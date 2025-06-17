ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, KAAN'la ilgili birkaç ülkeyle temas halinde olduklarını söyledi:

"(KAAN'la ilgili) Zaten görüştüğümüz ülkeler vardı. Onlar biraz daha heyecanlandılar. İnşallah biz başka ülkelerden de ciddi bir açılım bekliyoruz. Hep beraber göreceğiz"

(Esra Taşkın-Mustafa Fuat Er/Paris) (Görüntülü)

2- Türkiye Maarif Vakfı dünya liginde 9 yılda 6 kıtada

Toplam 55 ülkede anaokulundan üniversiteye 70 binden fazla öğrenciye eğitim ile barınma imkanı sunan küresel ölçekli eğitim markası TMV, uluslararası eğitim zincirleri arasında ilk 5'te yer almayı başardı

Vakfın Başkanı Mahmut Mustafa Özdil: "Biz, uluslararası okul işini diğer benzerlerimizin yaptığı gibi değil, başka bir iddiayla, başka bir hikayeyle yapacağız. Yerel bağlamdan kopmadan, yerel ihtiyaçları önemsizleştirmeden, o ülkenin gelecek nesillerinin, o ülkenin ihtiyacı, kimliği neyse o çerçeveye riayet ederek yetiştireceğiz"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Deprem bölgesinde istihdam tüm sektörlerde afet öncesindeki seviyeyi aştı

Tarım sektöründeki istihdam endeksi 92,8'den 100,3'e, sanayide 100'den 100,3'e, inşaatta 112,6'dan 139,6'ya, hizmetlerde 98,5'ten 104,2'ye çıktı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Afetlere direnci artırmak amacıyla 8 ülke güç birliğine gidiyor

Türkiye, Avusturya, Belçika, Brezilya, İspanya, Litvanya, Şili ve Ukrayna'dan kurum ve kuruluşlar, afetlere karşı dayanıklılık, müdahale ve iyileştirme için sürdürülebilirlikten yapay zekaya, ileri üretim teknolojilerinden yeni malzemelere kadar pek çok alanda ortak AR-GE projelerine destek verecek

En fazla 36 ay süreli projelerin kabul edileceği çağrının bütçesi 2,5 milyon avro olarak belirlenirken ulusal başvurular için 12 Aralık'a kadar süre tanındı

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Uzmanlara göre Türkiye'nin enerji arz güvenliği, İran'ın olası gaz kesintilerine karşı dirençli

PETFORM Genel Sekreteri Murat Kalay: "Özellikle geliştirdiğimiz altyapıyla, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmamızla ve yer altı depolarımız sayesinde olağanüstü durumlara ve belirsizliklere karşı çok daha dayanıklı ve hazır durumdayız"

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener: "Türkiye, Türkmen swap opsiyonu dursa da İran'dan gaz tedariki kesilse de bu süreci yönetebilecek kabiliyete sahiptir"

(Fuat Kabakçı/Ankara)

6- MSF'ye göre, Gazze'ye 100 günden fazladır yardımların ulaşmaması tüm kurumların işini zorlaştırıyor

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Tıbbi Aktivite Yöneticisi Dr. Fady Almadhoun:

"(Gazze'de) Hasta sayısı artıyor, yardım stokları girmiyor. Bu, mevcut durumu bizim, diğer sivil toplum kuruluşları ve ayrıca Dünya Sağlık Örgütü için giderek daha da zorlaştırıyor"

"Gazze'deki durum içler acısı. Gün geçtikçe durum daha da kötüye gidiyor. Buradaki sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda. Gazze'nin kuzeyinin büyük bölümünde hiçbir hastane veya tıbbi tesis yok"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

7- Yeşilayda bağımlıların dünyasını simülasyonla deneyimleyen bireyler farkındalık kazanıyor

"Alkol ve madde simülasyon gözlüğü" olarak tanımlanan "Drunk Busters" kullanan sağlıklı bireyler, yürüme, su doldurma, yazı yazma, renkleri ayırt etme gibi basit rutinleri yapmaya çalışarak bağımlıların yaşadıklarına ilişkin fikir sahibi oluyor

Madde etkisindeyken genişlik ve uzunluk algısında değişme, baş dönmesi, çift görme, renkleri daha az algılama, yüzleri tanımakta ve yürümekte zorluk çekme sorunlarını simülasyon gözlüğüyle deneyimleyen kullanıcılar, sağlıklı yaşam tarzına sahip çıkmanın önemini anlıyor

(Ali Küçük/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Diyarbakır'ın "bacasız fabrikaları" 3 yılda 459 milyon lira ciroya ulaştı

Kentte 16 mesleki ve teknik lisede eğitim gören öğrenciler, elektrikten tesisata, mobilyadan yiyecek içecek hizmetlerine kadar yaptıkları üretimle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

(Ömer Yasin Ergin/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Yamaç paraşütüyle Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 238 kilometre uçtu

Ekstrem spor tutkunu 46 yaşındaki Yılmaz Cansarı, 7 saat 21 dakikalık zorlu yolculuğun ardından Viranşehir'de bir tarlaya indi

Cansarı: "Bundan sonraki hedefim Göbeklitepe ile Harran'daki ünlü kubbelere paraşütle inmek. Kahramanmaraş'tan alacağım şoklanmış dondurmaları da beni karşılayanlara ikram etmek istiyorum"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- 4 yıl sonra oksijen cihazı olmadan ilk nefes

Akciğer sertleşmesi nedeniyle yaklaşık 4 yıl boyunca günün 24 saati oksijen cihazına bağlı yaşayan 41 yaşındaki Şehnaz Kanat, geçirdiği akciğer nakli operasyonuyla yeniden nefes aldı

Şehnaz Kanat: "4 yıl boyunca tam 24 saat oksijenle devam ettim. Son bir ay ise ameliyat olacağım güne kadar cihaza bağlıydım. Mayıs ayında müthiş bir haber geldi. 12,5 saat süren bir ameliyat sürecinden sonra rahat nefes almaya başladım"

Bilkent Şehir Hastanesi Akciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler: "Ameliyat sonrasındaki süreç çok mükemmel geçti. Hastamızı kısa sürede servise aldık. Oksijene olan ihtiyacı kalmadı, bir aydır da hastamız oksijen kullanmıyor"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi Milletler Ligi'nde kayıpsız yola devam etmek

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:

"FIVB Milletler Ligi'nin Çin'de başlayan birinci ayağını 4'te 4 galibiyetle tamamladık. İkinci ayak maçlarına ev sahipliği yapacağız. İnşallah kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde 4 maçı da alarak 8'de 8 yapmak istiyoruz"

"22 Ağustos'ta Dünya Şampiyonası başlayacak. Orada da kürsünün zirvesinde yer almak istiyoruz. Hayallerimizin hepsini tek tek gerçekleştirdik. Sırada dünya şampiyonluğu var"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Görüntülü)

12- 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda perde yarın açılacak

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na 16 ülke katılacak

Türkiye, A Grubu'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile mücadele edecek

En çok Sovyetler Birliği'nin (21) şampiyon olduğu organizasyonda İspanya 4, Rusya 3, Fransa ve Sırbistan ikişer kez zafere ulaştı

(Mutlu Demirtaştan/Atina) (Grafikli)

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