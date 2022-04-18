ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- Kovid-19'da "endemi süreci" başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz:

"Kovid-19'da ağır pandemi, salgın dönemi bitti. Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek. Yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz"

"(Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Hastanemizde şu anda yoğun bakımda 4 hastamız var, uzun süredir tedavi gören kişiler. Son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri iftarı anlattı

Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programına katılan sanatçılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinden memnun kaldığını dile getirdi

Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve bestekar Coşkun Sabah:

"Bu programın sosyal medyada bazı yerlere çekilmesini çok anlamsız buluyorum. Bir sanatçı politik fikirlerini içinde saklar, dışarı vermez ama bu bir devlettir, Cumhurbaşkanı'nın davetidir"

Şarkıcı Metin Şentürk:

"Bence bu iftar güzel bir bütünleşme ifadesi taşıyordu, keyifli bir topluluk vardı. Dolayısıyla umarım bu mesaj da yerine ulaşır"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

3- Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, ramazana dair izlenimlerini anlattı:

"Türkiye ve Macaristan arasında, devletler ve halklar arasında en önemli kelime 'saygı'dır. Biz de Türkiye'deki İslam dinine saygı duyuyoruz. O nedenle de bu kutlu ay içinde olan (gelenekselleşen) iftar programını biz de 2015'te düzenlemek istedik"

"Ramazan ayı zaten biraz sakinleşme, biraz düşünce, biraz her şeye daha olumlu bakma ayıdır"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Avrupa'nın en büyük GES'i aralıkta tamamlanacak, 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu:

"Özellikle son 2 aydır, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra doğal gaz altyapısı ve güneş enerjisinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Almanya'dan, Polonya'dan her hafta yetkililer geliyor, 'aman gelin, LNG işini bize yapın, güneş enerjisini yapın' diyorlar"

"Şu anda güneş enerjisi panellerini yüzde 85 yerlilikle Türkiye'de üretiyoruz. Yeni bir şey yapacağız. Bu sürpriz olacak. Şu anda hedefimiz (yüzde 65'in üzerinde yerlilikle) rüzgar türbinlerini Türkiye'de üretmek. Halihazırda üretim yok"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- GoStudent, yapay zeka teknolojisi ile öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi ölçüyor

GoStudent Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Felix Ohswald:

"Özel yazılım sayesinde öğrenci ve öğretmenin yüz ifadelerinden dersin pozitif geçip geçmediği, hangi alanlarda ilgi ve dikkatin daha yoğun olduğu ölçümlenebiliyor. Her dersin analizini yaparak öğretmen ve öğrencinin hislerini karşılaştıran Edtech unicorn'u bu sayede her bir çocuğun en iyi nasıl öğrendiğini ortaya koyabiliyor"

"Türk öğrenciler, çocukken daha çok şey öğrenmek, geliştirmek ve iyi üniversitelere gitme hırsına sahip. Türk öğrencilerin en zayıf yönlerine baktığımızda ise matematiğin önce çıktığını görüyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

6- "Geleneksel yorgancılık" kadınların yeni geçim kaynağı oldu

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin "Gelenekselden Moderne Yorgancılık" projesi kapsamında ev tekstili, çanta, cüzdan, minder ile yastık tarzında yeniden dizayn edilen ürünler e-ticaret ile dış piyasaya satılacak

Birlik Başkanı Faik Yılmaz:

"Kadınların el emeği ile yaptığı ürünleri, bu yılın eylül ve ekim aylarında ihraç eder duruma geleceğiz. Yorgancılık tekniğiyle yapılan ürünleri, Uzak Doğu, İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Moğolistan gibi ülkelere satmayı hedefliyoruz"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- Ramazan sigarayı bırakmak için fırsat

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara:

"Ramazanda zaruri ihtiyaçlarımızdan bile uzak durma konusunda bir motivasyon varken nikotin, tütün tüketimi, diğer bağımlılıklar gibi zarar verdiği bilimsel kanıtlarla ispatlı durumlardan uzak durmak için mükemmel bir fırsat ortaya çıktı"

"30 gün boyunca, günde 15 saat sigara içmeyen bir kişi, sigarayı çok rahatlıkla bırakabilir"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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AA / Güncel