6 Nisan 1920: İnternet erişim engeli ve diğer gündem başlıkları

6 Nisan 1920

1- BTK geçen yıl en çok erişim engeli kararını kumar ve müstehcenliğe karşı aldı

Kurumun faaliyet raporuna göre BTK'ye internet sitelerinin kapatılması için yapılan 369 bin 959 tekil ihbarın yaklaşık yüzde 99'unu kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçları oluşturdu

Geçen yıl 4 binden fazla soruya yanıt verilirken Alo 141 Güvenli İnternet Destek Hattı' vasıtasıyla 45 bine yakın çağrı cevaplandırıldı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye'nin ev sahipliğindeki iklim zirvesi COP31, fosil yakıtlardan uzaklaşmak için fırsat olarak görülüyor

Almanya'nın eski İklim Özel Elçisi ve Tufts Üniversitesi Fletcher Okulu Kıdemli Araştırmacısı Jennifer Morgan:

"Son günlerde özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve yaşanan gelişmeler, fosil yakıtlara bağımlılığın ne anlama geldiğini açıkça gösteriyor"

"COP31 eylem gündeminin, yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran ve fosil yakıtlardan çıkışı hızlandıran bir çözüm platformu olarak kullanılması büyük fırsat olur"

(Nuran Erkul/Londra)

3- NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman:

"Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu. NATO Zirvesi zamanında 3 ve 4 yıldızlı otellerimizin de tamamı yüzde 100 doluluğa ulaşacak"

"Zirve Ankara'da sene sonu turizm verilerini değiştirecek, Ankara otellerinin doluluk oranı yıl sonunda yüzde 85-90'ları bulacak"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ayakkabı yan sanayisinde dijitalleşme ve AR-GE kapasitesi Türkiye'yi üst lige taşıdı

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait Salıcı:

"AR-GE çalışmaları, bizi sadece ham madde tedarikçisi olmaktan çıkarıp küresel markaların stratejik partneri haline getirdi"

"Özellikle yüksek teknolojiyle üretilen katma değerli komponentler, su bazlı ve geri dönüştürülmüş yeşil dönüşüm malzemeleri ile tasarım odaklı ürün gruplarında en yüksek büyüme performansını yakalamayı hedefliyoruz"

(Seda Tolmaç/Ankara)

5- Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden Crist, Türklerin Sumud hareketinin omurgası olduğunu belirtti:

"Eğer onlar olmasaydı, bu hareketin başlaması ve müdahaleden sonra devam etmesi çok daha zor olurdu"

"Siyonist hareketin bir yönü de kültürel kimliği silmektir. Filistin humusu ve şavurması gibi en temel yiyecekleri bile sahiplendiklerini görüyoruz"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AB, Çin'le ticarette yeni döneme hazırlanıyor

AB açısından 2025 yılı Çin ile ticarette bir dönüm noktası oldu. Geçen yıl ilk defa bütün AB üyesi ülkeler Çin'e karşı ticaret açığı verdi

AB, Çin'e karşı mevcut ticaret savunma araçlarının ötesine geçen yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyor

(Ata Ufuk Şeker-Bahattin Gönültaş/Brüksel)

7- BM, ABD-İran mutabakatıyla yerinden edilen Lübnanlıların "temkinli" dönüşünün başladığını bildirdi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloch:

"Mutabakatın duyurulmasından bu yana bazı ailelerin Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köylerine geri dönmeye başladığını gördük"

"İsrail saldırıları devam ediyor, yaygın yıkımla birleşiyor ve bununla birlikte derin bir güvensizlik ve istikrarsızlık duygusu, geri dönme kararını inanılmaz derecede zorlaştırıyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

8- AB'nin dış politika şefi Kallas'a yönelik eleştiriler AB'nin dış politika krizini gün yüzüne çıkardı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, son dönemde AB dış politikasının uluslararası krizlerde etkisiz kaldığı eleştirilerinin yanı sıra Birliğin ortak pozisyonunun ötesine geçen açıklamalar yapması, bazı başkentlerle yeterli istişare yürütmeden girişimlerde bulunması ve üye ülkeler arasında destek oluşturmakta zorlanması nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor

Kallas'a yönelik eleştiriler, AB'nin dış politika alanında oy birliği kuralından kaynaklanan karar alma zorlukları, Dış İlişkiler Servisinin etkinliği ve kurumlar arasındaki yetki paylaşımına ilişkin uzun süredir tartışılan yapısal sorunları da yeniden gündeme taşıyor

(Selen Valente/Brüksel)

9- AB liderleri Ukrayna, Çin ve yeni bütçe gündemiyle Brüksel'de toplanıyor

AB liderleri, yarınki zirvede Ukrayna'ya destek, Çin'le ticarette büyüyen dengesizlikler ve AB'nin 2028 sonrası bütçesi gibi başlıkları masaya yatıracak

Orta Doğu'daki son gelişmeler de zirvenin gündeminde yer alacak

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

10- İSTANBUL'UN HAN VE ÇARŞILARI - Mısır Çarşısı 400 yıla yaklaşan tarihiyle İstanbul'un ticaret hafızasını yaşatıyor

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz: "Uzak Doğu'dan gelen baharatlar önce Mısır Çarşısı'na getirilir, burada esnafa eşit şekilde dağıtılırdı. Sadece İstanbul'daki esnafa değil, Anadolu ve Rumeli'deki tüccarlara da toptan olarak gönderilirdi"

Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu: "Günlük ortalama 50-60 bin kişiyi misafir ediyoruz. Ama burası bir çekim noktası olduğu gibi yerli turistin de yerli tüketicinin de çarşısı. O yüzden gelenlerin yarısı yabancı, yarısı da yerli diyebiliriz"

(Kaan Ulu-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kartal İmam Hatip Lisesi'nin hafız öğrencisi Japonya'daki matematik yarışmasını hedefliyor

Küçük yaşta hafızlık eğitimini tamamlayan ve analitik zekasını matematik olimpiyatlarındaki uluslararası başarılarla ortaya koyan Muhammed Enes Demirel, World Mathematics Invitational'ın (WMI) finalinde Türkiye'yi temsil edecek

Demirel: "Yazılı haftasında bile sınavlardan çıktıktan sonra matematik sorularına sarılır gibi koşup çalışıyordum. Final sınavında şansımızı temmuzun ortasında Japonya'da deneyeceğiz. İnşallah hayırlısıyla güzel sonuçlar gelir"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Etiyopya'nın "açık hava müzesi" tarihi Harar şehri ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve İslamiyet'in Afrika'daki en önemli merkezlerinden biri kabul edilen tarihi şehir, yüzyıllardır koruduğu mistik atmosferiyle seyyahların ve tarih meraklılarının odak noktası oluyor

Harar, kendisine özgü lezzetiyle bilinen kahvesi, kent sakinleri tarafından beslenen sırtlanları, beyaza boyalı evlerin bulunduğu dar sokaklarıyla ülkenin en bilindik turizm noktalarının başında geliyor

(İrem Demir/Harar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- İklim felaketleri nedeniyle artan göçler yasal düzenlemeleri acil hale getiriyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş:

"2008-2023 yılları arasındaki verilere göre, dünya ölçeğinde göç etmek zorunda kalan insanların yaklaşık yüzde 73,5'i hava ve iklim bağlantılı felaketler nedeniyle göç etmiş. Buna karşılık çatışma, karışıklıklar, şiddet kaynaklı göçler yüzde 17,5 oranında"

"Çok hızlı bir şekilde, tüm ulusların BM şemsiyesinde kabul edebileceği bir iklim göçmeni kavramı yasal olarak tanımlanmalı ve kabul edilmeli"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

14- 2026 Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar

Liverpool ve Bayern Münih, turnuvaya üçer kaptan gönderdi

Iğdır FK'nin Dünya Kupası'nda forma giyen iki futbolcusu Leandro Bacuna ve Ryan Mendes, milli takımlarının kaptanı olarak turnuvadaki ilk maçlarına çıktı

(Fatih Erel/New York)

15- Genç judocular Balkan Şampiyonasının son hazırlıklarını yapıyor

Romanya'da düzenlenecek Gençler Judo Balkan Şampiyonası'na ilk defa katılacak Ceren Aydoğan, Rümeysa Ahsen Aydın, Berke Şensoy ile Şivan Umut Polat'ın hedefi altın madalya

Milli judocu Ceren Aydoğan: "İnşallah altın madalyayı kazanarak Türk bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı okutturacağım"

(Hayati Akçay/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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