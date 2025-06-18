ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Sağlık alanında yeni düzenlemeler TBMM gündemine gelecek

Ak Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre, özel sağlık tesisleri için yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlara para cezası verilecek

Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar para cezasına çarptırılacak

Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği ihdas edilecek, sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılacak

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Türkiye ekonomisi için "uzun vadede iyimseriz" mesajı

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti: "Elbette (Türkiye'de) bu çok yüksek yatırım seviyesini sürdürmemizin önkoşullarından biri, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamına sahip olmaktır. Dolayısıyla, rotada kalmak ve makroekonomik politikaları sürdürmek önemli"

EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige: "Türk bankaları yeniden iş dünyasına, girişimcilere odaklanıyor, artık bilançolarındaki likiditeyi değil, ekonomiyi ve reel sektörü konuşuyor. Son bir yılda bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişim beni memnun ediyor ve bu gelişimin yılın ikinci yarısında da devam edeceğinden eminim"

(Emirhan Yılmaz-Nuran Erkul/İstanbul-Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğal gaz depoları, FSRU ve LNG tesisleri Türkiye'nin arz güvenliğinde stratejik rol üstleniyor

Türkiye, doğal gaz tedarikinde boru hatlarının yanı sıra 3 FSRU, 2 LNG terminali ve 2 doğal gaz deposuyla dayanaklı bir altyapıya sahip

Mevcut durumda günlük 10,5 milyon metreküp seviyesinde doğal gaz üretimi gerçekleştiren Türkiye, 2026'da üretimini 20 milyon metreküpe çıkaracak

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

4- İsrailli tarihçi Pappe'ye göre, Netanyahu'nun saldırganlığının nedeni hakkındaki uluslararası dava

İsrailli tarihçi ve Profesör Ilan Pappe:

"(Netanyahu) Özellikle savcı tarafından sorgulandığı davanın bu zorlu aşamasında, dikkatlerin yargılanması üzerine çekilmemesine büyük önem veriyor"

"Antisemitizmin yükselişte olduğu fikri bir İsrail propagandası. İsterseniz 'İsrail karşıtlığının yükselişte olduğunu söyleyebilirsiniz' ama bunun haklı sebepleri var"

(Aşkın Kıyağan/Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- BM, İsrail'in Tahran'ın geniş bölümleriyle ilgili "tahliye uyarılarını" yakından takip ediyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan:

"Bu uyarıların geniş alanları kapsaması sonucunda başkent Tahran'ın bazı bölgelerinden binlerce sakinin kaçtığı yönündeki raporların farkındayız ve durumu yakından takip ediyoruz"

"Bazı saldırıların, özellikle başkentte sivil kayıpların bildirildiği nüfuslu bölgelerde gerçekleştiğine dair ciddi endişeler var"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

6- Otomotiv ihracatında ocak-mayıs rekoru

Yılın ilk 5 ayında, otomotivde en fazla ihracat 2,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 1,8 milyar dolarla Fransa, 1,7 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,5 milyar dolarla İspanya ve 1,3 milyar dolarla İtalya takip etti

(Ali Canberk Özbuğu/İstanbul)

7- RÖPORTAJ - Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye: Orta Doğu ve Avrupa'da yeni güvenlik dinamikleri

Kraliyet Birleşik Kuvvetler Enstitüsü (RUSI) Genel Direktörü ve ABD Savunma Bakanlığının Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Eski Vekil Yardımcısı Rachel Ellehuus AA Stratejik Analiz'e anlattı:

"Birleşik Krallık, Türkiye'yi bölgedeki en önemli ortaklarından biri olarak görüyor ve Suriye'de uzlaşı ile yeniden yapılanma sürecinde öncü bir rol üstlenmesini yapıcı ve olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor."

-"Starmer, Avrupa ile savunma anlaşmasından bahsettiğinde, Ukrayna'ya yapılan yardımların koordinasyonu, kuvvetlerin ve kabiliyetlerin Avrupa'ya daha yakın entegrasyonu ve savunma sanayi işbirlikleri gibi çok kapsamlı bir işbirliğini kastediyor."

"Birinin Başkan Trump'a, Avrupa ve Birleşik Krallık'a uygulanan tarifelerin aslında ABD savunma ekipmanlarının fiyatlarını yükselttiğini ve bu ülkeler için ekipmanları daha pahalı hale getirdiğini anlatmasını umuyorum."

(Muhammed Utku Asker/Ankara)

8- Uzmanlardan YKS'ye girecek öğrencilere zihinsel ve bedensel rahatlama önerileri

Prof. Dr. Sefa Bulut: "Düşüncelerimiz bizde kaygı uyandırıyor, sonra bu fiziksel olarak gerilimlere yol açıyor. Gençlere tavsiyem, şimdiye kadar ne kadar emek verdiklerine dikkat etsinler ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünsünler. Pozitif şeyler düşünün, iyi olduğunuz alanları hatırlayın"

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz: "Sınav sabahı, öğrencinin hem zihinsel hem de bedensel olarak kendini dengede hissetmesi önemlidir. Burundan 4 saniyede nefes al, 4 saniye tut, ağızdan 6 saniyede yavaşça ver. Bu döngüyü 3-5 dakika tekrarlamak vücudun gevşemesini sağlar, kaygıyı azaltır. Sabah vücuttaki kas gruplarını sıkıp gevşetmek rahatlamaya yardımcı olur"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

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