ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Gümrüklerde yılın ilk yarısında 6,7 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdikleri yakalamaların 1,8 milyar liralık kısmı ticari eşyalardan oluştu

Tekstil ürünleri, 539,6 milyon lira değeriyle ele geçirilen eşyalar arasında öne çıkarken, 401,2 milyon liralık araç, 115,4 milyon liralık gıda ürünleri kaçakçılığı önlendi

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Acil müdahale için hastaneye giden doktora kesilen trafik cezası Yargıtaydan döndü

Hamile hastaya müdahale için hastaneye giderken hız sınırını aşan doktora kesilen 598 liralık ceza iptal edildi

(İsmet Karakaş/Ankara)

3- Kritik ve zorlu bölgedeki kitle robotik cerrahiyle çıkarıldı

İstanbul'da 77 yaşındaki hastanın sağ böbrek üstü bezi üzerinde ana damarlarına yakın nadir görülen kitleyi, robotik cerrahiyle çıkarmayı başaran İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrin Cerrahisi Bölümü doktorlarının bu çalışması, kitleye sırttan robotik cerrahi uygulanması yöntemi literatür taramalarına göre "dünyada ilk" olarak nitelendiriliyor

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Endokrin Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Nihat Aksakal:

"Literatüre baktığımızda 'extra-adrenal retroperitoneal' kitle dediğimiz bu kitlelerin (sırttan) robotik cerrahisinde ilk olduğunu gördük. Bunu da yakın zamanda literatüre kazandıracağız"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Savunmada kilogramı 80 bin dolarlık yerlileştirme

ASELSAN'ın elektro-optik ve silah sistemlerinde kullanılan ve doğru konumlama yapılmasına yardımcı olan, yurt dışından temin edilirken üretimi durdurulan Sayısal Manyetik Pusula yerlileştirildi ve seri üretime hazır hale getirildi

25 gram ağırlığa sahip, kibrit kutusundan küçük, kilogram değeri 80 bin dolar olan Sayısal Manyetik Pusula'nın, katma değeri daha yüksek ve gelişmiş özelliklere sahip yeni versiyonları geliştirilerek bir ürün ailesi oluşturulacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

5- Arjantin'e ihracat rekoru

Arjantin'e yapılan dış satım, bu yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 59,3 artarak 186 milyon 126 bin dolar oldu

İlk yarıda Arjantin'e en fazla ihracatı 72 milyon 503 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Kıbrıs şehidinin oğlu babasının izinde

Söğüt Gemisi Komutanı Seyir Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Gümüş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan babası Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Gümüş'ün yolundan giderek, devraldığı sancağı gururla taşıyor

Babası şehit düştüğünde 1 yaşında olan Gümüş, babasının cebinden çıkan, bir kısmı yanık, kendisi ve ablasının bebeklik fotoğrafını yanından ayırmıyor

(Şahin Oktay/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic için kötü günler geride kaldı

Geçen yıl yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre futboldan ayrı kalan Bosna Hersekli oyuncu:

"Sakatlıktan önce saha dışı çalışmalarını fazla yapmazdım. Şu an her idmandan önce canım istemese bile kendimi daha fazla hazırlamak için salon çalışması yapmaya gayret ediyorum"

"Sakatlıktan sonra geri dönmek kolay olmuyor. Bu sezon fırsat bulursam gerçek Hasic'i elimden geldiğince göstermeye çalışacağım"

"Yapabileceklerimi göstermek için sabırsızlıkla sezonun başlamasını bekliyorum"

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel