022
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Türk savunma sanayisi "buluta" çıkacakCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı "bulut bilişim" teknolojisinin savunma sanayisi alanında kullanımı ve Türkiye'nin bu altyapının sunduğu olanaklardan en etkin şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla hazırlık yapıyorMilSOFT...
6 Nisan 1920
1- Türk savunma sanayisi "buluta" çıkacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı "bulut bilişim" teknolojisinin savunma sanayisi alanında kullanımı ve Türkiye'nin bu altyapının sunduğu olanaklardan en etkin şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla hazırlık yapıyor
MilSOFT Genel Müdürü Adnan Metin: "Savunma Sanayii Başkanlığımızın hazırlıklarını yaptığı, yakın dönemde bir ihtimal ihaleye çıkacağı bir gündem söz konusu"
"Atıl veri merkezi yatırımlarının önüne geçmek gerekiyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde veya kamu sektöründe milli ve yerli çözümlerin yer bulduğu güvenlik katmanını oluşturmak için bulut yine önemli fırsatlardan birisi"
(Göksel Yıldırım/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türk girişimcilerin ürettiği yerli "kemik çimentosu"na FDA onayı
Diz ve kalça protezi ameliyatlarında sıklıkla kullanılan "antibiyotikli kemik çimentosu"nu 2019'dan beri yerli imkanlarla üreten girişimci kardeşler Hüseyin ve Kenan Kara, kısa süre önce ürünlerine ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayını aldı
Hüseyin Kara:
"Bizim için çok gurur verici bir gelişme. Çünkü antibiyotikli kemik çimentosunda Türkiye'de FDA onayını alan ilk, dünyada ise 17'nci firmayız. Türkiye'deki vakaların büyük bölümünde ürünümüz kullanılıyor, 12 ülkeye ihracat yapıyoruz"
(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Avrupa ülkeleri enerji krizine karşı kemer sıkıyor
Avrupa ülkeleri, kamu binalarında aydınlatmaları kapatıyor ve ısıları düşürüyor
Pek çok ülke enerji ürünlerindeki vergileri hafifletiyor
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Belçika tüketicilere enerji fatura desteği veriyor
(Ata Ufuk Şeker/Brüksel) (Grafikli)
4- Beşiktaş hem ligde hem borsada liderlik koltuğuna oturdu
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri geçen ay yatırımcısını sevindirirken, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 88,8 ile borsada da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları da yüzde 53,1 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek aylık getiriyi elde etti
(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)
5- Minikler okula ilk adımlarını uyum eğitimi ile atacak
Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez uygulanacak yeni uyum eğitimi programı kapsamında öğretmenler, öğrenci velilerini okula davet ederek "okula uyum bilgilendirme toplantıları" düzenleyecek
Yeni programa göre, okula uyum sürecinde veliler, çocuklarıyla birlikte bir gün okula gelecekler, okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacaklar
(Selma Kasap/Ankara)
6- Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı 3,4 milyar sporsevere ulaşacak
Geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 300 milyon avroluk katkı sağlanırken, bu yıl rakamın 400 milyon avroyu aşması bekleniyor
Organizasyonda Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek
(Muhammed Boztepe/Ankara) (Grafikli)
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