ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Temmuz 2023

6 Nisan 1920

1- Vecihi Hürkuş'un "Saati rehine elli lira aldım" notunun anlamlı hikayesi

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer, Türk havacılık tarihine adını yazdıran Hürkuş'un büyük çabalar sonucu ulaştığı küçük not defterine yazılı "Saati rehine elli lira aldım" cümlesinin izini sürdü

Gürer:

"Yıl 1932, bu tarihte Vecihi Bey'in Kadıköy'de, 'Vecihi XV', 'Vecihi XVI' uçaklarının yapımı için bir hangar kurmaya çalıştığı bir dönem. Yani o kıymetli saati rehine vermesinin sebebi mutlaka o hangarla ilgili olarak yapması gereken bir ödemeyi gerçekleştirmekti"

(Ümit Türk-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracatta ilk yarı rekoru kırdı

Yılın ilk yarısında deri ve deri mamulleri 1 milyar 25 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 17,3 milyar dolar, elektrik ve elektronik 7,9 milyar dolar, makine ve aksamları 5,5 milyar dolar, mücevher sektörü 3 milyar 49 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii 2,4 milyar dolar, iklimlendirme sanayii de 3,6 milyar dolarlık dış satıma imza attı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ilk altı aylık döneminden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, fiyatlar ise ortalama yüzde 43 arttı

Haziran 2022'de 329 olan ikinci el elektrikli otomobil satışı, bu yılın haziran ayında 1.077 seviyesinde kaydedildi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

4- Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 64 milyondan fazla yolcu ağırlandı

Bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine ulaşım sağlayan İstanbul Havalimanı 35,8 milyon, Antalya Havalimanı 12,9 milyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 4,7 milyon yolcu ağırladı

Aynı dönemde turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı ise geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 25 artarak 64 milyonu aştı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- İhracat başarısı Türk silah üreticisine hedef büyüttürdü

Uluslararası pazarlarda yakalanan başarılar Türk silah üreticilerini yeni yatırım kararlarına yöneltiyor

75'ten fazla ülkeye yüzde 90 oranla ihracat yapan ATA Silah, 2025'te tamamlanacak yatırımla 150 bin adetlik üretim kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkaracak

Toplam kapalı alanı 42 bin metrekare, bütçesi 50 milyon dolar olan yeni yatırımla 950 olan istihdam sayısına 1500 kişinin ilave edilmesi hedefleniyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

6- Otokar Genel Müdürü Görgüç, askeri araçlarda elektrikli dönüşümü değerlendirdi:

-"Askeri araçlar açısından destek araçları var onlar elektrikli olabilir. Ama taktik araç olarak, yani muharebeye gidecek araç olarak baktığımızda askeri araçların tam elektrikli olma ihtimali önümüzdeki 30 senede imkansız"

-"Hibritin bazı zorlukları var askeri kullanımda ama çok da avantajı var bazı durumlarda"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

7- Sıcaklarla yayılımı artan enfeksiyonlardan basit önlemlerle korunmak mümkün

Yaz aylarında temiz olmayan sulardan bulaşan enfeksiyonlar, açıkta bekletilmiş ve uygun koşullarda hazırlanmamış sütlü, mayonezli gıdalardan kaynaklanan zehirlenmeler ve kene ısırmasının yol açtığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı yaygın görülüyor

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, temizliğinden emin olunmayan yerlerde yüzülmemesini, sıcak havada açıkta bekletilmiş yiyeceklerin tüketilmemesini, kırsal alanlara giderken kene ısırıklarına karşı açık renkli, uzun kol ve paçalı kıyafetler giyilerek böcek kovucu ilaçların kullanılmasını öneriyor

(Elif Küçük-İstanbul)

8- Türkiye'nin günlük kalori tüketimi "tehlikeli" düzeyde

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız:

"Türkiye'deki günlük 3 bin 762 kalori tüketimi çok yüksek, son 20 yıl içinde de sürekli yukarıya doğru gidiş var, bu endişe verici. Ayrıca şu an ülkemizde her 3 erişkinden 1'inin obezitesi var, her 3 erişkinden 1'i de fazla kilolu"

"Ülke olarak bizlerin hem günlük toplam kalori tüketimini azaltma yönünde çaba sarf etmemiz hem de aldığımız kalori içeriğini sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

9- Yaralı bulunan yavru "Bambi"ler tedavilerinin ardından doğaya salınacak

Beypazarı ve Polatlı'da yaklaşık 10-15'er günlükken köylülerce yaralı bulunan kızıl geyik yavruları Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi ediliyor

Yaban Hayvanları Birim Sorumlusu Doç. Dr. İrem Ergin:

"İnsanların bir karaca ve geyik yavrusunu doğada bulduklarında hemen alıp getirmemeleri çok önemli. Çünkü anneleri bunları doğada güvenli bir yere bıraktıktan sonra beslenmesini yapıp sonra tekrar başlarına dönüyor. İnsanlar onu o bölgeden uzaklaştırdığında bu sefer anne yavruyu tekrar bulamıyor"

(Utku Şimşek/Ankara)

