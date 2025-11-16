ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Komisyonda salı günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ikinci defa sunum yapacak

Yerlikaya, Güler ve Kalın'ın 8 Ağustos'ta Komisyona yaptıkları sunumdan bugüne kadar geçen süredeki gelişmeler ve atılan adımları değerlendirmeleri bekleniyor

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

2- KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ülkesinin 42. kuruluş yılını değerlendirdi:

"Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır"

"Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir KKTC demektir. Bu birlikteliğin daim olmasını diliyorum"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 51 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının tebligatların mükelleflerin elektronik adreslerine iletilmesini sağlayan uygulamasını 11,8 milyon kişi kullandı, bugüne kadar 243 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edildi

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- TBMM'nin yeni Sıfır Atık adımı "depozito iade makineleri" hizmete alındı

Meclis yerleşkesine konulan otomatik depozito iade makineleri ile personelin Sıfır Atık uygulamasına teşvik edilmesi amaçlanıyor

(Oğuzhan Sarı/TBMM)

5- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecek

Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

6- FAO'dan Türkiye'deki arazi tahribatını engellemeye yönelik projelere 8,1 milyon dolarlık kaynak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık:

"Tarımsal arazilerdeki bozulma, gıda güvenliği için tehdit oluşturuyor çünkü arazi bozulmaları ürün kaybına neden oluyor. Toprak, verimini yitirdiği için kimyasal girdilerin kullanımı da artıyor"

"Arazi bozulmasıyla mücadele için koruyucu tarım teknikleri, toprak işlemesiz tarım, doğrudan ekim, kuraklığa dayanıklı türlerin yaygınlaştırılması, damla ve toprak altı sulama, hayvan gübresi kullanımı, rüzgar erozyonuna karşı perde tesisi gibi yöntemler yaygınlaştırılıyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- COP30'un ilk haftasında "iklim hedefleri, finansman ve adil geçiş" konuları öne çıktı

Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30 zirvesinin ilk haftasında emisyon azaltımı, uyum politikaları, iklim finansmanı, küresel karbon piyasaları, kayıp ve zarar mekanizmaları, adil geçiş, yerel katkı ve uluslararası işbirliği konuları ele alındı

Amazon Bölgesi'nde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik ve Amazon'un küresel iklim sistemindeki rolü, doğal karbon yutaklarının ve yağmur ormanlarının korunması gibi temalar öne çıktı

(Gülşen Çağatay/Belem)

8- Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Şahin Laçin:

"Çeşitli uluslararası araştırmalar, büyükşehirlerde yaşayan bireylerde akciğer kanseri olasılığının yüzde 20 ila 40 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de kansere yakalanma olasılığındaki artış, yüzde 15-20 oranında çevresel faktörlerle ilişkili olabilir ki son 10 yılda hem Türkiye'de hem de dünyada sigara içmeyenlerde akciğer kanseri oranı gözle görülür şekilde arttı"

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu:

"Mevcut durumda birçok büyükşehirde orta düzeyde hava kirliliği görülürken endüstrileşmeyle birlikte bu oranların artması bekleniyor. Bu nedenle sağlık sektörü, koruyucu ve uyarıcı bir rol üstlenerek ülke politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamalı"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Grafikli)

9- İbn Haldun Üniversitesi, çok dilli eğitim modeli ve burslarla öğrencilerini dünyaya açıyor

Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitimin yapıldığı üniversitede öğrenciler 18 dil öğrenebiliyor, ayrıca dil eğitimlerini geliştirmeleri için ABD, Ürdün, Katar, Suriye, BAE, Rusya gibi ülkelere gönderiliyor

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan:

"Lisansüstü Yurt Dışı Eğitim Destek Bursu programıyla öğrencilerimizi, yurt dışındaki saygın üniversitelerden kabul almaları halinde yaşam bursu ile destekliyoruz"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İmalat sektöründe çalışan sayısı son 5 yılda yüzde 26 arttı

Bu sektörde çalışan sayısına ilişkin veriler, gıda ürünlerinde faaliyet gösteren firmaların istihdamda başı çektiğini ortaya koydu

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

11- Çin'de tüketici fiyatlarındaki artış deflasyon endişelerini hafifletti

Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz:

"Ekim başındaki tatil uzundu, seyahat, gıda ve ulaşım gibi kalemler olağan dışı bir talep yarattı. Tüketici enflasyonu yüzde 0,1 azalması beklenirken yüzde 0,2 arttı"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

12- Emtia piyasalarında tarife ve arz-talep endişeleri fiyatlandı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025'te duyurduğu küresel "karşılıklı tarifeler"in kapsamını daraltan yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayarak ABD'de yeterli miktarda üretilmeyen belirli tarım ürünlerini gümrük vergilerinden muaf tuttu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın barış istediğini ancak Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyonu" sürdüreceklerini söyledi

(Tunahan Kükürt-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- Trabzonspor'da Edin Visca, bu sezon süre alamıyor

Türkiye'de Başakşehir ve Trabzonspor'da aralıksız 15. sezonunu geçirerek önemli istikrar yakalayan Visca, bordo-mavili ekipte bu sezon eski görüntüsünün uzağında kaldı

Visca, 12 haftada sadece 1 maçta ilk 11'de görev yaparken toplamda da 8 karşılaşmada 173 dakika forma giydi

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

