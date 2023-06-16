ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Haziran 2023

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların Fransa ile deniz üssü görüşmelerini değerlendirdi: "Fransa'nın GKRY'ye üs kurması ve ABD'nin silahlandırması, Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmalarının açık ve net ihlalidir""Kıbrıs'ın 1960'ta imzalanan kuruluş, ittifak ve garanti anlaşmalarının...

6 Nisan 1920

1- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların Fransa ile deniz üssü görüşmelerini değerlendirdi:

"Fransa'nın GKRY'ye üs kurması ve ABD'nin silahlandırması, Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmalarının açık ve net ihlalidir"

"Kıbrıs'ın 1960'ta imzalanan kuruluş, ittifak ve garanti anlaşmalarının ihlali, Ada'da bulunan egemen İngiliz üslerini de sorgulanır hale getirir"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- YKS adaylarına sınav sırasında stres yönetimi için öneriler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Demir: "Hem sınav sabahı hem de sınav sırasında panik ve yüksek kaygı görülebilir. Bu zamanlar için gençlere, birkaç dakika durup gözlerini kapatıp kısa bir nefes egzersizi yapmalarını, birkaç yudum su içmelerini, kendileri için belirledikleri bir motivasyon cümlesini içlerinden tekrar etmelerini önerebiliriz"

Fakültenin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Akbay: "Sınav başlangıcında kontrol etmekte zorlandığımız stres, soruların cevaplanmasını zorlaştırabileceğinden, sınava başlarken kolay soruları cevaplamak, daha fazla zaman ve bilişsel çaba gerektiren soruları ilerleyen dakikalarda yeniden ele almak üzere atlamak doğru bir karar olabilir"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

3- Deprem bölgesindeki yeni sanayi alanları yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artıracak

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi: "Yeni sanayi alanlarının ve mevcut alanların genişlemesiyle Gaziantep sanayisi daha da güçlenecek, üretim çeşitliliği, ihracat ve istihdam oranları artacak"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu: "Bu alanların belirlenmesi ekonomimizin ve Kahramanmaraş'ımızın canlanmasına vesile olacak"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Orman teşkilatı geçen yıl 36 bin 88 hektarda erozyon çalışması yaptı

Ulusal Havza Rehabilitasyonu Strateji Belgesi kapsamındaki Murat, Çoruh ve Çekerek nehirleri ile Bolaman Çayı havzasında mera ıslahı, erozyon ve sel kontrolü çalışmaları için yaklaşık 19,1 milyon lira harcandı

Mera ıslahı çerçevesinde 12 bin 893 hektar alanda çalışma tamamlandı ve bu uygulamalar için 17 milyon 891 bin lira harcama gerçekleştirildi

(Enes Duran/Ankara)

5- Ankara-Malatya güzergahında trenle seyahat süresi yarı yarıya düşüyor

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın:

"20 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak bölgesel tren seferleriyle Malatya'yı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na bağlayacağız"

"Ankara ile Malatya arasında 4 Eylül Mavi Ekspresi ile 15 saat 30 dakika süren yolculuk, hızlı trenle yarı yarıya düşecek"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Küresel ısınma yeşil deniz kaplumbağası popülasyonu için risk oluşturuyor

WWF-Türkiye Yaban Hayatı Uzmanı Mehmet Tural:

"Yeşil deniz kaplumbağalarının yavrularının cinsiyetini, yumurtaların bırakıldığı kumun sıcaklığı belirliyor. Artan sıcaklıktan dolayı cinsiyetteki bir değişiklik, gelecek senaryolarda tehlike yaratabilir"

"Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki statüsüne göre, yeşil deniz kaplumbağaları tehlike altında bir tür ve Akdeniz'deki popülasyonu da kritik seviyede tehlikede"

(Biriz Özbakır/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- 10 soruda yatırım fonları

Fonlar halktan toplanan paralar karşılığında ortaklık payı, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yöneten malvarlığı olarak tanımlanıyor

Fonların sunmuş olduğu temel avantaj finansal piyasalarda birikimleri değerlendirmek isteyenler için uzman/profesyonel portföy yöneticilerine erişim kolaylığı sağlaması

(Duhan Değirmenci/İstanbul)

8- A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Giuliani'den Dörtlü Final öncesi "seviye" uyarısı:

"Seviyemizi daha da artırmamız lazım. Hırvatistan'daki Dörtlü Final kolay olmayacak"

"Tabii ki daha sıkı çalışacağız ve finale kalmak için elimizden geleni yapacağız"

(Muhammed Boztepe-Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Avrupa Oyunları, tarihte üçüncü kez düzenlenecek

İlki 2015'te Azerbaycan'da düzenlenen ve 4 yılda bir yapılan oyunların üçüncüsü, 21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek

26 branş ve 29 disiplinde, 13 farklı şehirde düzenlenecek oyunlara 48 ülkeden yaklaşık 7 bin 300 sporcu katılacak

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Grafikli)

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