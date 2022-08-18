ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, AA'ya konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna'daki arabuluculuk politikasını destekliyoruz. Ukrayna limanlarından buğday ihracatı büyük bir başarıdır"

"Ekonomimizin büyümesindeki rolünde Türk devletinin yardımı büyüktür. Türkiye, bize uluslararası kuruluşlarda destek sağlıyor ve Türkiye devletinin tecrübesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceğini düşünüyoruz ve birlikte çalışmaya çok ilgi gösteriyoruz"

(Mustafa Deveci-Nazir Aliyev Tayfur/Ankara-Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarımsal üretimde "jeotermal seracılık" seferberliği

İzmir'in Dikili ilçesinde yarın temeli atılacak Avrupa'nın en büyük jeotermal ısıtmalı seracılık yatırımıyla Türkiye ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı sağlanacak

Jeotermal kaynaklı 13 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Jeotermal kaynakların endüstriyel seralarda üretimde kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Bu alandaki yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

3- "Beyaz Reform" ile aynı işi yapan hekimler arasındaki ücret adaletsizliği sona erdi

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz:

"Sağlık çalışanlarının maaşları, memur maaşı, sabit ödeme ve taban ödeme olarak 3 grupta, tek kalemde sınıflandırıldı. Böylelikle hastane gelirine bağlı ödeme farkı ortadan kaldırıldı"

"Yeni düzenlemeler bizler için birçok önemli kazanımı getirdiği gibi sahadaki adaletsizlikleri ortadan kaldırmanın da önünü açtı, düzenlemelerin sağlık çalışanlarının ve hastaların da memnuniyetini artıracağını düşünüyorum"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bölgesel ve etnik ayrımcılık, dünyada insani yardıma adil erişimi engellemeyi sürdürüyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bağışçı İlişkileri Direktörü Mark Manly:

"Birçok ülkede siyasetçiler, halktan baskı görüyor ve halk da medyanın yansıttıklarına göre tavır alıyor. Bunun sonucu olarak bazı krizler yakinen takip edilirken, bazı krizler de gereğinden az alaka görüyor"

"Avrupa ülkeleri, sınırlarını açarak Ukraynalı sığınmacıların girişini sağladı ve hükümetlerin yanında toplumlar da krizin çözümü için uğraştı. UNHCR olarak görmek istediğimiz, diğer milletlerden mültecilere de benzeri yardımların yapılmasıdır"

(Ömer Faruk Yıldız/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Makine ihracatı 7 ayda 14,2 milyar dolara ulaştı

En fazla makine ihracatının gerçekleştiği iki ülke arasında yer alan Almanya ve ABD'ye yapılan satışların toplamı 2,5 milyar doları bulurken, Rusya'ya ihracat yüzde 22,1 arttı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

"Türkiye'nin makine ihracatı içinde Avrupa'nın payının son 5 yılda yüzde 55'ten yüzde 60'lara kadar gelmesi ve yükselişin avro-dolar paritesindeki düşüşe rağmen sürmesi (Avrupa'nın Türk makine sektörüne) yönelişinin en güçlü ifadesidir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler İstanbulluları bezdirdi

İBB'nin toplu taşıma duraklarında yürüyen merdivenlerin 153'ü, asansörlerin ise 27'si çalışmıyor

İstanbulluların en çok yorulduğu hat ise Yenikapı-Hacı Osman ve Kadıköy-Tavşantepe metro hatları. On binlerce kişinin kullandığı bu iki hatta toplam 85 yürüyen merdiven, 12 asansör ve 4 yürüyen bant kullanılamıyor

(Ekip/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Deniz kaplumbağaları "Mavi" ve "Deniz" tedavi edilip mavi sulara uğurlandı

Hatay'da, yaralı yeşil deniz kaplumbağası ile hasta ve bitkin bulunan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'nde sağlıklarına kavuştu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ:

"Yaralı ve hasta deniz kaplumbağalarını, yılın her sezonunda tedavilerini yaparak doğal ortamlarına bırakmaya çalışıyoruz"

(Salim Taş/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Rıza Kayaalp, yeni şampiyonluklarla Türk güreş tarihine geçmeye çalışacak:

"Bir şampiyonluk daha kazanırsam Türk güreş tarihinde en çok dünya şampiyonluğu kazanan sporcu olacağım. Bu da ayrı güzel olur"

"Avrupa şampiyonluğunda Karelin'e yetişir, onu geçersem benim için inanılmaz gurur verici olur. 'Demek ki rekorlar geçilebilir' denilir. Bunu dedirtebilmek en büyük hayalim"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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