ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Vergi denetim süreçlerinin maliyeti dijital dönüşümle azaltılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

"Vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak"

"Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor"

(Mert Davut/Ankara)

2- İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir'den Türkiye'nin dünya barışındaki rolüne övgü:

"Tüm bu önemli toplantılara baktığımızda, İstanbul ve Antalya'daki toplantılar, bütün bunlar bir araya geldiğinde Türkiye'nin dünya barışı için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor"

"Türkiye'nin, Orta Doğu'da barışı güvence altına alma vizyonu, neler yaptığı, dikkat çekici"

(Muhammet Tarhan/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvan oranının artmasının fiyatlara olumlu yansıması bekleniyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Küçükbaş hayvancılığın kırmızı et üretimindeki yüzde 29 civarında olan payının yüzde 35'e çıkarılmasına ilişkin Tarım Orman Şurası kararını sektör olarak memnuniyetle karşılıyoruz"

"Yeni destek ve programlarla sağlanacak üretim artışı, hem yetiştiricilere hem de sağlıklı beslenme ve uygun fiyat açısından tüketicilere olumlu yansıyacak"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Türk zırhlısı COBRA II, Romanya görevine hazırlanıyor

Otokar, 1059 adetlik Türkiye'nin tek kalemde aldığı en büyük zırhlı araç ihracatı sözleşmesi kapsamında COBRA II 4x4 araçlarının ilk teslimatı için yoğun bir mesai harcıyor

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi: "Çalışmalar proje takvimine uyumlu bir şekilde ilerliyor. İlk teslimatların 2025 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülüyor"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Bina tamamlama sigortası konut ve kentsel dönüşüm projelerinde mağduriyetleri engelliyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen:

"Bina tamamlama sigortası belki de son dönemlerde sigorta sektörünün sunduğu en önemli ürünlerden bir tanesi. İnşaat sürecinin yarım kalması riskine karşı vatandaşları koruyor. Müteahhidin iflası durumunda sigorta şirketi ya projeyi tamamlıyor ya da zararları ödüyor"

"Kentsel dönüşüm de dahil olmak üzere tüm inşaat projeleri (sigorta kapsamına) alınmıştır. Tüketicilerin yanı sıra artık arsa sahipleri de evlerini dönüştürmek için anlaşacakları müteahhitlerinden bu sigortayı talep edebilmektedir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- Türkiye'de bu yıl trafiğe kaydedilen taşıtların yarıya yakını 4 büyük şehirde yollara çıktı

Ülkede ocak-nisan döneminde trafiğe çıkan 690 bin taşıtın yaklaşık 197 bini İstanbul, 58 bini Ankara, 42 bini İzmir ve 29 bini Antalya'da kaydedildi

(Serhat Tutak/Ankara)

7- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yüksek lisans mezunu genç çiftçi ekilebilir arazisini teknolojiyle artıracak

Afyonkarahisarlı üretici Enes Kelem:

"Arazilerde şu anda yapay zeka desteklerini kullanmaya başladık. Teknolojiye de ayak uydurarak ekilebilir arazi miktarını artırmaya devam edeceğiz"

(Mustafa Çalkaya-Canan Tükelay/Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türkiye'de yabancıların konut alırken tercih ettiği şehirler değişti

Yabancıların bu yılın 4 ayında İstanbul, Antalya ve Mersin'de aldığı konut sayısı yıllık bazda azalırken, Ankara, İzmir ve Sakarya'da ise arttı

Antalya'da yabancılara aynı dönemde yıllık bazda yüzde 20,7 azalışla 1965 konut satıldı

Yabancıların İzmir'den aldığı konut sayısı ise Ocak-Nisan 2024'e göre yüzde 16 artışla 123 oldu

(Seda Tolmaç/Ankara)

9- Emlak danışmanları kira artış hızının yazın daha da yavaşlamasını bekliyor

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam:

"Enflasyondaki düşüşle birlikte kira fiyatlarındaki artış hızı yavaşlayacak. Önümüzdeki dönem kiralık konutta artış oranı da biraz daha aşağı düşecek, yaz itibarıyla kira fiyatlarının stabil seyretmesini bekliyoruz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

10- Elektrik ve elektronik sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 18 milyar dolar

Sektörün ihracatı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 5,4 milyar dolara yükseldi

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan: "Bu yıl mevcut pazarları koruyarak, ABD, Irak, Libya ve Yunanistan gibi pazarlarda gözlenen ihracat artışını kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

11- ABD yaptırımlarının kalkması Suriye'nin yeniden inşa sürecine ivme kazandıracak

Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurmasının ardından gözler Şam'ın enerji ihtiyacının nasıl giderileceğine çevrildi

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener: "Ülkenin yaklaşık 7 milyar varillik üretilebilir petrol rezervi ve önemli doğalgaz potansiyeli var. Uygun koşullarda yenilenebilir enerji yatırımları da mümkün"

(Duygu Alhan/Ankara)

12- ??Marmara'da nisan yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı

1991-2020 yılları arasını kapsayan uzun dönem ortalaması 51,9 milimetre olan nisan ayı yağış miktarı, geçen yıl 39,3 milimetre, bu yıl ise aynı dönemde 42,4 milimetre olarak gerçekleşti

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: "Yağış değerlerindeki azalmayı barajlarda da görüyoruz. Geçen yıl bu tarihte barajlarımızın doluluk oranı yüzde 82 civarındayken, bu yıl yüzde 79'larda kaldı. Bu da geçen yıla oranla barajlarımızda daha az su olduğunu gösteriyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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