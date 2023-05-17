ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 MAYIS 2023

Ankara-Sivas Hızlı Treni ile 20 günde 70 bin yolcu seyahat ettiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "27 Nisan-31 Mayıs döneminde 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz""Ülkeyi demir ağlarla örme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"(Hülya Ömür...

6 Nisan 1920

1- Ankara-Sivas Hızlı Treni ile 20 günde 70 bin yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"27 Nisan-31 Mayıs döneminde 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz"

"Ülkeyi demir ağlarla örme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi:

"Türk lirasında büyük bir şok veya aşırı değer kaybı yaşanmaması koşuluyla ülkede enflasyonun yıl sonuna kadar biraz daha düşmesini bekliyorum"

"Türk bankacılık sektörü aslında küresel finansal koşullardaki değişikliklere karşı oldukça dirençli"

"Bankalar, dış finansal yükümlülüklerinin azalması nedeniyle Türk lirasındaki olası sert düşüşlere ve sıkı dış finansman koşullarına karşı daha az hassas durumda. Ayrıca, Türk bankalarının likidite tamponları da daha iyi durumda"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

3- Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam:

"Konut kredisinde faiz oranı yüzde 3,2 ila 3,43 aralığında yani tarihteki en yüksek rakamlara doğru gidiyoruz. Bazı bankalar da 'ihtiyaç kredisi vermeme' yönünde kararlar almış"

"Kiralar konusunda geçmiş dönemlerde yapılan TEFE-TÜFE uygulamasına geri dönmekte fayda var. Her iki tarafı korumak adına TEFE-TÜFE ortalamasını 12 aya bölüp artış talep edilmeli"

(Seda Tolmaç/Ankara)

4- Granada'da kuraklık sorunu hem çiftçileri hem de El Hamra Sarayı'nı tehdit ediyor

Granada'nın en önemli baraj gölü Los Bermejales'te su kapasitesi yüzde 18'e, Colomera'da ise yüzde 10 seviyesine kadar düştü

El Hamra Sarayı'nda kuraklığın ciddi sonuçlarını hafifletmek için su kaynaklarında ve bahçe yönetiminde bazı sürdürülebilir önlemler alındı

(Şenhan Bolelli/Granada) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Marmara'da nisan yağışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı

Marmara Bölgesi'nde nisan ayında yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 51,9 milimetre olarak gerçekleşti

Bölgeye geçen yıl nisan ayında 49,6, bu yılın aynı döneminde ise 94,5 milimetre yağış düştü

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Arnavutluk şampiyonu Bülent Karslıoğlu'nun hayali Türk voleybolcularla Avrupa kupasına katılmak

Partizani ile Kadınlar Süper Lig'de şampiyonluk elde eden başantrenör Karslıoğlu:

"Bir hayalim var. Türkiye'de tamamen Türk oyunculardan kurulu takımla mücadele etmek ve bu oyuncularla Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak. İnşallah bir gün bunu başarabilirim"

(Emre Doğan/İstanbul) (Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.