ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- KKTC, Türk Devletleri Teşkilatında asil üyelik hedefliyor

KKTC Başbakanı Ünal Üstel:

"Hedefimiz, TDT içerisinde gözlemci üyelikten çıkarak asil üyeliğe geçmek ve halklarımız arasındaki ilişkileri daha üst düzeye götürmektir"

(Ruslan Rehimov/Bakü) (Fotoğraflı)

2- İran'daki gerginlik nedeniyle Türk ihracatçılar alternatif pazarlara yönelmeyi değerlendiriyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe:

"2024'te İran'a en çok ihracat yapan ilk 5 sektör sırasıyla kimya, tekstil, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, makine oldu. Geçen yıl Türkiye'nin İran'a toplam ihracatı 3,2 milyar doları aştı"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

3- İran'ın BM Büyükelçisi Bahreini, saldırılarını durdurana kadar İsrail'e yanıt vereceklerini söyledi:

"(İsrail'den İran'a yönelik) Bu saldırıya kararlı bir şekilde yanıt veriyoruz, saldırı durdurulana kadar bunu sürdüreceğiz"

" (ABD'nin çatışmalara dahil olması) Askeri güçlerimiz ve ilgili makamlarımız durumu izliyor. Diğer tarafın pozisyonları ve eylemleri hakkında kendi değerlendirmeleri var ve vardıkları her sonuca göre tepki gösterecekler"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İTO Başkanı Avdagiç, İsrail ile İran arasındaki gerilimi değerlendirdi:

"Gemi lojistiği olumsuz etkilendi. Kısıtlamalardan dolayı birçok uçuş farklı güzergahlardan gitmek zorunda kalıyor. Kısa vadede burada hem deniz koridorunun hem hava koridorunun en azından makul bir seviyede işlemeye devam etmesi en öncelikli beklentimiz arasında"

"Hürmüz Boğazı, İran tarafından kontrol ediliyor. Hürmüz Boğazı dünyadaki petrol ihracatının yüzde 20'sinden fazlasını yapıyor. Bazen yüzde 25'e kadar çıkıyor. Yine doğal gaz ihracatında çok önemli bir geçit"

"Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin aleyhine çalışan kısımlarının gözden geçirilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin daha istikrarlı ve rekabet edebilir pazarlar konusunda bir açılım sağlaması önem arz ediyor"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yatırım taahhütlü kredilerdeki artış kritik teknolojilerde "tam bağımsızlığın" anahtarı olacak

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın toplam büyüklüğü 500 milyar liraya çıkarılarak, savunmadan enerjiye, sağlıktan teknolojiye stratejik alanlarda yeni projelere kapı aralandı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: "Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılması, üretim ve istihdamının artırılması amacıyla bu tür desteklerin yükseltilmesini çok kıymetli buluyorum"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: "Bu adım sanayicilerimize önemli bir destek olacak. Ayrıca bu karar, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni teşvik sistemini de destekleyici nitelikte olmuştur"

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker: "Bu adımın, kadın girişimcilerin üretim odaklı projelere yatırım yapmasını teşvik edeceğine, sanayi, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi gibi alanlarda kadınların daha etkin rol almasının önünü açacağına inanıyoruz"

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık alım sezonu öncesi sektöre uyarı:

"Kurum olarak ülkemiz ve Karadeniz Bölgemiz için ekonomik ve sosyal açıdan son derece önemli olan fındık piyasasındaki rekabete aykırı uygulamalara karşı katı duruşumuz devam ediyor"

"Sektördeki oyuncularla, bölgedeki birliklerle ve kamu kuruluşlarıyla sıkı irtibat halindeyiz"

(Mert Davut/Ankara)

7- Türkiye'nin "dev işletmesi"nde buğday hasadı 184 biçerdöverle yapılıyor

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bu sezon 200 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Kadir Koşar: "Hasat sürecini 15 gün içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz"

(Eşber Ayaydın/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Hürmüz Boğazı'nda petrol taşıma maliyetlerinde sert yükseliş

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve rafine ürünlerini uluslararası pazarlara taşımak için kullandığı rota olan Hürmüz Boğazı'na yönelik güvenlik endişeleri, buradaki yakıt taşıma maliyetlerinin hızla artmasına yol açıyor

Bu rotadan Çin'e giden çok büyük ham petrol tankerleri için referans navlun, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaların ardından yüzde 61, Japonya'ya rafine petrol ürünleri taşıyan orta boy tankerler için ise yüzde 88 yükseldi

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

9- Enerji sektöründeki yeni düzenlemelerin güneş projelerinde hız ve verimi artırması bekleniyor

Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği Başkanı Halil Demirdağ:

"Artık ÇED süreciyle imar süreci aynı anda başlayabilecek. Bu da zaman kaybını önleyecek"

"Hedef, proje onay sürelerini 18 aya hatta kamulaştırma süreçlerinde hız sağlanırsa 12 aya kadar düşürmek"

(Gülşen Çağatay-Hümeyra Ayaz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Marmara Denizi'nde köpek balığı popülasyonunun azaldığı araştırmayla belirlendi

Araştırmayı ekibiyle yürüten İÜ Balıkçılık Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak:

"Hem dünyada hem de Marmara Denizi'nde köpek balıkları gerçekten ciddi tehlike altındalar. Özellikle Marmara'da balıkçılığın yanında bir de kirlilikten kaynaklanan bir yüke de sahip"

"Orkinosu yiyen beyaz köpek balığı artık Marmara Denizi'nde kayboldu. Diğer türlerinin de stoklarının azaldığını görüyoruz. En büyük neden olarak Marmara Denizi'nin kirlilik yükünün fazla olması, oksijen seviyelerinin düşmesi gösteriliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- "Uluslararası İyilik Ödülü" alan Burundili Amani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisini unutamıyor

Ödülünü geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Bisibo Amani:

"Çevresinde birçok kişi varken beni gördüğünde tercümanını çağırdı ve benimle iletişime geçti. Beni dinlediğini fark ettim. Gerçekten bana değer verdi. Çünkü o bir Cumhurbaşkanı ve üstten bir bakışı da olabilirdi ama böyle bir şey olmadı, çok samimi şekilde bana yaklaştı"

(Hüseyin Kul/Bujumbura) (Fotoğraflı)

12- "Yüzyılın beyin cerrahı" Yaşargil'in asırlık başarı hikayesinin ilk adımı

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e Atatürk Lisesi'nden mezun olurken verilen 1943 yılına ait bitirme belgesi ilk kez gün yüzüne çıktı

Lisenin, tıp terimlerinin köken dillerinden Latincenin yanı sıra filozofi-sosyoloji, tarih, fizik ve kimya gibi dersleri de içeren "klasik" bölümünde eğitim alan

Yaşargil'in 13 dersin tamamından 10 puan alarak "pek iyi" derecesiyle mezun olduğu görülüyor

Okul Müdürü Adil Yaman: "Yeni Gazi Yaşargiller çıkarabilmek için elimizden gelen tüm gayreti öğretmenlerimizle birlikte gösteriyoruz"

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- e-Call sayesinde yılbaşından bu yana 6 ayda 3 bin 902 yaralıya ulaşıldı

Araç içi acil arama sistemine (e-Call) 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında 134 bin 238 çağrı ulaştı, 4 bin 89'u asıllı çağrı olarak kaydedildi, 2 bin 470 trafik kazasında 3 bin 902 yaralıya müdahalede bulunuldu

Acil Çağrı Merkezi Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü Burak Kalpakçıoğlu: "Sistemin çalışması için sadece araçta SOS tuşuna basmak ya da kaza durumunun gerçekleşmesi yeterlidir. Vatandaşın 112'yi aramasına gerek yoktur"

(Cem Dağıstanlı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Uydudan izlenen "Gümüş"ün sıra dışı yolculuğu küresel ısınmanın etkilerini ortaya koydu

Antalya'da yaklaşık 11 ay önce takip cihazı takılan "Gümüş" isimli caretta caretta, şu ana kadar 20 bin kilometre katetti

Ekolojik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Candan: "Bugüne kadar izlediğimiz kaplumbağalardan ilk defa kışlama gerçekleştirmeyen bir birey ile karşılaştık. Bunun sebebini de küresel ısınmanın etkileri olarak görüyoruz. Carettaların göç davranışı, kullandıkları rotalar deniz yüzeyi sıcaklıklarıyla da oldukça ilişkili. Gümüş'ün kullandığı rota, Akdeniz için yepyeni bir rota"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

15- Güreş Milli Takımı Antrenörü Yüksel, İran'da şahit oldukları İsrail saldırılarını anlattı:

"Yurda dönmek için harekete geçeceğimiz sırada patlamalar meydana geldi. Hava yolları kapandığı için kara yoluyla ülkeye dönmek zorunda kaldık"

"Arkamızdan müthiş bir patlama sesi geldi. Hemen içeriye sığındık. Daha sonra 4-5 füze daha atıldı. Bulunduğumuz binanın camları kırıldı"

(Can Öcal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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