ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Anadolu Kartalları "pilot yuvası"nda yetişiyor

Türk Hava Kuvvetlerinin "pilot yuvası" olarak bilinen İzmir'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığında birbirinden zorlu eğitim sürecinden geçen adaylar, pilot olma yolunda ilk adımı başarıyla tamamlıyor

Pilot adayları, çağrı adı "Palaz" olan filoda pervaneli uçakla başladıkları eğitimi, "Akrep" isimli filoda akrobasi uçuşuyla sürdürüyor

(Hüseyin Bağış/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Filistin Gençlik Orkestrası, CSO'da "Barış Konseri" verecek

Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası, Türk müzikseverlerin karşısına çıkacağı 19 Temmuz akşamını heyecanla bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orkestra üyesi Filistinli gençleri konser öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak

Filistinli sanatçı Afifi:

"Ülkemizde uygulanan boykot, yasaklar ve 'Filistin' ismini silme girişimine karşı müziğin birleştirici gücüyle bütün dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu boykotu sonlandırmayı amaçlıyoruz"

(Sefa Şahin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Keresteci dükkanında uçak yapan pilot: Tayyareci Vecihi Hürkuş

Kafkas Cephesi'nde Rus uçağı düşüren ilk Türk tayyareci Hürkuş, başarılı keşifler yaptığı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yunanlılardan kalan malzemelerden yararlanıp ilk Türk uçağı "Vecihi K-VI"yı 1924'te üretti

Yeni uçak model ve tiplerini tasarlamaya devam eden Hürkuş, Kadıköy'de kiraladığı keresteci dükkanında 3 ayda yaptığı tek motorlu Türkiye'nin ilk sivil uçağı "Vecihi XIV" ile 27 Eylül 1930'da havalandı

(Kübra Kara/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

ABD'de artan resesyon endişesi sonrası makroekonomik verilerde konuya ilişkin işaretlerin önemi artarken, Fed'in para politikasında ne kadar daha şahinleşebileceğine ilişkin tahminlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor

ECB'nin uzun bir aradan sonra faiz artışına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltmesi beklenirken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de masada duruyor

(Murat Aslan/İstanbul)

5- Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: "Taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor"

"Yabancı, yerli yeni birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunları kamp bitimi ve yeni kampla beraber değerlendireceğiz"

"Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcular var. İhtiyaç dahilinde bunları imza aşamasına getireceğiz"

(Hüseyin Eroğul/Avusturya-Tirol) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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