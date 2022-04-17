ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- Tüketicilerin yüzde 70,5'i internetten alışverişte ürün yorumlarını okuyor

Rekabet Kurumunun raporuna göre, tüketicilerin yüzde 39,6'sı internetten alışveriş yaparken "en düşük fiyat", yüzde 19,9'u ise "en çok satılan/beğenilen" kriterine göre sıralama yapıyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Ramazan Bayramı'nda turizm hareketi hızlanacak

TÜROB Başkanı Müberra Eresin:

"İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz"

"Salgın sürecinde seyahat edemeyen özellikle ABD, Avrupa gibi gelişmiş ülke vatandaşlarının harcayamadıkları tasarruflarının varlığı tatil ve seyahat iştahını hızla artırıyor. Biz artık salgın sürecini kapattık, çok daha yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Türkiye'ye olan talebi de görüyoruz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat arttı, satışlar 2021'de rekor kırdı

Elektrikli araçların küresel araç pazarındaki payı 2012'de yüzde 0,2 iken, 2021'de yüzde 8,3'e ulaştı

2012'de tüm yıl boyunca 130 bin elektrikli araç satılırken, bu rakama 2021'de bir haftada ulaşıldı

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

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AA / Güncel