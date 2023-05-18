ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 MAYIS 2023

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin ilk uzay yolcuları ABD'deki eğitim süreçlerini AA'ya anlattı:

Alper Gezeravcı:

"Önümüzde 6 aylık takvim var. 6 ay içi çok dolu, çok fazla eğitim içerikleriyle bezenmiş bir süreç, dolayısıyla sürecin nasıl geçtiğini dahi anlamayacağız"

Tuva Cihangir Atasever:

"Uzaya fırlatılacağımız aracın teknik bilgileri, ilgili alt sistemleri, acil durum senaryolarının teorik materyallerini şu anda hazmetmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fiziksel olarak, 'hands-on' olarak tanımlayabileceğim eğitimlerimiz başlayacak, çok daha heyecan verici eğitim süreçleri bizi bekliyor olacak"

(Dilara Zengin/Houston) (Görüntülü)

2- Cilt kanserine karşı Türkiye genelinde ücretsiz "ben" taramaları başlıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Akay:

"Bütün bölgeleri içine alan 17 ilimizde, 41 merkezde ücretsiz 'ben' taramaları yapılacak. Ülkemizde görülme sıklığı artan deri kanserini erken tespit edebilmek çok önemli, taramaları bu amaçla gerçekleştiriyoruz"

"Solaryum deri kanseri açısından ciddi risklere sebep oluyor. Tavsiyemiz solaryuma hiç girilmemesi, bir kez solaryuma girmek bile riski katlayarak artırıyor"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hayatını özel çocuklara adayan öğretmen, Hatay'da engelsiz sosyal yaşam alanı kuracak

Gülser Özkan, "Engelsiz Sosyal Yaşam Alanı" projesi ile 42 yaşındaki kızı gibi down sendromlu ve zihinsel engellilere eğitim ve rehabilitasyon desteği verecek, ailelerinin de kooperatiften gelir elde etmesi için iş modelleri oluşturacak

Özkan:

"Orada engelli ve down sendromlu çocuklara psikolojik ve eğitim desteği vereceğiz. Buradaki eğitim faaliyetlerini, sosyal etkinlikler modelini orada yapmayı hedefliyoruz"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sosyal medyadaki anonim hesaplar yalan haberlerle Suriyeli sığınmacılara yönelik şiddeti kışkırtıyor

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek:

"Gizli ya da sahte hesaplardan Suriyelilerle ilgili yayılan yanlış bilgi, çoğu kez yanlış olduğu açıkça ortaya çıkarıldıktan sonra bile paylaşılmaya devam ediliyor. Burada bariz biçimde ayrımcı ön yargının üstünlüğü var"

"Türkiye'de Suriyelilerle ilgili olumsuz tutum geliştirenler mültecilerle en fazla haşır neşir olanlar değil, çoğu kez uzaktan onlarla ilgili imajlar üzerinden kanaat ya da tutum geliştirenler"

(Gülçin Kazan Döger/İstanbul) (Görüntülü)

5- İklim değişikliğiyle artan deniz suyu sıcaklıkları bölgelere göre değişiyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu:

"Türkiye'yi çevreleyen denizlerin kendilerine özgü yapıları dolayısıyla çok büyük farklılıklar gösterdiğini görüyoruz. Karadeniz'in doğusunda deniz suyu sıcaklığı 2,5 derece artarken batıya doğru geldikçe bu rakam 1,5 dereceye düşüyor"

"(Marmara Denizi'ndeki ısınma) Kıyısal bölgelerde endüstrinin de etkisi olduğunu gözlemledik. Bunun etkilerinin ne boyutta olduğunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız proje ile ortaya koymaya çalışıyoruz"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Görüntülü-Grafikli)

6- Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası sahibini buluyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya ekibi Real Madrid, bu alanda zirvede yer alıyor

Avrupa Ligi'nde Rusya'nın CSKA Moskova takımı 8, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ise 6'şar kez kupayı müzesine götürdü

(Ercan Çakar/İstanbul) (Grafikli)

7- Türk kadın voleybolu 24. uluslararası kupayı kaldıracak

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Süper Final maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek

İki Türk takımının mücadelesinde sonuç ne olursa olsun Türkiye, kadın voleybolunda 24. uluslararası kupasını kazanacak

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupa 8. kez Türkiye'ye gelecek

Kazanması durumunda VakıfBank 6, Eczacıbaşı ise 2. kez bu kulvarda şampiyonluk sevinci yaşayacak

(Emrah Oktay/İstanbul)

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